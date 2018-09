Novák na konec nespěchá. Překvapí tým z Moravy, říká kapitán Slavie

Už vám je 39 let, všude kolem je to samý mladíček, jaké to tedy vlastně je mít za sebou další přípravu a před sebou další sezonu?

„Nebudu lhát, příprava je pro mě čím dál těžší. Bojuju hlavně s tou letní, kde se trápím čím dál tím víc. Na ledě už je to lepší, tam to mám rád. Hokej mě pořád strašně baví a svého věku si všimnu až pokaždé v šatně, kde vidím ty mladé kluky, ale pro můj hokej není věk problém.“

Takže ranní vstávání nebývá bolestivé?

„Opravdu ne, musím se jen déle rozhýbávat, protože se probudím většinou celkem zatuhlej. Ale to je možná špatnou matrací (směje se).“

Nemáte problém se do sezony motivovat?

„Ne. Hokej mě stále baví a musím říct, že každé ráno, když vstanu, se těším, až půjdu na zimák. Těším se na tréninky, těším se na zápasy, navíc atmosféra v šatně je taky fajn. Slavia mi dala velkou šanci, a dokud to půjde, chci jí to vracet. Budu bojovat za to, aby klub měl dobré výsledky a do hlediště chodilo co nejvíce lidí.“

Tým začíná čtvrtou sezonu v první lize, s jakým cílem ho povedete vy jako kapitán do bojů?

„Máme nový tým, dost mladý, takže uvidíme. Chtěl bych si zahrát play off, to je pro mě hnací motor.“

V přípravě Slavia z deseti zápasů rovnou sedmkrát vyhrála a slušně se popasovala i se Spartou. Extraligový kolos vyhrál až v prodloužení. Může být vidina pravidelných derby další bodem, který vás požene?

„To víte, že i extraligové derby proti Spartě je pro mě cíl. Ale těch bodů je více, od lásky k hokeji, přes chuť vyhrávat, až po dobrou partu v kabině.“

Právě kabina se dost měnila, kdo teď může nejvíce pomoci a kdo zase naopak bude v Edenu chybět?

„Odešel nám Dominik Frodl do Plzně, ale pro jeho kariéru je samozřejmě lepší, že bude v extralize. Ať už tam bude chytat hodně, nebo málo. My tu naštěstí máme další tři šikovné gólmany. Z pole nám odešlo skoro sto kanadských bodů, a to je jasné, že ty budeme postrádat. Na druhou stranu chceme letos hrát jiným způsobem, přišli nám mladí kluci ze Slavie… Nechci vybírat jména.“

Na soupisce už není Pavel Kolařík, jeho dres se 22. září proti Kladnu bude věšet pod strop haly. Napadlo vás, že ho můžete v příštích letech následovat?

„(smích) Bylo by to fajn, ale doufám, že to ještě není aktuální a dres už se netiskne. Koláčovi to strašně moc přeju, odehrál tu plno sezon, má dva tituly a kromě krátké štace v NHL byl jen tady. Udělal pro klub vážně hodně a mně v šatně chybí, protože jsem seděl vždycky vedle něj. Jinak já na konec nespěchám.“

Jak to vypadá podle vás letos s favority celé soutěže? Které kluby budou držet nejvyšší příčky a bojovat o extraligu?

„To se strašně těžko říká. Vždycky jsem favorizoval Budějovice a vidíte, ony už jsou několik let stále tady. Jihlava určitě nebude špatná a myslím si, že překvapí i nějaký tým z Moravy.“

Kromě aktivní kariéry se nějakou dobu věnujete i trénování. Stimuluje vás v dalším hraní také to, že máte ve 4. třídě syna a můžete si zahrát s ním?

„Hodně mě těší, že mě stále vidí v roli hráče, to máte pravdu. Myslím, že ho to může trochu víc vtáhnout a motivovat, je poznat, že je rád, když může přijít na hokej, podívat se na mě a přijít pak do šatny. Tam ale může pouze když se vyhraje.“

Už se rozhodlo, jestli z něj bude obránce nebo útočník?

„Ještě ne, zatím to stále točí, takže je chvíli na beku a chvíli vepředu. Chtěl by dávat góly, ale to může i od modré čáry. Mně to taky pár sezon vycházelo. (smích) Viděl bych ho raději v obraně, ale nechci škatulkovat, nechám to na trenérech. Ještě je to daleko, teď je důležité, aby hrál a aby ho to bavilo.“