Prvním gólem za dospělé setnul Kladno. Úplně jiný hokej, ví 17letý talent

Otevřel jste skóre přízemní střelou. Říkal jste si, že není třeba nic vymýšlet?

„Přesně tak. Jeli jsme sice 3 na 1 a já slyšel kluky, jak si řvou přihrávku, ale zkusil jsem to a vyšlo to. To mám od pana Hrubce (trenér brankářů), který nás furt peskuje, že nestřílíme po zemi. (usmívá se)

Utkání jste vyhráli 3:0, jak vám to přišlo na ledě?

„Myslím, že neměli skoro nic. Přebruslovali jsme je a od začátku až do konce jsme hráli líp.“

Máte za sebou drsnou letní přípravu pod trenérem Václavem Prospalem. Jak jste to kousal?

„Bylo to samozřejmě těžký, teď je ale vidět rozdíl na koncích zápasů, kdy soupeře přebruslujeme a máme lepší fyzickou kondici. A ještě více se to bude projevovat na konci sezony, kdy oni nebudou moct a my budeme nabruslení ze suché přípravy.“

Je na vás mladší ročníky přeci jen mírnější?

„Je to pro všechny stejné, nemyslím si, že by dělal nějaké rozdíly.“

Jak vnímáte, že jste v kabině třeba s Jiřím Šimánkem, který v době vašeho narození už hrál extraligu?

„Tihle starší hráči jsou na nás hrozně hodní a myslím, že to funguje dobře. Nějaká nervozita tam samozřejmě byla, ale teď je všechno v pohodě. Na tři zápasy jsem se do áčka podíval už loni, to mi pomohlo víc se vžít do kabiny.“

Na jaře jste ještě hrál ve starším dorostu, teď už pravidelně nastupujete v první lize. V čem je dospělý hokej jiný?

„Je to víc o soubojích, ale také o chytrosti. Ve starším dorostu se hodně dodržuje systém, tady je to víc i o individuálních přednostech hokejistů. Celkově jsou hráči šikovnější, silnější… je to úplně jiný hokej.“