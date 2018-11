Divíšek (39) vládne první lize: Mladí nechtějí být lepší, pak můžu hrát do 50

Jeden čas býval zvyklý nevybalovat doma kufry. Pro jistotu. Manažeři extraligových klubů z Tomáše Divíška stvořili panáka pro výstrahu ostatním. Jakmile to mužstvu nešlo, vykopl se Divíšek. „Vždycky jako prvního vyhodili mě, z každého mančaftu,“ vzpomíná titulový hráč s Pardubicemi z roku 2005, bývalý útočník Philadelphia Flyers. Dnes už je v klidu, dříve nebýval. Nyní ho zase rozčilují jiné věci. Třeba přístup některých mladých hráčů.

Bodování první ligy má nelepšího hráče ve vás. To vypadá, že máte v nádrži dost benzinu, ne?

„Myslíte? To spíš jen tak vypadá… (usmívá se) Ale vážně. Sám jsem překvapený, jak se mi daří. Až tak zajímavý jsem to nečekal. Ale když už to jde, budu to ždímat, co to půjde.“

Jak dlouho lze v té pohodě vydržet? Dáváte si termíny?

„V tomhle tempu to určitě nepůjde napořád. Já byl už před třemi roky přesvědčený, že následující sezona bude moje definitivně poslední. A znovu to tvrdím o téhle. Ale zatím to jde, cítím se výborně. A po sezoně se uvidí…“

Opotřebovanost materiálu necítíte?

„Cítím, to víte, že jo. Tělo občas stávkuje, sem tam přijdou dny, kdy musím dát tělu trochu oraz. Naštěstí mě nabíjí kabina, ta mě staví na nohy, je to můj hnací motor. Kvůli ní každé ráno vstanu, byť je to někdy boj. V Prostějově máme v kabině srandu a pohodu, to se pak hned líp pracuje. Všechno je jednodušší.“

Hokejisté po kariéře se vzácně shodují, že jim život v tlupě parťáků, ta dennodenní rutina s hláškami okolo nejvíc schází. Bude to i váš případ, viďte?

„Stoprocentně. Hokej vám tolik chybět nebude, mnohem víc lidi kolem něj, kabina, všechny ty průpovídky, atmosféra po vyhraných zápasech.“

Ve všech kabinách jste byl oblíbený, uměl jste navodit atmosféru, utáhnout dění, když bylo potřeba, ale i uvolnit napětí. To je pro tým mnohdy mnohem víc než sada video mítínků, souhlasíte?

„Někdy určitě. Nejednou jsem si říkal, že by se mančaft měl spíš víc uvolnit, než procházet sérií porad s videorozborem. Je třeba to mít vyvážený. Což my v Prostějově máme. Sranda v týmu je důležitá. Nejde být pořád v napětí a soustředěný na výkon.“

Mají i z vás v prostějovské kabině legraci? Troufnou si na vás?

„Jasně, že jo. Ti mladí úplně ne, od nich cítím jistý respekt, ale ti starší, kolem pětadvaceti let, si dovolí. Narážky na věk a tak.“