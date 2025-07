První kolo zrovna mezi Putincevovou a Anisimovou slibovalo napínavější bitvu, jenže i s prodlevou bylo hotovo za 45 minut. Reprezentantka Kazachstánu se nezmohla proti dvanácté nasazené Američance vůbec na nic, neuhrála ani game a končí hned na úvod Wimbledonu.

Samotná porážka by mohla vyvolat rozruch, mnohem více se ale řeší událost z prvního setu. Už na začátku zápasu Putincevové na kurtu číslo 15 vadil jeden z fanoušků a stěžovala si na něj rozhodčímu. Popsala jej jako nebezpečného a šíleného.

Zápas se však rozjel, ale při změně stran, kdy třicetiletá rodačka z Moskvy prohrávala 0:3, sdělila arbitrovi, že si přeje, aby dotyčná osoba byla z kurtu vykázána. „Můžete ho vyvést ven? Možná má i nůž. Nebudu hrát dál, dokud neodejde. Takoví lidé jsou nebezpeční a šílení,“ promluvila směrem k rozhodčímu a ukazovala k hloučku diváků. Daného fanouška označila jako osobu v zeleném.

Rozhodčí sestoupil z empiru a hovořil se třemi členy ochranky, aby bedlivě dotyčného sledovali. Putincevové bylo řečeno, že se bude hrát dál, ta ale opakovala, že nehodlá pokračovat ve hře, dokud se o domnělého agresora nepostará ochranka.

Třicetiletá hráčka byla evidentně rozhozená a určitě i tento incident měl vliv na její drtivou prohru 0:6 a 0:6. Po utkání se vyhýbala novinářům a s nikým nemluvila. „Po stížnosti na chování diváka na zápase na kurtu číslo 15 informoval hlavní rozhodčí ochranku a záležitost byla vyřešena,“ řekl po utkání mluvčí All England Lawn Tennis Clubu BBC Sport. Co přesně ale měla tajemná osoba Putincevové říct, se neví.

Poraženou ale celý zápas zmohl a na kurtu poté i plakala. Následně před novináři utekla, ale Anisimová se na kus řeči zastavila. „Divák tam něco říkal, když šla Julia podávat. Jsem si ale jistá, že jsme byly chráněny,“ prohlásila Američanka.

Pro Putincevovou to nejsou nejpříjemnější dny kariéry. Informovali jsme vás o její výměně názorů s Řekyní Marií Sakkariovou na turnaji v Bad Homburgu týden před vypuknutím Wimbledonu. Putincevová prohrála a ještě dostala školení z dobrých mravů.

Její obavy z fanouška v hledišti na kurtu 15 však nemůžou organizátoři přejít jen tak. Povedou totiž k dalším bezpečnostním opatřením.

„Jsme dobře obeznámeni s opatřeními, které je třeba zavést, aby hráči mohli hrát s důvěrou, že je o ně dobře postaráno,“ uvedla generální ředitelka All England Clubu Sally Boltonová. Co přesně to ale v praxi znamená, neprozradila. Neuvedla ani to, jestli se po tomto klání budou muset fanoušci připravit na nějaké zpřísněné kontroly před vstupem do hlediště.