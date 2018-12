Plekanec o sladkém návratu do Kladna: Moc si toho cením. Pomohla mi rodina

Video k článku 360p REKLAMA Gólová premiéra Tomáše Plekance! Takhle trefil šibenici proti Litoměřicím VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste se cítil na ledě po sedmitýdenní pauze?

„Na takové volno bez hokeje to nebylo to špatný. Byl jsem sice docela unavený od půlky zápasu, ale na očekávání to bylo docela dobrý.“

Zvládla vaše doléčená záda utkání bez problému?

„Jasně. Trošku jsem se toho bál, ale je to dobrý. Doufám, že v zítřejším zápasu se budu cítit stejně jako proti Litoměřicím.“

Vnímal jste video na kostce, které vám Kladno přichystalo na uvítanou?

„Neviděl jsem všechno, ale bylo to krásný. Strašně jsem se těšil, až budu hrát před fanoušky v Česku a je jedno jestli na Kladně nebo jinde. Já si to vždycky strašně užívám. Možná to na mě není vidět, ale takové atmosféry si strašně cením. Je to hezký koukat na tu kulisu. Ještě k tomu při vítězství. Doufám, že do konce sezony si to ještě mockrát užiju.“

Choreo s vaší podobiznou od fanoušků jste ale viděl zřetelně, viďte?

„Krásný. Nečekal jsem, že to bude až takové. Víťa Heral (tiskový mluvčí Kladna) mi něco říkal, ale nevěděl jsem, co to bude. Jak už jsem říkal, moc si toho cením. Doufám, že pro fanoušky budu schopný udělat nějaký úspěch.“

Jak vám bylo po krásném vymetení šibenice, kterým jste otevřel skóre zápasu?

„Měl jsem před tím ještě dvě šance, které mi nevyšly. Tak jsem si řekl, že je čas to změnit a poslat puk za brankáře.“ (usmívá se)

Plekanec po prvním zápase za Kladno: Budeme se ještě zlepšovat. Kdy nastoupí za Kometu? 1080p 720p 360p REKLAMA

Pomáhala vám při utkání rodina sedící na tribuně?

„Jasně. Moje rodina mě podporuje celý život. Mamka kouká na každý zápas. Nevynechala ani moje v NHL.“

Stihl jste už trochu pochytit hokej hraný v Chance lize?

„Je to ohromně těžký hrát. Všichni kluci bruslí a bojují. Je to urputný hokej. S Litoměřicemi to byl těžký zápas. Doufám, že se budeme ještě zlepšovat a hrát lépe.“

Po vašich bocích stáli mladí útočníci Patrik Machač a Adam Kubík. Jak se vám s nimi hrálo?

„Kluci jsou výborní. Hráli skvěle. Moc jsem si to s nimi užil. Měli jsme spoustu šancí. Myslím, že jsme klidně mohli dát ještě tři čtyři góly navíc. Jsou šikovní, věřím, že se budeme spolu ještě zlepšovat a bude to fajn.“

Všiml jste si, že Rytíři při přesilovkách možná až moc hledali jenom vaší hůl?

„Zkoušeli jsme to. Měli jsme pár šancí, ale určitě bychom měli spíš víc střílet v přesilovce. To bez debat. Byl to ale první zápas. Věřím, že to bude lepší.“

S Kladnem se chystáte odehrát i nedělní utkání s Frýdkem-Místkem. Jak moc je podle vás reálná šance, že nastoupíte ve čtvrtek v dresu Komety proti Spartě?

„O tom si ještě promluvíme s Jardou a Liborem Zábranským. Uvidíme, jak oba budou chtít. Jejich rozhodnutí se podřídím. Jsou to přeci jen moji šéfové. (usmívá se) Když se budu cítit dobře, tak se budu snažit pomoct oběma týmům co nejvíc.“