Kladenský obránce Říha po hattricku: Druhé místo by bylo super! | iSport.cz

Po každém gólu vystřelil ruce nahoru. Po tom třetím ukázal trojku. Jasný důkaz, co se mu podařilo. „Pro osobní pocit je to pěkné, ale důležité je, že jsme získali tři body,“ reagoval někdejší mládežnický reprezentant, který nejlepší sezonu prožil před dvěma lety v Jihlavě, kdy se trefil v padesáti utkáních dvacetkrát. Přesto je to pro něj první hattrick.

I v Ústí jste začal gólem, takže už z toho bude pravidlo?

(usměje se) „Hlavně se musím zaměřit, abych trefoval bránu. A aby před ní někdo stál.“

Cítíte, že jde vaše forma nahoru?

„Byl bych rád, kdyby mi to tam takhle začalo padat a více bych pomohl týmu.“

Je to tak, že když se člověk trefí dvakrát, už si věří, že přidá i třetí zásah?

„Už když dáte první gól, naroste vám sebevědomí. Jste klidnější. Potom máte více nápadů… Ale když máte druhý gól, nesmíte o tom pak tolik přemýšlet. Že chcete hattrick. Čím víc ho chcete, tím spíš ten třetí gól nedáte.“

Každopádně bylo vidět, že jste třetí branku hodně chtěl…

„Potěšilo mě to hodně. Málokdy dá bek v zápase tři góly. Petr Vampola to výborně podržel, přihrál mi to na střed. Dneska kluci výborně stáli před bránou. Podíval jsem se, švihem jsem to vystřelil, protože gólman absolutně nic neviděl.“

Máte pocit, že vás spoluhráči po dvou gólech více hledali?

„To je otázka spíše na kluky. Nevím, neptal jsem se. Ale nepřišlo mi, že by mě vyloženě hledali. Když chodím na přesilovku, asi se to snaží dávat na mě, abych střílel na bránu.“

Už koukáte na co nejlepší výchozí pozici pro play off?

„Určitě. Musíme vyhrát každý zápas, abychom se na něj dobře připravili. Abychom byli psychicky nahoře. Musíme si udělat pozici, aby nám to vyhovovalo co nejlíp.“

Takže do druhého místa?

„Druhé místo by bylo super.“

Během Vánoc jste přišel o několik zápasů kvůli zranění, jaké to bylo sledovat spoluhráče na dálku? Zvlášť, když tým trápila marodka?

„Bylo to pro mě nepříjemné, svrběly mě ruce, chtěl jsem naskočit. Ale bohužel zranění mě vyřadilo ze hry. Pro každého hráče, když sleduje kluky, jak dřou na ledě, a on přitom sedím v hledišti, nebo u televize, je to nepříjemné. Takový zvláštní pocit.“

Nemyslíte si, že na vás příště soupeř nasadí osobní obranu?

„Od začátku sezony, co jsem tady, mě i Brendona (Nashe) na modré více hlídají. O to je to těžší. Takže když dostaneme příležitost, měli bychom ji využít.“

Tentokrát jste proměnili dvě přesilovky. Přitom tahle herní činnost není zrovna největší kladenskou zbraní.

„Doufám, že se od toho odrazíme. A půjde to jenom k lepšímu.“