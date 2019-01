Prvoligový král Rob táhne Vsetín: Baráž je spíš přání, ale není nemožná | iSport.cz

720p 360p REKLAMA Vsetín v baráži? Je to spíš přání, ale není nemožné, říká lídr bodování Rob

Proti kladenským Rytířů jste se Vsetínem vybojoval již 12 vítězství ze 13 zápasů. Jak jste viděl domácí triumf v bitvě o druhé místo tabulky?

„Skóre 6:1 samozřejmě vypadá jednoznačně. Úplně jednoduché to ale nebylo. Hned z první střely jsme inkasovali gól. Diváci nás ale hnali dopředu a naštěstí už v první třetině jsme to otočili. Ve druhé třetině už jsme skóre navýšili a poslední dvacetiminutovku už jsme si nemohli dovolit ztratit. To by bylo hodně špatný.“

Povedly se vám dva parádní úniky. Oba jste ve finále proměnil. Hlavně první gól na 2:1, kterým jste rozhodl zápas…

„U prvního gólu si soupeř nevšiml, že jsem puk vzal bekovi, kterému ten kotouč zavážel. Naštěstí se mi to následně povedlo zakončit. Ve druhém případě, když končila kladenská přesilovka, jsem doufal, že mi vyjde brejk. To se taky povedlo a pak už jsem to tam jenom flákl.“ (usmívá se)

Momentálně máte na svém kontě 58 kanadských bodů a s přehledem vedete bodování Chance ligy. V čem byste řekl, že tkví vaše úspěšnost v dresu Vsetína?

„Daří se mi díky výborným spoluhráčům, kteří mě zásobují nahrávkami a důvěře trenéra. Hodně důležitý je i fakt, že oproti minulé sezoně, kdy jsem v Budějovicích hrál centra, nemusím tolik bránit, protože hraju na křídle. Nejdůležitější je ale podle mě mít dobře nastavenou hlavu. Když se vám bodově daří a tým má ve vás důvěru, tak je to rozhodně velký plus. Myslím si, že to vám poví každý sportovec.“

Proč myslíte, že takový bodový boom přišel až nyní ve Vsetíně a ne v předchozích letech v mateřských Českých Budějovicích?

„Řekl bych, že v tom hraje velkou roli změna prostředí, kterou jsem potřeboval. Odešel jsem od určitého tlaku. V Budějovicích se totiž pomýšlí vždycky na ty nejvyšší výsledky. Člověka to i občas svazuje. Musím říct, že ve Vsetíně si zatím všechno sedlo. Musím to zaklepat (klepe o stěnu), ale zatím všechno vypadá dobře.“ (usmívá se)

Probíral jste přestup do Vsetína i se svým otcem (Luboš Rob starší), který Na Lapači také působil?

„Táta hodně chtěl, aby šel do Vsetína. Řekl mi, že toho rozhodně nebudu litovat. Myslím si, že měl pravdu. Nelituji toho a jsem moc vděčný, že tady můžu být a daří se nám.“

Na Lapači to zase žije! Podívejte se, jak se Vsetín dere zpět mezi elitu

U šestinásobného vítěze extraligy tedy necítíte takový tlak jako v Motoru?

„V Budějovicích se už pět let útočí na postup do extraligy, a jelikož se to stále nedaří, tak veřejnost vám to dá silně pocítit. Vsetín se teprve před dvěma roky dostal do první ligy, takže se chce stále trochu etablovat. Je ale pravda, že v této sezoně jsou dány vyšší cíle než v předchozích ročnících.“

Je tím cílem účast v extraligové baráži?

„Myslím si, že baráží bychom splnili přání vedení a fanoušků. Cílem je však podle mého názoru semifinále. Jdeme ale postupnými kroky. Stále nám zbývá několik zápasů do konce základní části. Řekl bych, že play off bude letos hodně vyrovnané. Může se ale stát cokoliv. Baráž pro nás není nemožná.“

Na Lapači jsou fanoušci díky slivce mnohem hlučnější

Věříte, že má valašský klub ambice na postup mezi elitu?

„Kdybychom si chtěli narovinu říct, že chceme přímo postoupit díky slavným jménům, tak nejspíš ne. Všichni ale víme, že baráž je nevyzpytatelná soutěž, ve které se musí sejít úplně všechno, aby se vám povedl postup. Těžko takhle soudit. Jihlava se třeba před dvěma roky také obešla bez velkých jmen a nakonec se jí díky štěstí a dobré formě povedlo postoupit.“

Nicméně vsetínští fanoušci by si návrat do extraligy zasloužili, viďte?

(usmívá se) „Na to není co říct. Jsou úžasní. Fandí nám při každém zápase po celou dobu. Lapač je tím pověstný. Myslím si, že kdo tady tu atmosféru nezažije, tak jí nedokáže pochopit.“

Jako odchovanec Českých Budějovic jste zvyklý i na parádní kulisu v pravidelně zaplněné Budvar areně. Jak byste to porovnal s Lapačem?

„V Budějovicích je modernější stadion a lidi tam rádi chodí. Klobouk dolů před tím, jak tam pravidelně chodí víc jak pět tisíc lidí. Řekl bych, že Na Lapači se to na tribunách více rozléhá a fanoušci jsou tak hlasitější. Ve Vsetíně v podstatě nic jiného není. Lidi si to sem chodí užít. Při tom zápase samozřejmě padne i slivka, tak je to fandění mnohem hlučnější. (směje se) Fanoušci obou klubů mají můj obdiv.“

Byl to právě závan slivovice, který vám nejvíce zpříjemnil prostředí vsetínského stadionu?

(směje se) „Samozřejmě, že když se člověku daří, tak se všechno víc užívá. Člověk je vděčný za ty lidi. Když jdete po městě, tak vás lidí poznají, pozdraví a popřejí hodně štěstí. Za tu poměrně krátkou dobu, co jsem tady, už mě Vsetín také zná. Je to moc příjemné.“ (usmívá se)

Na vedoucí Jihlavu momentálně ztrácíte dva body. Předpokládám, že budete chtít ještě zaútočit na první místo, viďte?

„Úplně nezáleží na tom, jestli jdete do play off z prvního nebo druhého místa. Určitě bude ale důležité udržet první čtyřku, abychom začínali doma, což si myslím, že je pro nás velká výhoda. Zatím se nám daří, tak uvidíme, zda to bude pokračovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:56. Kucharczyk, 16:16. Rob, 24:07. Teper, 31:27. Rob, 32:20. Pitule, 42:54. Kopta Hosté: 00:17. Nash Sestavy Domácí: Šelepněv (Gába) – Mikuš, Hryciow, Slováček (A), Teper, Frolo, Jeřábek, Rudl – Vávra, Kucharczyk (A), Rác – Jonák (C), Pechanec, Rob – Kopta, Pitule, Theoret – Karafiát, Šilhavý, Vítek. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Nash, Lakos, P. Hořava (C), Veber (A), Kehar, J. Říha – J. Strnad, Vampola, Svedlund (A) – Zikmund, Machač, Melka – Redlich, T. Kaut, Kružík – Š. Bláha, Vildumetz, Jelínek. Rozhodčí Přikryl, Kopeček – Lukš, Novák Stadion Zimní stadion Na Lapači Návštěva 5065 diváků