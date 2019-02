Havířov - Kladno ONLINE ŽIVĚ. Jaromír Jágr se vrací do sestavy | iSport.cz

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Bláha (Matoušek) – Matai, Chroboček, Staněk, Bořuta, Dudek, Rašner, Mrowiec – Rehuš, F. Seman (A), O. Procházka – Bambula, Pořízek, Kotala – Gřeš, Haas (A), Maruna (C) – Kurovský, R. Veselý, L. Bednář. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Zajíc, Nash, Zelingr, J. Říha, P. Hořava, Lakos – Jágr (A), Plekanec, Melka – Kubík, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Svedlund, T. Kaut, Redlich – Hajný. Rozhodčí Čech, Koziol – Lukš, Novák Stadion Gascontrol Aréna, Havířov

Jaromír Jágr, který nedávno oslavil 47. narozeniny, plánoval návrat na prvoligový led už několikrát. Pokaždé mu do toho ovšem na poslední chvíli něco vlezlo. Ať už drobné zranění, nebo nachlazení a viróza. V 57. kole Chance ligy konečně naskočí.

A zrovna v Havířově, což je pikantní. Právě proti Havířovu se totiž v minulé sezoně zranil, když jej u mantinelu sestřelil útočník Marek Sikora. Ten už v havířovské sestavě není.

„Nejhorší byly první dny, nešlo na to nemyslet, nevědět, šlo to všude,“ vzpomínal Sikora na honičku po ostrém hitu na Jágra. „První dny to nebylo lehké, ale lidi to chtěli řešit, tak to řešili v celé republice. Chápu to, Jágr je pan hokejista.“

#Kladynko se utká 💪 s @AZ_Havirov i s legendárním 👑 Jaromírem Jágrem v sestavě! Majitel klubu nastoupí 😍 v první lajně s Tomášem Plekancem a Antonínem Melkou. #HAVvKLA pic.twitter.com/x5SDor0hSm — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) February 18, 2019

Přesně po roce a jednom dnu se Jaromír Jágr vrátil do zápasu! V utkání na ledě Havířova nastoupil v útoku s Tomášem Plekancem







