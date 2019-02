Před lety se s Jágrem fotil, teď si s ním zahrál. Všechny smeteme, věří Jelínek | iSport.cz

Jaké to bylo, hrát s Jágrem přesilovky?

„Nádhera. Když už jsem šel na rozbruslení, tak se mi podlamovala kolena. Byla to fakt nádhera, koukat na něj. To ani nejde se soustředit na rozbruslení, to koukáte pořád na Plekyho, nebo na Jardu, úplně vás to vyvede z rovnováhy. Nádherný pocit.“

S Jágrem a Plekancem v útoku hrál Melka, cítil jste na něm nervozitu?

„Je už zkušený hráč, nemyslím, že by měl nějaké nervy. Odehrál to slušně. Oni si i rozuměli, ale je to o souhře, oni spolu nikdy nehráli a hlavně Džegr přišel ke konci sezony. Ještě se budou rozehrávat, jestli budou hrát spolu. Ale zvládl to suprově.“

Vy jste s jejich útokem byl na přesilovkách, jak jste se cítil?

„Nevím, co na to říct, je nádhera s takovými hráči chodit na přesilovku. Že vám trenér věří a dá vás do první přesilovkové formace, k Jardovi a Plekymu. Mám z toho slzy v očích.“

Kdy jste vlastně poprvé zaznamenal Jaromíra Jágra?

„To už je dávno. Jsem v Kladně odmala, to je hodně dávno, ale pamatuji momenty, kdy jsme měli v šesté třídě trénink a on se šel rozbruslit na led. Udělal jsem si s ním fotku. Ale fakt jsem nečekal, že s ním budu v jedné formaci na přesilovku.“

Říkal něco po zápase?

„Nic, dneska byl takový tichý. Nechává si to, až budeme hodnotit před play off. Něco načerpá v těch zbylých zápasech a pak něco řekne.“

Ani před zápasem neměl nějakou motivační hlášku?

„To ne, on se hrozně soustředil na zápas. To má plnou hlavu svých věcí. Ale když nehraje, tak toho říká v kabině hodně. I mezi třetinami a hodně nám to pomůže.“

Budete s Jágrem ještě silnější?

„Určitě, kdo by s ním nebyl silnější? Musíme nějaké věci vypilovat a v play off všechny smeteme!“

Když hrál Šimon Jelínek za šestou třídu Kladna, vyfotil se s Jaromírem Jágrem. V pondělí s ním naskočil v jedné přesilovkové formaci







Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 19:32. J. Strnad, 33:07. Zikmund Sestavy Domácí: Bláha (Matoušek) – Matai, Chroboček, Staněk, Bořuta, Dudek, Rašner, Mrowiec – Rehuš, F. Seman (A), O. Procházka – Bambula, Pořízek, Kotala – Gřeš, Haas (A), Maruna (C) – Kurovský, R. Veselý, L. Bednář. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Zajíc, Nash, Zelingr, J. Říha, P. Hořava, Lakos – Jágr (A), Plekanec, Melka – Kubík, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Svedlund, T. Kaut, Redlich – Hajný. Rozhodčí Čech, Koziol – Lukš, Novák Stadion Gascontrol Aréna, Havířov Návštěva 4231 diváků