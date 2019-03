Kladno - Přerov 4:1. Rytíři slaví postup i s Jágrem, dále vyzvou Jihlavu | iSport.cz

Útočník a majitel Kladna Jaromír Jágr (vlevo) do čtvrtého zápasu čtvrtfinále Chance Ligy proti Přerovu nenastoupil. Vpravo je kustod kladenského týmu Miroslav Petrák. • ČTK

Hokejisté Kladna si mohou zajistit už ve čtvrtém duelu série s Přerovem postup do semifinále Chance Ligy. • Michal Beránek / Sport

SOUHRN | Po venkovním klopýtnutí si doma užili sladké vítězství. Kladenští hokejisté porazili v 5. zápase čtvrtfinále Přerov 4:1 a postoupili do semifinále play off Chance ligy. Postupové oslavy si na ledě užil i Jaromír Jágr, který se vrátil do sestavy po dvou zápasech. V dalším kole se Rytíři střetnou s jihlavskou Duklou, která postoupila přes Litoměřice. Další semifinálová dvojice je zatím neznámá. České Budějovice totiž po porážce 2:3 s Havířovem nevyužily první postupovou šanci. Podobně dopadl i Vsetín, který padl s Přerovem 2:4.