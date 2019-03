Jágr po výhře v Jihlavě: Všichni si mysleli, že s Kladnem hrajeme ho… | iSport.cz

Velmi zkušeně jste si vydobyli první bod v Jihlavě, co říkáte?

„Hodně nám samozřejmě pomohly rychlé dva góly, to nám hrálo do not. Dali jsme z druhého střídání hned gól, brzy na to přišel druhý… Pak jsme sice udělali chybu, vrátili jsme domácí zpátky do hry, ale ne na dlouho a pak už jsme to myslím kontrolovali. Gólman nám dobře zachytal.“

Vnímal jste výbornou kulisu, na Horácký stadion dorazilo zhruba 6500 lidí?

„Moc jsem to neřešil. S Kladnem máme nějaký cíl a soustředím se na něj. Na cíl, na náš tým. Já se nedívám nalevo, napravo, kdo hraje vedle mě, zkouším, co vidím, co budeme dělat příště. Jsou to šachy. Že jsme dnes vyhráli jednoznačně, neznamená, že se to bude opakovat i zítra, může to být přesně opačně. Jsem dost zkušený na to, že vím, že jeden den dáte osm a druhý den dostanete osm.“

Ale asi cítíte, že Kladno jde po správné cestě, nebo ne? V play off máte bilanci 5:1 na zápasy.

„Samozřejmě, že asi jo, ale oni budou hrát v sobotu daleko líp než dnes. Je to ovšem jednoznačně povzbuzení, vyhrát na cestě a navíc v Jihlavě, to je fajn. Stejně však musíte vyhrát čtyři zápasy, abyste postoupili dál. A je jedno, jak toho docílíte.“

Se svojí holí jste hlavně u hrazení vyváděl zajímavé kousky, vypichoval domácím hráčům puky, anebo s ní perfektně manévroval, málokdo vám sebral puk…

„Hele, to já neřeším, já si jen tak hraju to, co potřebuju… (směje se) Zatím toho ode mě nebylo moc potřeba.“

Pro Kladno je klíčové, že se nemusí spoléhat výhradně na první formaci s Tomáše Plekancem a s vámi, co vy na to?

„My to totiž máme poskládaný přesně tak, jak jsme to chtěli. Takhle jsme to chtěli od začátku. A jestli nám to v tomhle složení vyjde, nebo ne, je věc druhá. Zprvu se nám to moc nevedlo, měli jsme spoustu zraněných, na druhou stranu od nás nikdo nic nečekal, protože si všichni mysleli, že hrajeme hovno… (směje se) My jsme vážně nebyli prakticky nikdy kompletní, až možná ve čtyřech posledních utkáních základní části. Nastaly situace, kdy jsme nebyli komplet a nemohli natrénovat věci, které jsme potřebovali. Uvidíme, jak to půjde dál.“

Je jasné, že už dávno nehrajete kvůli bodům, přesto, vyčinil jste Tomáši Plekancovi, že nevyužil vaší výborné gólové pobídky na konci druhé třetiny?

„Ne, vůbec. Koho já asi tak můžu sprdávat, když mám v kolonce gólů zero…“ (směje se)

Jasně, takže sedíte v koutku kabiny, schoulený a potichu…

„No tak větu: Dejte už góla, já říkat fakt nemůžu.“ (usmívá se)