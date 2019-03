Plekanec táhne Kladno: Zajímá mě jen postup do extraligy! Chválil i brankáře | iSport.cz

"Jsme samozřejmě rádi, že se nám to povedlo ukončit takhle rychle a máme týden na to, abychom se připravili na baráž," oddechl si Plekanec po výhře v Jihlavě 4:2, díky které Středočeši ovládli sérii 4:1.

Do Kladna se vrátil na konci listopadu po předčasném ukončení smlouvy v Montrealu. V play off potvrdil své kvality 15 body za čtyři branky a 11 asistencí z 10 zápasů, díky kterým ovládl produktivitu play off. Svůj osobní příspěvek ale nechtěl hodnotit.

"Já to neřeším. Nejsem tady kvůli svým výkonům. Já koukám jen na to, abychom se pokusili postoupit do extraligy. A jestli mám body, nebo ne, to je jedno," řekl juniorský mistr světa z roku 2001. "Snažím se týmu pomoct, jak to jde. Mám už svůj věk, takže toho už tolik nenabruslím, ale snažím se pomoct zkušenostmi, a když vidím na ledě nějaké věci, tak se dohodneme se spoluhráči na vylepšení těch detailů."

Po boku má sedmačtyřicetiletého majitele Rytířů Jaromíra Jágra, který po dlouhé herní pauze začal k úspěchům přispívat také góly. "Zlepšovali jsme se. Je to samozřejmě těžké, ale pro nás je obrovská výhoda, že to vůbec není o nás dvou. V těch dvou sériích dali důležité góly i kluci z ostatních lajn. Naše síla je v tom, že každá formace umí dát gól. Jestli se soupeři budou nějak víc soustředit na nás dva, tak kluci budou mít o hodně víc místa a mohou rozhodovat, což je klíčové," komentoval spolupráci s druhým nejproduktivnějším hráčem historie NHL.

Byl rád, jak Kladno zvládlo sérii proti suverénnímu vítězi základní části. "Věděli jsme, že jde o výborný mančaft. Měli za sebou vynikající sezonu, dominovali po celý rok a my jsme věděli, že to bude těžké. Těch 4:1 na zápasy je trošku zkreslující. Oni hráli dobře a ty zápasy byly opravdu těžké a všechny herně vyrovnané," podotkl.

"Výborně nám zachytal brankář, relativně nám šly přesilovky, takže takové ty důležité věci a detaily nám fungovaly po většinu zápasů. A to rozhodlo," pochválil Plekanec i gólmana Lukáše Cikánka.

Podle Plekance ale Kladno udělalo jen první kroky. "Jsme teprve v půli cesty. Je to hezké, ale pořád jsme od toho cíle strašně daleko," uvedl s vyhlídkou na dalších 12 duelů, v nichž budou Rytíři bojovat proti Chomutovu, Pardubicím a Českým Budějovicím o návrat do extraligy po pěti letech.

Kladenská děkovačka! Plekanec odjel na saních 1080p 720p 360p REKLAMA

"Samozřejmě se těšíme, ale je to strašně těžký s ohledem na ten systém. Prošli jsme dvě kola a ještě máme štěstí, že se nám povedlo to ukončit relativně rychle. Pro prvoligové týmy je to obrovsky náročné. Pokusíme se ale zaskočit favority a postoupit," uvedl Plekanec.

V Brně bych jim to to spíš kazil

Euforie z úspěšných sérií play off podle něj nebude hrát velkou roli. "Ty týmy v extralize ale zase hrály proti výborným soupeřům, co hráli o play off a teď play off hrají, takže tu přípravu na baráž měly skvělou. A i to tempo mají asi jiné, než je v první lize," prohlásil Plekanec.

"Je to nová soutěž, něco úplně jiného. Týmy z extraligy měly obrovskou výhodu, že se na to mohly připravovat. Pardubice už dlouho, Chomutov věděl, že o to bude hrát. Uděláme pro postup všechno a uvidíme, kde skončíme po těch 12 zápasech," podotkl.

Tuhý boj čeká s Českými Budějovicemi. "Bylo to vyrovnané v té semifinálové čtveřici. I Vsetín hrál celý rok výborně. Budějovice si za tím samozřejmě jdou a mají tam Vencu Prospala, který je dokáže vybláznit, navíc výborné fanoušky v zádech. Nepřekvapuje mě, že jsou v baráži s námi. Bude to obrovsky vyrovnaný boj," dodal.

Postup do baráže znamená, že už si nezahraje o extraligový titul v brněnském dresu. Kometě vypomáhal na střídavý start. "Vracel jsem se s tím, že jdu pomoci Kladnu. Tak to bylo postavený. Já jsem hrozně rád, že to takhle vyšlo. Brno hraje navíc výborně, mají zkušený mančaft a já myslím, že bych jim to tam spíš kazil," dodal s úsměvem.

Jeho jméno budou skandovat ještě téměř do konce dubna kladenští fanoušci, s nimiž si užil děkovačku v Jihlavě. "To je na tom to nejhezčí. Vždy jsem si přál vrátit se domů i proto, že fanoušci tady v Čechách jsou úžasní, ať je to kdekoliv. Tady v Jihlavě byli skvělí, v Budějovicích budou skvělí, v Pardubicích chodí také hodně. Strašně jsem se na to těšil. Snad potěšíme naše fanoušky šťastným koncem," dodal.

Plekanec zářil a užil si děkovačku: Doufám, že fanoušky ještě potěšíme šťastným koncem 1080p 720p 360p REKLAMA

Jágr o postupu do baráže: Splnili jsme jeden krok, ten nejdůležitější je před námi 1080p 720p 360p REKLAMA