Prospal o identitě Motoru i baráži. Radí mu Tortorella: Vzorem je Tampa! | iSport.cz

Seděl v kabině, ještě v civilu. Oblek si pověsil na věšák. Do zápasu v Chomutově zbývaly dvě hodiny. O baráži mluvil s vášní. O něčem, co ho pohltilo, ale nevystresovalo. „Hokej přináší různé momenty, je třeba pořád bojovat,“ říkal 44letý Prospal, někdejší prvotřídní útočník (1108 zápasů v NHL), který má za sebou i dvouletou štaci v roli asistenta u národního týmu. Boj o extraligu se v době povídání zdál být ztracený. Nejen proto, že Motor o pár hodin později prohrál na severu 0:1.

„Jeden nejmenovaný trenér mě chytil loni na mistrovství světa a sám od sebe mi začal vyprávět, jak je baráž hrozná, že celý měsíc nespal. Jaké jsou to nervy. Ale já to beru tak, že je to pořád sport. A na ledě rozhodují hráči, ne my. Já se jim akorát snažím nachystat s kolegy z realizačního týmu co nejlepší podmínky. Zbytek už je na nich. Jediné, co se do nich snažím dostat, je to, aby chtěli každý zápas vyhrát. A to se nemění, ať se hraje cokoliv. Je pravda, že pro nás se to nevyvíjí dobře. Zaostáváme v efektivitě. Na góly se hrozně nadřeme. Hokej je krásný sport, přímo fantastický. Ale někdy krutý. Důležité pro mě je, že žádný zápas nezabalíme.“

„S týmem se snažím žít naplno. Jsem jeho součástí, takže na zápasy jezdím s hráči autobusem. Že bych cestoval sám autem? Ne, to nepřipadá v úvahu. My jsme tady i s mými kolegy z realizačního týmu od toho, abychom byli s mužstvem. A i kdyby za mnou někam přijela rodina, určitě bych nepřemýšlel o tom, že bych s ní jel domů sám. Zastávám názor, že trenér by měl být s hráči. Takhle jsem to měl v NHL, nikdo nejezdil sám. Je to každého věc, každý má právo si dělat, co chce. Já to dělám tak, jak to cítím.“