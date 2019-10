Duda o krvavé bitce: Někteří hráči jsou nepoučitelní. I starej pes štěká... | iSport.cz

Běžela 36. minuta utkání, Prostějov směřoval za jasným vítězstvím, když vedl už 6:2. Duda se s Novotným začal pošťuchovat před hostující brankou. Ze strkanice se nakonec stala pěstní výměna názorů. Oba hráči skončili na ledě, útočník Benátek s přetaženým dresem přes hlavu, jeho soupeř zase s krvavým zraněním. Utkání pro ně předčasně skončilo.

„Vůbec toho nelituju, k hokeji to patří. Je jedno, jestli ti je čtyřicet nebo dvacet. Tak to prostě je, tak to u nás chodí,“ uvedl Duda o den později.

Při vysoké domácí prohře s Prostějovem 2:8 vyfasoval dohromady 31 trestných minut. Celkem jich má v sezoně 51 a s přehledem je nejtrestanějším hráčem Chance ligy. I ve 40 letech. „Považuju se za hráče, který nikdy neměl nic zadarmo, který si všechno musel vybojovat. Bojovný duch tam je. Někteří kluci zkouší trpělivost a ono to pak někdy skončí. I ten starej pes prostě štěká,“ dodal rebel, který za kariéru proslul řadou škraloupů.

Duda o bitce: Některý kluci provokujou a nechápou, že starej pes pořád kouše

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:31. Rychlovský, 23:03. Šír Hosté: 13:05. Kafka, 15:39. Račuk, 20:49. L. Krejčík, 21:51. Dvořáček, 24:20. Kafka, 27:18. Dvořáček, 50:12. M. Novák, 50:41. Žálčík Sestavy Domácí: Kašpar (22. Hrstka) – Kolmann, Kunst, Buchtela, Aubrecht, Niko, Žůrek – R. Duda, Chrtek, Průžek – Klapka, A. Musil, Šír – Rychlovský, Najman, D. Špaček – Šafařovský, Wiencek. Hosté: D. Dvořák (Štůrala) – Muška, M. Novotný, Mrázek, Hrdinka, Brančík, Husa, P. Krejčí – Nouza, V. Meidl, L. Krejčík – Žálčík, Račuk, Kafka – Berger, Chlán, Dvořáček – Ouřada, M. Novák, T. Jandus. Rozhodčí Šindel, Wagner – Axman, Hnát Stadion Návštěva 215 diváků