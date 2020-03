Hromadná mela v Edenu! Zbytečný faul na hvězdu, kouč Říha neměl slov | iSport.cz

Rozhodčí následně odvedli Radka Čípa z ledu do kabiny, cestou se mu snažil ještě něco vysvětlit Zdeněk Kubica • Repro Hokej.cz

Celkový počet trestných minut v zápase? 117! Číp dostal za faul na Šmerhu trest ve hře za napadení. Hlavní mstitel Marek Ryzák inkasoval 2+2+10 za bitku. Do ostrého boje bez rukavic se pustili i Tadeáš Hejda a Jan Berger, za což oba viděli trest na 5 + do konce utkání…

Co se přesně stalo? Šmerha v posledních vteřinách utkání za rozhodnutého stavu spěchal za pukem do obranného pásma, s minimem času už nechtěl nic vymýšlet a jen podržet kotouč v rohu u mantinelu. Číp ho však zezadu ostře narazil na hrazení. Domácí útočník zůstal bezvládně ležet na ledě, po chvíli se za pomocí lékařů odebral do kabiny.

Mezitím se do sebe pustily kompletní týmy. Hromadná mela mohla dopadnout mnohem hůře. Není dvakrát bezpečné, když se na ledě objeví všichni hráči obou týmů. „Myslím, že to bylo zbytečný. Bylo to už po konci, zbytečně ho dohrál. Takže jsme se takhle postavili, to musí být,“ vysvětlil pochopitelné zastání slávistický útočník Filip Vlček pro klubový web.

„Výkon samozřejmě vyvrcholil tím závěrem. To je vše, co bych k tomu řekl,“ nechtěl situaci komentovat trenér Slavie Miloš Říha mladší. „Myslím si, že kluci zápas odmakali a nechali tam všechno. Za to bych jim poděkoval, protože opravdu bojovali a makali.“

Reprezentačnímu asistentovi se v utkání proti Přerovu nezdálo více situací. „Před prvním vyloučením dostal náš hráč úder do hlavy, ale my jdeme ven a dostaneme gól, před druhým to bylo stejné. Je samozřejmě naše chyba, že ta oslabení neubráníme, ale nezdá se mi to,“ čertil se.

Pohled z druhé strany? Přerovský kouč Vladimír Kočara situaci ze závěru utkání vůbec neokomentoval. „My jsme letos se Slavíí hráli šestý zápas, dvakrát jsme tady prohráli. Teď jsme byli na domácí nachystaní a až na nějaké drobnosti jsme odehráli slušný zápas. Jsme rádi za výhru a tři body,“ řekl.

Slavia neodčinila pondělní debakl 1:12 na ledě vedoucích Českých Budějovic, prohrála posedmé v řadě a stále nemá jistý postup do čtvrtfinále. V sobotním posledním kole musí uhrát alespoň bod na ledě Litoměřic. Je otázka, zda jim v utkání pomůže i Tomáš Šmerha, jednoznačně nejproduktivnější hráč týmu a třetí nejlepší střelec soutěže.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:04. Vlček, 52:02. Kuťák Hosté: 28:51. Kubeš, 30:30. F. Dvořák, 39:42. Číp, 59:02. Pšurný Sestavy Domácí: Michajlov (Šorf) – Hejda, J. Novák, Barák, Veber, T. Duda, Ryzák, Valík – J. Doležal, Vrdlovec, Bílek – M. Ondráček, Kuťák, Šmerha – Vlček, Kubík, Šteiner – Kubica, Kohút, Jar. Brož. Hosté: Klimeš (Šimonů) – Krisl, Kubeš, Weinhold, Zbořil, Šnajnar, Forman – Berger, Pšurný, F. Dvořák – Moučka, Hejcman, Číp – Goiš, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Matěj Svoboda, Süss, Ryšavý. Rozhodčí Grech, Jechoutek – Coubal, Kokrment Stadion Zimní stadion Eden