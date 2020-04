Pád do druhé ligy by měl fatální následky, děsí šampiona z Nagana | iSport.cz

Hokejové Ústí nad Labem zabředlo do těžkých nesnází. Tamní Slovan dnes jen vzpomíná na někdejší extraligové časy a výhled slibné budoucnosti. Realita je krušná, prvoligovému týmu akutně hrozí sestup do druhé ligy. A to už je tak trochu prales... pro takovou značku určitě. „Musíme udělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo,“ snaží se vyburcovat své okolí Jan Čaloun, spolumajitel A týmu a dlouholetý trenér mládežnických kategorií na severu Čech.

Jednatel ústeckého klubu Jiří Zdvořáček, jenž pro klub pracuje v demisi, na klubových stránkách popsal tvrdou realitu, v níž se tamní hokej ocitl. A nastalo rušno. „Vidím to velice špatně. Jestli jsme loni měli 14 milionů jistých, tak na příští sezonu to tak není. Některé smlouvy skončily a kvůli pandemii bude řada věcí na vodě. Město dává šest milionů, taky bude mít menší peníze, úbytek na daních, odvodech, může to mít dopad i na příspěvek od něj. Takže to vidím hodně skepticky,“ popisuje Zdvořáček situaci v klubu, jehož áčko skončilo v poslední sezoně čtrnácté, třetí od konce.

Černý scénář si odmítá pustit k tělu právě Jan Čaloun, jenž je společně s Milanem Hejdukem nejslavnějším odchovancem bývalé ústecké bašty a záleží mu na tom, aby Ústí nespadlo mezi amatéry. „Spadnout do druhé ligy by pro nás byla tragédie, strašně špatná zpráva pro klub, pro jeho budoucnost, pro výchovu mládeže, pro celé město a naše fanoušky. A i špatně pro český hokej, Ústí je tradičním účastníkem první ligy a ať je to jak chce, pořád má na tuhle soutěž kvalitu, do druhé ligy nepatří. My první ligu hrozně moc hrát chceme,“ netají Čaloun.

K odstranění finančních potíží prý bylo velice blízko, jak tvrdí jednatel Zdvořáček. Podle jeho vyjádření na poslední chvíli cuknul nový mecenáš, s nímž byla domluvena významná ekonomická podpora, počítající s příchodem atraktivních hráčů. „Dva měsíce práce přišly vniveč,“ líčí Zdvořáček. „Měli jsme domluvených řadu zajímavých hokejistů, taková kategorie hráčů tu tři roky nebyla. Všechno, co bylo na dobré cestě, se sesypalo, všechno padá.“

Oficiální důvod? Ten, proč dnes všichni nosíme roušky. „Sponzor uvedl, že z důvodu pandemie spolupráci přehodnotil a odstupuje od toho,“ oznámil Zdvořáček škrtnutí několikamilionové injekce z tajemných zdrojů. „Je to velká komplikace a musím upřímně říct, že s těmi penězi, co máme k dispozici, 1. ligu provozovat nechci. A víc zajistit neumím. Seznámím s tím majitele a uvidíme, jaký k tomu zaujmou postoj. Jestli mají v záloze někoho jiného, nebo půjde Slovan do 2. ligy,“ píše Zdvořáček.

Podání prvoligové přihlášky musí proběhnout do konce května, i podle jednatele je stále relativně čas na zajištění rozpočtu. Jenže kde finance vzít? S tím si lámu hlavu i Čaloun. „Řešení je prosté a těžké zároveň. Potřebujeme sehnat peníze. Nám se to ale dlouhodobě nedaří. Netvrdím, že firmy v Ústí jsou mrtvé, ale mají svoje problémy. Díky bohu za město, které pomáhá významnou částkou do rozpočtu… Žijeme v nejistotě, s naším rozpočtem to není na žádné vyskakování, do toho přišla pandemie koronaviru, která bude mít neblahý dopad na řadu firem. A co si budeme povídat, my jsme do značné míry závislí i na extraligových týmech, na spolupráci s nimi. V prvé řadě jde o sportovní stránku, pádem áčka o soutěž níž by naše mládež přišla o návaznost, také o hodiny ledu, dopady by byly fatální,“ míní Čaloun.

Ale nevzdává se. „Pořád věřím, že ligu udržíme…“