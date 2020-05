Postup po letech. Hvězda Kolína končí, nestíhá pracovat. Mladí s brigádou | iSport.cz

Starosta města Kolín Michael Kašpar (vpravo) a prezident klubu Luboš From oficiálně oznámili, že se tým SC Kolín přihlásí do Chance ligy • facebook.com/@SCKOLINHOKEJ

Pro město ze Středočeského kraje jde o senzační událost. Díky skvělým výkonům, ale i předčasně ukončené sezoně, si hokejisté Kolína poprvé od roku 1983 zahrají druhou nejvyšší soutěž v Česku. Nabídnutá přihláška do Chance ligy vedení týmu nejprve pěkně zaskočila, po výrazném zvýšení zájmu fanoušků, města a sponzorů však nemohlo couvnout. „V soutěži bychom se chtěli usadit dlouhodobě, to je náš cíl a přání. Stejně tak se těšíme na podporu fanoušků, kteří se již nemohou dočkat,“ řekl prezident klubu Luboš From pro kolínský web. Mužstvo složené převážně z poloprofesionálů čeká hodně práce, ale o motivaci má postaráno, i díky Jaromíru Jágrovi.

Utkat se s legendou českého hokeje a stoupnout si vedle ní na buly? Jednoduše fantazie! Tato představa se jistě téměř všem hráčům SC Kolín vybavila po zjištění, že se tým bude hlásit do první hokejové ligy. Pokud kladenský matador Jaromír Jágr bude nadále pokračovat v kariéře, není vyloučeno, že se kolínští Kozlové proti němu postaví.

Všichni hráči se nemohou dočkat vynoření z druhé ligy po 37 letech, mnozí z nich však zatím vůbec neví, jestli nový ročník zvládnou odehrát. „Doufám, že mi to půjde skloubit s prací,“ věří většina týmových opor v jejich vyjádření k postupu do Chance ligy.

Hokej je neuživí, musí makat i mimo hřiště nejen pro sebe. Kvůli práci se před novou sezonou s týmem loučí dlouholetý pilíř obrany Jan Hanzl. „Je to určitě jak pro město, tak pro klub a diváky velká věc a vedení udělalo velký kus práce a za to jim patří velký dík. Na druhé straně to bude strašně složité, protože je to profesionální soutěž a bude to něco jiného než druhá liga. Mě osobně se to už týkat nebude, jelikož si nedokážu představit skloubit mojí práci s hraním první ligy. Obě věci bych dělal na padesát procent, a to nechci,“ přiznal jednatřicetiletý odchovanec Sparty, kterému v pokračování brání i zdraví.

Mladší hráči si pro změnu dodělávají vysokou školu, nebo je teprve čekají přijímačky. Pro hraní za Kolín o level výš mezi profesionály ale udělají všechno. Útočník Marek Němec se například vzdá práce a najde si brigádu, aby mohl dál reprezentovat kolínský hokej. „Za sebe jsem rád a hrozně se těším, že se budu moct poměřit s lepšími soupeři. Kolín si první ligu zaslouží!“ neskrýval nadšení forvard se zkušenostmi z americké juniorky. V kádru Kozlů jsou však i hráči jako například zkušený Jan Stehlík, který nic měnit nemusí, protože je pánem svého času a o první ligu tak nepřijde.

Kolín se i přes koronavirovou krizi může pro vstup do nové sezony opřít o obrovskou podporu hlavního partnera, tedy města, jehož starosta Michael Kašpar přislíbil pomoc. Vedení má ale jasno, že bez kvalitního posílení kádru vyšší soutěž hrát nemůže. Na posilách, které doplní soupisku pokračujícího trenéra Petra Martínka, intenzivně pracuje. Klub také jedná o vytvoření spolupráce s hradeckým Mountfieldem, který by do týmu posílal své hráče.

„Jakmile přežijeme přípravu a začneme soutěž, tak každý z nás pomyslí na ty nejvyšší mety v sezoně. To se letos, sice trošku se štěstím, povedlo,“ řekl útočník Jiří Kysela, odchovanec Pardubic, který jako nejvyšší motivace bere právě zápas proti Kladnu a hráči s číslem 68 v sestavě. „Myslím, že tohle motivuje hodně z nás k tomu, abych se poprali o to dostat se do sestavy. V neposlední řadě je to velká odměna pro fanoušky, kteří si to zaslouží za jejich skvělou podporu!“