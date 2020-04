Čech válí v exotické lize, 50 bodů za 12 zápasů: Chtěl bych být turecký Jágr | iSport.cz

Do Turecka se jezdí k moři, za sluncem. Kvůli hokeji? Trochu to vypadá jako vtip. Ale Nicholas Lang (22) na bláznivou akci kývl. „Nakonec mi to tak špatný nepřišlo a říkal jsem si, že bych tam chtěl být takovej tureckej Jágr. To byl můj cíl,“ usměje se jeden ze dvou Čechů v turecké lize. Ve 12 zápasech za tým Gümüs Patenler SK posbíral 50 bodů. Mluvil o tureckých bitkách, nebo o udivených lidech, kteří vidí brusle.

Je mu teprve 22 let, ale s hokejem toho procestoval Nicholas Lang dost. Prostějov, Brno, Rakousko, Německo, nižší juniorské soutěže v zámoří. „Už to u mě s hokejem vypadalo docela bledě, ale chtěl jsem hrát dál za každou cenu. Mám ten sport hrozně rád a chtěl jsem ho hrát dál. Bylo mi jedno kde,“ přibližuje svůj pohled, proč se rozhodl vyrazit hrát do Turecka.

Proč jste třeba spíš nešel cestou hrát hokej v nižší soutěži v Rakousku, nebo doma?

„Může to znít divně, ale z Turecka pro mě přišla nejlepší nabídka, která mi i dávala největší smysl. Mohl jsem hrát třeba druhou ligu doma, ale víc mě to táhlo ven. Turecko znělo jako bláznivý nápad, byl jsem zvědavý, lákalo mě to zkusit.“

Počkat, fakt vám turecký hokej dával nějaký smysl?

„Jasně, že jsem se bál, co mě tam bude čekat, kde budu bydlet. Hlavou se mi honilo, jestli neskončím někde ve chlívě na zemi, protože hokej tam není zrovna nejpopulárnější sport. Plus jsem si samozřejmě říkal, jak to bude na ledě vypadat. Jestli to bude vážně tak špatný, jak si všichni myslíme.“

Hokejisté v nejvyšší turecké soutěži Turci 119 Rusové 15 Ukrajinci 3 Bělorusové 2 Češi 2 (Nicholas Lang, Pavel Šimák) Angličané 1 Slováci 1

A je to tak špatné?

„Studoval jsem ligu nejdřív na internetu. Nakonec mi to tak špatný nepřišlo a říkal jsem si, že bych chtěl být takovej tureckej Jágr. To byl můj cíl.“ (usměje se)

V tom případě jste měl ale problém, ne? Koukal jsem, že tam hraje turecký Gretzky, hráč jménem Serkan Gümüs posbíral 79 bodů ve 13 zápasech. Vy jste skončil v produktivitě šestý.

„Jo, na špici bodování jsou Rusové, já a on je nejlepší. Jenže na to je docela jednoduchá odpověď, hraje v nejlepším mužstvu, které vyhrálo celou soutěž. Působí v lize už hrozně dlouho, snad od svých patnácti. No a všechno se hrálo na něj, oni chtěli, aby vyhrál bodování. Je docela rozdíl, jestli hrajete v prvním mužstvu, nebo v pátém jako já a neuděláte ani play off. Ťukali si to do prázdný branky.“

Páté mužstvo tohle neumí?

„Spíš jsem si musel vzít puk u naší branky a dát nějak gól.“

Popravdě, nenudí se turecký Jágr, když má ve 12 zápasech 24 gólů?

„A víte, že po prvních čtyřech zápasech to nebyla žádná sláva? Měl jsem jen sedm bodů, dva góly. Hráli jsme proti týmům, které jsou na úrovni tak české druhé ligy. No a my si neuměli nahrát na dva metry, to byl docela problém. Nemyslím to blbě, ale já nehrál jen proti druhému týmu, někdy i proti vlastním spoluhráčům?“

Jak to?

„Pletli se mi občas do cesty, nechápali logiku hokeje. Bylo to hodně komplikovaný. Kolikrát se mi stalo, že ze souboje vypadl puk, já ho vzal a srazil se se spoluhráčem. Jako levé křídlo prostě nebral, že by neměl jezdit na pravý mantinel. Tam jsem měl trochu nervy a bylo to hodně složitý, hrálo se blbě.“

Když jsem si hledal informace o tureckém hokeji, překvapilo mě, že podle stránek IIHF mají v zemi 30 krytých hal. Jak je to možné?

„To je totiž špatně. V Turecku mají dohromady asi deset stadionů s ledem. Sem tam je postavené malé hřiště, velikostí je to tak čtvrtina klasického hřiště, kde si zahrajete maximálně dva na dva. Hokej ale můžete hrát na deseti plochách.“

Přijde obyčejný Turek koukat na hokej?

„Hlavním sportem je fotbal, bezkonkurenčně. Na hokej přijde sto lidí, sto padesát. Oni se ho snaží propagovat, aby se někam posunul, taky jsem jim něco radil, jak to chodí u nás, nebo co vidíte za mořem. Ale třeba když jsme šli s kamarádem po ulici s hokejovou taškou a měli v ruce hokejky, jedna paní nás zastavila a ptala se, jestli hrajeme golf.“

Já už se lekl, že vás poznala...

„To právě ne. (usměj se) Řekli jsme, že to je na ‚buz hokey‘, na lední hokej. Dívala se a nechápala. Jo, hodně lidí na vás kouká blbě, když jedete metrem s hokejkou a s bruslemi. Nemají páru, na co to máme.“

A je při hokeji vlastně cítit ta jejich divoká povaha?

„Myslíte, jestli se tam týmy hromadně poperou?“

Třeba...

„Pár takových rvaček bylo. (usměje se) A ne jenom u nás mezi muži, i v juniorech, kde jsem působil jako trenér. Museli jsme to jít na led kolikrát rozdělovat. Padají za to pak velké disciplinární tresty, ale tohle mají v sobě. Největší bitku jsem zažil v zápase s týmem, který byl pod námi. Kdyby nás porazil, postoupil do play off místo nás, což se nakonec stalo. Vyhrocené to bylo hodně. Po zápase jsme se strašně porvali.“

Je lepší se v takovou chvíli klidit Turkovi z cesty?

„Zapojil jsem se taky. (usměje se) Ale hlavně proto, že jsem nečekal, že to bude tak ostrý. No ale dostal jsem hned jednu na bradu a nějak jsem už jen radši žďuchal. Úplně férové tam ty rvačky totiž nejsou.“

Plánujete se do Turecka vrátit?

„Chtěl bych, pořád s nimi komunikuji na dálku, posílám jim tréninkové plány. V průběhu sezony se mi povedlo dát dohromady hokejový kemp, na který přiletěli i inline hokejisté z Iránu. Zakládají lední hokej, učil jsem je třeba bruslit. Měl jsem navíc teď letět i do Iránu, jenže kvůli koronaviru to padlo. Může být zajímavé spolupracovat s oběma zeměmi, ale teď to na chvíli usnulo. Uvidí se, co bude. S Turky jsem měl po sezoně velké sezení, chtěl bych tam už lepší podmínky.“

Bodování turecké ligy 1. Gümüs 13 zápasů, 79 bodů (39+40) 2. Kučkin 12 zápasů, 70 bodů (35+35) 3. Agejev 13 zápasů, 64 bodů (26+38) 4. Lobanov 12 zápasů, 58 bodů (31+27) 5. Popov 12 zápasů, 56 bodů (25+31) 6. Lang 12 zápasů, 50 bodů (24+26)