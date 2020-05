Výborný o Porubě: Jiní propouštěli, my podepisujeme. Polák by byl bomba | iSport.cz

Udrželi klíčové opory a kádr vyšperkovali o několik zkušených borců. Prvoligový tým RT TORAX Poruba, na který bude coby šéftrenér dohlížet František Výborný, bude hodně ambiciózní. „Když potkávám známé, tak mi říkají to samé, ale my to bereme s pokorou,“ hlásí zkušený kouč. „Neříkám, že se postoupí do extraligy, ale chceme hrát o nejvyšší příčky.“

Přišli ostřílení útočníci Markus Korkiakoski, Lukáš Endál nebo Petr Stloukal. Posilou v bráně je světoběžník Ervins Muštukovs, který byl s lotyšskou reprezentací na dvou olympiádách. A na všechno bude trenérsky dohlížet legenda František Výborný.

Vypadá to, že Poruba bude hodně silná, souhlasí to?

„Věřím, že ano. Musím poděkovat vedení, což jsou vlastně dva lidé. Majitel Tomáš Häring a generální manažer Pavel Hinner. Všude jinde je veliká nervozita, nechci říkat, že kluby krachují, ale mají problémy. Hráčům se sráží platy a podobně. V tomhle se Poruba zachovala úžasně, je vidět, že tihle dva mají hokej strašně rádi. Dávají do toho peníze ze svých zdrojů, podrželi to. Když ostatní propouštěli, Poruba podepisovala smlouvy. Byl bych rád, kdyby tohle ocenili i hráči. V téhle těžké době může být obecně spousta hokejistů v září na úřadu práce... Naše vedení si zaslouží absolutorium a poděkování. Nemám zapotřebí lézt někomu do zadku, prostě to tak cítím.“

Vy budete trénovat i dál?

„Vím, říkal jsem, že už trénovat nechci. Tohle bylo mimořádné. Když v průběhu minulé sezony skončil Miloš Holaň, slíbil jsem manažerovi Pavlovi Hinnerovi, že to kdyžtak dotáhnu. Říkal jsem, že bych dál spolupracovat chtěl, ale ne úplně jako trenér na plný úvazek. Spíš bych byl trenérským mentorem pro mladé kluky, pracovali bychom dohromady. Tíha fyzické práce na ledě i na suchu by se přenesla na ně.“

S kým budete spolupracovat?

„S Markem Pavlačkou a Martinem Janečkem. Oba je znám. Marek je Porubák, hrál tady, velmi schopný kluk. To samé Martin, kterého jsem poznal ve Spartě, když tam přišel z Havířova. Moc se mi líbil, navrhoval jsem Spartě, aby si ho tam nechala déle. Mladý trenér, neskutečně pracovitý. Hráči ho zajímají i charakterově, všechno studuje do detailu, hokej sleduje hodiny. Marek Pavlačka to samé. Oba se učí, znají se spolu dobře, mohli by to být do budoucna velice dobří trenéři.“

Na střídačce budete s nimi?

„Budu. Ještě to probereme, uvidíme, jak to půjde. Chci, aby pracovali sami, mají na to. Nechci říkat, že je budu metodicky řídit, protože to jsou mladí, hladoví kluci a hokej mají v krvi, baví je. Pídí se po nových věcech, studují, zaujali mě a mám z nich radost. Proč ne? Já taky skočil v jednačtyřiceti od juniorů Sparty do áčka. Pavel Wohl mě tam hodil a řekl mi: Plav. Respekt u hráčů mají, je tam i odbornost. Není to jen o dvou povelech – jedeme a bruslíme.“

Dá se tedy říct, že tým Poruby bude ambiciózní?

„Ano. I co se bavím nebo potkávám známé, tak mi říkají: Ty vole, vy jedete! Říkám jim, aby brzdili, my to bereme s pokorou. Jistě, kluci mají nějakou historii a jméno, ale je důležité, aby tahali za jeden provaz, byla chemie a sedlo si to v kabině. Aby byli kluci hladoví po úspěchu. Je jasné, že nemůžou být všichni z Poruby, jsou tam dva tři. Proto chci, aby si noví kluci angažmá vážili. Aby bojovali za klub, to je pravá profesionalita. Na to chceme dbát. Abychom byli tým nejen řečmi, ale i na ledě. Ne že budeme mít pět týmů v kabině. Proto jsme se při posilování dívali také na charaktery hráčů. Ne jenom na to, že je volný a má dobré jméno. Věříme, že jsme vzali hladové hráče, co chtějí vyhrávat.“

Mluvil jste o odchovancích, jedním z nich je i obránce Roman Polák, který reálně uvažuje o ukončení kariéry v NHL a návratu domů. Lákalo by vás takové jméno?

„Pavel Hinner s ním byl v kontaktu už loni, ale myslím, že Roman má ještě extraligové ambice. Vím, že o něho stojí Vítkovice. Kdyby ale na Porubu kývnul, byla by to bomba. Osobnost, co by dokázala řídit kabinu. Měl by úžasný respekt a ještě by byl platný na ledě. Přikláněl bych se k tomu, bylo by to nádherné. I pro lidi. Ale tohle rozhodnutí je na něm.“

Branku bude strážit lotyšský světoběžník Muštukovs

Má za sebou dvě olympiády, dva světové šampionáty a mistrovské tituly vychytal v Lotyšku (Riga 2010) i ve Velké Británii (Sheffield 2017). Kromě toho si šestatřicetiletý brankář Ervins Muštukovs zachytal v Kanadě, USA, Švédsku, Dánsku i ve Francii. Teď bude jedničkou prvoligové Poruby. Chce být úspěšný, sní o postupu do extraligy.

ERVINS MUŠTUKOVS Narozen: 7. dubna 1984 v Rize (Lotyšsko) Pozice: brankář Klub: HC TORAX Poruba Kariéra: Stalkers Juniors Daugavpils (2000-03), Drummondville Voltigeurs/QMJHL (2003-04), Metalurgs Liepaja (2004-06), Knoxville Ice Bears/SPHL (2006-07), Toledo Storm/ECHL (2007), Elmira Jackals/ECHL (2008), HK Riga 2000 (2008/09), Dinamo Riga (2009), Sheffield Steelers (2010/11 a 2016-18), Odense Bulldogs (2011/12), Mora IK (2012/13), Esbjerg Energy (2013/14), Aalborg Pirates (2014/15), Grenoble (2015/16), Nice (2018/19), Mulhouse (2019), Olimp Riga (2019/20) Největší úspěchy: 2 x účast na ZOH (nechytající náhradník) a 2x na MS (1 zápas)

„Každý v lize má ambice vyhrát, nemyslím si, že by Poruba měla být jiná,“ říkal Muštukovs v rozhovoru pro klubový web. „Budu chytat tak dobře, jak jen umím. Mým cílem je vždy totéž, hrát dobře a pomáhat klubu vyhrávat každé utkání.“ Trenér František Výborný nezastírá, že kvalitního brankáře hledali dlouho. „Měli jsme jich rozdělaných z okolí několik, ale cukli,“ líčí Výborný. „Dlouho jsme koketovali s Danielem Dolejšem. Váhal, ale rozhodl se zůstat ve Vítkovicích. Rozumím tomu, extraliga je pro něho pořád prvořadá a finanční možnosti jiné. V kontaktu jsme byli s Ondřejem Raszkou, který se ale vrátil do Třince. Takhle jsme měli vytipované tři, čtyři, jenže odpadali.“

Proto nakonec přišla řeč na zkušeného Lotyše. Na olympiádách 2010 a 2014 byl Muštukovs lotyšskou trojkou, to samé na mistrovství světa 2012. Zachytal si až na světovém šampionátu v Praze 2015 a naskočil hned do prvního zápasu proti Kanadě, kde na druhé straně stáli Crosby, Spezza a spol. Ale po 23 minutách a pěti inkasovaných gólech z 18 střel střídal. „Těžký zápas,“ vzpomínal na prohru 1:6. „Kanaďané tehdy poráželi všechny týmy velkým rozdílem, vždyť i ve finále smetli Rusko 6:1.“

Výborný věří, že v Porubě gólman uplatní zkušenosti. „Je v národním mužstvu, pořád v relativně dobrém věku a chtěl by se ukázat. Nejradši se dostat do extraligy. V nadsázce jsem mu říkal, že nejlepší by to tedy bylo s námi,“ líčí s úsměvem. „Pár Lotyšů už jsem v minulosti trénoval, jsou to hrozně pracovití kluci. A nejsou tak namachrovaní jako Rusové. Po telefonu to nepoznáte, ale věřím, že to je trefa.“

Sám v hlavě nosil ještě jedno jméno – Brandon Maxwell. „Všichni ho pomlouvají, osm lidí z deseti vám řekne, že je vůl, ale já na něho nedám dopustit,“ říká Výborný. „Potkal jsem ho v Mladé Boleslavi, tehdy nás vysekal z baráže do předkola. Úžasný profík. Akorát je občas nepříjemný, když někdo udělá chybu. Křičí a někteří kluci jsou na to hákliví.“

S Maxwellem je v kontaktu pořád. Stejně tak jeho vnuk, se kterým se skamarádili. „Když tady byl Brandon sám, vzali jsme ho k nám na Vánoce. Úžasný kluk. Zkoušel jsem ho oslovit už v minulé sezoně, ale v rakouském Villachu měl slušné peníze, nezaplatili bychom ho. Já bych na Brandona vsadil hned, ale mám pocit, že se teď stejně stěhuje do německé ligy.“