Adamský o další štaci: Zlín? Jedině za půl miliardy, tam se mě nedočkají | iSport.cz

Máte něco v rukávu?

„Ano, je tam zájem z extraligy i z první ligy, je tady samozřejmě nabídka z Frýdku-Místku. Nechal jsem si čas na rozmyšlenou, ale de facto jsem klidný. Není to nic, co by mě tlačilo. Uvidíme, jak to dopadne.“

Předpokládám, že ambice máte stále extraligové?

„Určitě, ale na druhou stranu nechci upřednostňovat extraligu s tím, že bych hrál čtvrtou lajnu. Je možné, že bych radši bral první lajnu v první lize, než abych měl šest minut ice timu v extralize. To by mě naplňovalo víc. A taky už se moc nechci stěhovat. Takže je jasně nápadné, že zvažuji nabídky tady kolem komína.“

Vaše manželka je ze Zlína, nelanaří vás tam?

„To řeknu upřímně, do Zlína bych šel hrát jedině za půl miliardy. (směje se) Jinak ne, tam se mě nikdo nedočká.“

Novou smlouvu nedostal v Třinci ani váš letitý parťák a hokejové dvojče Jiří Polanský. Je možné, že byste někde pokračovali spolu dál?

„Nevím, je to taky ve hře, bavíme se, třeba se to ještě povede. Možná v první lize, nevím, uvidíme. Všechno je v jednání, jestli Jirka bude chtít pokračovat nebo ne. Ale když jsme to tady začali spolu, tak bychom někde spolu mohli ukončit. Sám jsem zvědavý.“

Jak jste se díval na snižující se prostor a roli Polanského v závěru sezony?

„Vnímal jsem to, škoda pro něho i pro nás. Jirka měl dohrát ve Frýdku, pak zase naskočil s námi. Na druhou stranu jsme jenom zaměstnanci a co nám řeknou trenéři, potažmo vedení, to musíme poslouchat a respektovat. A jestli mi to bylo líto? Zcela upřímně, byl jsem rád, že jsem v té roli nebyl já.“

Je to svým způsobem i daň našlapaného kádru, který Oceláři mají?

„Přesně tak, pořád se bavíme o špičce extraligy. I Zbyňa Irgl nedávno říkal, že by každému přál, aby si v takové organizaci zahrál. Můžu jeho slova jen potvrdit. Funguje to, v Třinci je obrovská konkurence, špička a bašta extraligy, potkat to může každého.“

Smlouva vám skončila, věřil jste v její prodloužení?

„Jak bych to řekl? Nastala koronavirová situace, to mi v mých letech nepřidalo. Kdyby se hrálo play off, tak věřím, že bychom obhájili titul. To si troufám říct na plnou pusu, letos jsem tomu věřil, jako nikdy. Bohužel. Nejen pro mě to skončilo v uvozovkách nešťastně, stalo se. Bude mi třicet devět, nic mi nehraje do karet, aby se o mě kluby přetrhly. Situace je taková. A pokud uzavřou extraligu, nebudou mít celkově starší hráči takové podmínky, jako kdyby uzavřená nebyla. Klubům to nahrává, nám starším ne. Pro hráče starší 35 let bude náročnější si sehnat angažmá, když všechny kluby šetří. Ale nabídky jsou, hrát je pořád kde.“

V základní části jste skončili druzí, vy jste ve 48 zápasech nasbíral 12 bodů (7+5), jak sezonu hodnotíte?

„Všechno pozitivní. Vyhýbala se mi zranění, nebyl jsem celou dobu zraněný, mančaftu se dařilo. Myslím, že koronavirová epidemie nás zastavila od zisku dalšího titulu.“

Ve Sportu jsme play off dojeli alespoň virtuálně přes tipy a názory expertů a Oceláři vypadli v semifinále se Spartou. Co na to říkáte?

„To jsem nesledoval, když liga skončila, měl jsem dost jiné práce. Nevím, jestli by nás Sparta potrápila, ale tyhle virtuální hry nesleduju. Je mi jasné, že ambice si dělalo víc klubů, ale je to můj názor. A myslím, že oprávněný.“

Na play off už měl být zdravotně v pořádku i Wojtek Wolski, jaký na vás udělal dojem?

„Co se budeme bavit, viděli jsme na ledě, co předváděl. Skvělý hráč, třída. Jeho zkušenosti a přehled! I díky tomu jsem věřil, že nám tento hráč k titulu pomůže. Opravdu smůla, že to skončilo předčasně. Kdyby to klaplo, hráli jsme o titul.“

Letošní sezona jako by byla v Třinci pro kapitány „zakletá“. Lukáš Krajíček ročník nedokončil kvůli zdravotním problémům, vy jste novou smlouvu nedostal...

„Takže lituju toho, kdo dostane céčko příště. (usmívá se) Ne, Lukáš skončil ze zdravotních důvodů, problémy měl. A mně skončila smlouva. Měl jsem čest dělat kapitána, vážil jsem si toho. A když se to tak vezme, tak jsem skončil jako úřadující šampion. Svoji třineckou anabázi jsem začal titulem a skončil ji titulem. Myslím, že to bylo krásných deset roků. Jestli to je konec, tak pěkný.“

