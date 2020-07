Porubě pomůže kouč, co hrál NHL. Velký přínos, těší se Výborný | iSport.cz

Další „posila“ pro ambiciózní prvoligový tým RT TORAX Poruba. Po příchodech několika zkušených hráčů se šéfové klubu opřeli i do přípravy. S tréninkem a rozvojem individuálních dovedností jim bude pomáhat Rob Schremp, bývalý americký útočník se zkušenostmi z NHL nebo ruské KHL. Do Ostravy přijede začátkem srpna se společností 44 VISION. „Parádní přínos pro hráče i trenéry,“ těší se kouč František Výborný.

Představí metody intenzivního tréninku pro rozvoj hráčů po všech stránkách osobnosti. Taková je ve stručnosti nabídka amerického útočníka Roba Schrempa a jeho společnosti. „Jsem velice rád, že se Poruba jako prozatím jediný český klub dostane do rukou Roba Schrempa a vstřebá celý koncept 44 VISION,“ řekl pro klubový web generální manažer Pavel Hinner.

ROB SCHREMP narodil se 1. července 1986 ve Fultonu (USA) centr, v draftu 2005 si ho vybral Edmonton z 25. místa s London Knights vyhrál OHL i prestižní Memorial Cup (2005) dvakrát startoval na MS do 20 let (2004/05 a 2005/06) v NHL odehrál za Edmonton, Islanders a Atlantu 114 zápasů (20+34) ve Švédsku hrával za MoDo (2011/12) a Skelleftea (2014/15) v KHL hrál za Dinamo Riga (2012/13) zahrál si i ve Švýcarsku (Zug 2013/14, Langnau 2016/17), Německu (Norimberk 2017) a Rakousku (Salcburk 2013 a 2017/18)

Čtyřiatřicetiletý útočník vyhrál mládežnický Memorial Cup s London Knights (2005), v NHL odehrál za Edmonton, Islanders a Atlantu 114 utkání, dal 20 gólů. Bohaté zkušenosti pak účastník dvou mistrovství světa do 20 let nasbíral i v evropských soutěžích: hrával ve Švédsku, ruské KHL, Švýcarsku, Německu a naposledy nastupoval za Salcburk v rakouské EBEL. Kariéru ukončil teprve před dvěma lety. Přesto už patří k vyhledávaným koučům pro rozvoj individuálních dovedností a v zámoří má jeho společnost zvuk.

„Jen málokdo má takovou vizi jako on,“ chválí ho kanadský útočník Corey Perry, olympijský vítěz a světový šampion. Schremp v minulosti hrával s Perryho bratrem Adamem, znají se dobře. „Natočil jsem s ním několik klipů pro útočníky a všem hráčům můžu tuto platformu doporučit. Zvlášť chtějí-li posunout ofenzivní hru na vyšší úroveň.“

Do Ostravy přijede Schremp 3. srpna. Pět dní se bude věnovat hráčům i trenérům, od mládeže, po áčko. „Parádní věc,“ těší se trenér František Výborný. „Dostat takové lidi do klubu, byť by to bylo jen na jediný den, je úžasné. Jezdí po světě, dělají semináře, ukázky budou na ledě i teoretické. Je vidět, že to vedení klubu myslí vážně a chce dát týmu maximum.“

Podle Výborného, který je v Porubě šéftrenérem a svým způsobem mentorem mladých trenérů Marka Pavlačky a Martina Janečka, je to velká příležitost právě pro klubové kouče. „Vnímám to hlavně jako velký přínos,“ přitakává Výborný. „Uvidíme další nové způsoby tréninků, novinky. Jistě k tomu budou i ukázky na ledě, aby to bylo opravdu konkrétní. Martin i Marek jsou mladí kluci, zvídaví, chtějí se učit. Ale i já si to rád vyslechnu, i když mám zenit za sebou. Slyšet nové věci, je pozitivní v každém věku, těším se. Ne v každém klubu je taková možnost, aby vám na podnose přivezli takhle renomovaného člověka. Na škodu to nebude. Kdyby si z toho každý vzal alespoň pár procent a pomohlo mu to, tak by to bylo výborný.“

Schrempův kemp, který vznikl i v rámci spolupráce se společností Unlimited Sports Management, si pochvalují i hráči. „Bude to zajímavá zkušenost, jsem zvědavý, jaké konkrétní novinky přinese,“ říká útočník Jan Káňa. „Třeba já jsem byl v quebecké lize v Kanadě jen jeden rok (2007/08), rád si poslechnu a naučím nějaké nové styly tréninků inspirované NHL. Těšíme se.“