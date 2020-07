Od dětí hned do áčka. Burgera čeká výzva v Kladně. Jak (ne)povede Jágra? | iSport.cz

Burger postoupil s Vítkovicemi do čtvrtfinále play off, vyřadili Liberec • Barbora Reichová (Sport)

Návrat do extraligy. Takový je cíl kladenských Rytířů. „Určitě! Nechceme se držet při zdi, chceme se hned vrátit,“ přitakal Jiří Burger, nová tvář realizačního týmu. Člen Klubu ligových střelců deníku Sport (341 gólů, 27. místo) bude společně s Janem Kreglem asistentem hlavního trenéra Davida Čermáka. Nabídka ho překvapila. Není divu. Po úspěšné kariéře začal Burger trénovat děti před třemi lety jen proto, aby nepostával na tribuně s rukama v kapsách.

Jak jste se dostal ke kladenskému áčku?

„S Liborem Procházkou jsme v minulé sezoně trénovali dorost, skončili jsme někdy v půlce března kvůli koronaviru. Byli jsme doma, a když se pomalu začínalo zkraje května trénovat, zavolal mi David Čermák, jestli bych šel k áčku. Taková nabídka se neodmítá.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc + zdarma vstup do saunového světa>>>

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

„První moment to pro mě bylo velké překvapení. Přiznávám, takové ambice jsem neměl. Jsem za nabídku rád a budu se snažit dělat to nejlepší, co budu umět.“

Trénovat jste začal před třemi lety, co vás v nové roli nejvíc chytlo?

„Jsou tam podobné emoce, jako když jsem ještě hrával. Samozřejmě je to jinak postavené, nemůžu přímo ovlivnit dění na ledě, a musím se o to snažit jen ze střídačky. Ale emoce, které jsem zažíval celý život, jsou stejné. To je můj hnací motor.“

Říkal jste, že jako trenér mladých jste na střídačce omládl. Člověk by čekal spíš nervy a šediny.

„Jo, šediny už začínám mít. (usmívá se) A počítám, že nějaké přibudou. Že jsem omládl, bylo řečeno s nadsázkou. Pravda je, že v Kladně teď máme hodně mladé mužstvo. Zatím jsem zažil jen