Piráti v konkurzu! Berte třicet procent, nebo nic, nabízí hráčům. Ztratí licenci? | iSport.cz

Je to přesně měsíc, co chomutovský klub rozdal výpovědi všem svým hráčům starším 22 let. Už tehdy iSport.cz informoval, že nejčernější scénáře mluví o možném bankrotu Pirátů. K tomu se nyní možná opravdu schyluje. • profimedia.cz

Talentovaný gólman Dominik Pavlát přichází na roční hostování do Plzně • Profimedia.cz

I přes finanční problémy podal Chomutov přihlášku do Chance ligy • Profimedia.cz

Padesátce hráčů dluží více než 11 milionů korun. Tak vedení Pirátů udělalo „velkorysé“ gesto. Když nám odpustíte sedmdesát procent dlužné částky, zbylých třicet vám hned dáme. Je lepší dostat aspoň něco, než vůbec nic. Zní vám to jako zápletka mizerného filmu? Kdepak, taková je v Chomutově realita. Soud poslal klub do konkurzu, blízko je ztráta prvoligové licence.

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal klub do konkurzu. Akciová společnost Piráti Chomutov vyhlásila úpadek. Klub však řídí stejnojmenný zapsaný spolek, který má stále zájem zachránit hokej ve městě na stávající prvoligové úrovni. Tento spolek podal žádost o udělení licence pro Chance ligu na příští ročník, aktuálně probíhá licenční řízení. Nezbytnou podmínkou je prokázaní stoprocentní bezdlužnosti. Čas na to mají do konce července.

Samotný klub podle soudního zápisu odhaduje svůj celkový dluh vůči různým subjektům na 37 a půl milionu korun.

Podle informací iSport.cz se dluh na platech hráčů a trenérů pohybuje okolo 11 milionů korun. Týká se asi padesáti lidí. Splatit tuto částku během necelých dvou týdnů? Nepříliš reálné. Je tak možné, že klub, který hrál ještě před třemi lety semifinále Tipsport extraligy, spadne do krajského přeboru. A začne od totální nuly.

Hráčům navrhli, že jim dají třicet procent dlužné částky, zbylých sedmdesát jim mají hokejisté odpustit „Řekli, že je prý lepší dostat těch třicet procent, než nedostat nic,“ prozradil iSport.cz člověk účastný jednání. „Tuhle informaci můžu bohužel potvrdit,“ přiznává šéf hráčské asociace CAIHP Libor Zbořil. „Do konce měsíce musí všichni tento návrh odsouhlasit. Stačí jediný hráč, který na to nepřistoupí, a Piráti prvoligovou licenci nedostanou. Šli by do kraje a v Chomutově by hokej prakticky skončil,“ pokračuje.

Dohoda v nedohlednu

Vedení klubu Zbořila požádalo, aby jim pomohl v nalezení kompromisu s hráči. Konsenzus však v dohledu není. „Už vím minimálně o třech, kteří jakoukoli takovou dohodu kategoricky odmítají,“ upřesňuje Zbořil.

S vyjádřením k situaci přišel i zapsaný spolek majitelů. „I nadále platí pouze dvě možnosti, které jsme deklarovali na začátku července. Běží jednání s novým investorem, hráči a hráčskou asociací, na jejichž konci bude oddlužení klubu vůči hokejovým subjektům a tím pádem možnost nadále pokračovat v Chance lize, nebo v případě nedohody působení v krajské lize Ústeckého kraje.“

Klub skutečně na počátku měsíce informoval, že jedná o vstupu nového sponzora. Ten však údajně nabídl, že se bude na vyrovnání dluhů podílet pouze 30 procenty z celku. To je pro Piráty s prázdnou truhlou málo.

„Rok co rok se tyhle praktiky týkají jenom Chomutova. Na druhou stranu musím říct, že nové vedení v čele s panem Badinkou se opravdu snaží a chce hokej ve městě zachránit,“ kvituje Zbořil.

Štve ho, že celou situaci nakonec stejně odskáčou hráči. „Všichni jsou plátci DPH, takže i když nedostávali výplaty, museli z nich státu odvádět pojištění a daně. Z toho, co nedostali, odvedli veškeré poplatky, což je strašné. Zase je Černý Petr v rukách hráčů. Jako asociace se s tím snažíme ještě něco udělat. S hráči jsme v kontaktu. Nebudu skrývat obrovskou nasranost všech. Buď vezmou třicet procent a budou rádi, že dostanou aspoň pár korun na kafe, nebo neuvidí bůhvíjak dlouho ani halíř,“ kroutí hlavou prezident asociace.

Chybovali i sami hráči

Piráti ještě případně můžou požádat o výjimku na prodloužení lhůty pro prokázání bezdlužnosti. Je možné, že jim svaz měsíc navíc poskytne.

„Teď bude záležet na tom, jestli hráči budou naklonění jednorázovému vypořádání, nebo ne,“ řekl v pátek Radiožurnálu šéf výkonného výboru zapsaného spolku Daniel Badinka. S bývalými hráči o tom ale zástupci chomutovského klubu nevyjednávají. „Hráči slyšeli už asi stopadesátkrát, jak bude všechno vyrovnané, takže na tohle už prostě neslyší. Mediátorem je pan Zbořil,“ dodal.

37,5 Tolik milionů korun dluží podle soudního zápasu Piráti Chomutov různým subjektům.

Chybou hráčů je to, že problém neřešili včas a nechaly ho dojít až do současné krajní meze. „Kabina v Chomutově byla absolutně nejednotná v otázce dlužných peněz. Když jsme tam už někdy loni měli schůzku, čekali jsme, že tam budou všichni. Jenže se dostavilo asi šest kluků. Údajně tam měly být naznačeny nějaké postihy ze strany klubu pro hráče, pokud se s námi spojí. Kdyby všichni drželi spolu, bylo by mnohem víc šancí s tím něco udělat,“ doplňuje Zbořil.

Hokejisté tak dál doplácí na to, že v Česku nejsou pevně daná pravidla pro ukončování smluv a plnění závazků vůči hráčům.

Extraligové kluby musí před startem každého ročníku složit na svazu garanci ve výši tří milionů korun, jinak nedostanou licenci. Tato jistina se může použít právě v případě, že se klub dostane do finančních potíží a není schopen dostát svým platebním povinnostem. V první lize toto pravidlo bohužel neexistuje. „Svaz nebo APK by to měly rozhodně zpřísnit. Tyhle situace přece nemůžou dokola nastávat,“ uzavírá Zbořil.

Komu například Piráti dluží? Město Chomutov 10 000 000,- ALL SPORTS a.s. 5 788 245,- NOEN, a.s. 3 019 367,- SPORTTIME s.r.o. 1 917 088,- Finanční úřad pro Ústecký kraj 1 469 248,- KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 773 929,- International Trade Services, s.r.o. 732 415,- V Holding s.r.o. 587 700,- Český svaz ledního hokeje 399 024,- CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 254 954,- Karel Adamík (bývalý generální ředitel) 147 456,- Česká správa sociálního zabezpečení 80 127,- Technické služby města Chomutova 3 092,-

Piráti Chomutov Vše o klubu ZDE