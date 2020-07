Kladno zametlo se srdcařem, maluje pokoje. Mluvil o penězích i zklamání | iSport.cz

Na Kladně se narodil, s místním hokejovým klubem spojil na dlouhých 17 let svou kariéru. Poslední ročník by ale brankář Lukáš Cikánek nejraději vymazal... Rytíři po jednoleté degustaci nejvyšší soutěže sestoupili a 32letý gólman od vedení na začátku května slyšel, že je nepotřebný. To se stane, život profi sportovce umí být krutý, Cikánka ale mrzí způsob, kterým vše proběhlo. Rány si hojí manuální prací, co přinese budoucnost, zatím netuší. O všem otevřeně promluvil v obsáhlém rozhovoru pro hokej.cz.

19. dubna 2019 byl se svými spoluhráči za boha. Kladno v desátém barážovém utkání zvítězilo v Českých Budějovicích 4:2 a po pěti letech se vyškrabalo do extraligy. Jaromír Jágr dal čtyři kusy, na ledě spolu s dojatým majitelem juchali i hvězdní forvardi Tomáš Plekanec s Petrem Vampolou. Lukáš Cikánek euforii podpořil 26 úspěšnými zákroky a mohl být spokojený. Z geniálních čísel z play off první ligy (10 utkání, 1,71 brankový průměr, 94,6% úspěšnost zákroků) sice slevil, ale chytal spolehlivě.

Fajfka, postupový úkol splněn! V baráži naskočil do všech 12 utkání a těšil se na pobyt mezi elitou netušíc, že exkurze do nejvyšší soutěže bude trvat jediný rok.

Klubové vedení mu už v září přivedlo zdatného konkurenta Denise Godlu a Cikánek byl zase druhým na kole. Ani kouzla slovenského reprezentanta a účastníka dvou světových šampionátů ale Kladnu nepomohla, v posledním 52. kole základní části v přímém souboji na ledě Litvínova padli Rytíři v brance s mladíkem Adamem Brízgalou vysoko 2:6 a ponořili se do smutku. Vaz jim zlomila hrozivá série jedenácti zápasů bez výhry v rozhodující fázi sezony, pátý sestup v historii slavného klubu byl na světě.

SESTŘIH: Litvínov - Kladno 6:2. Verva slaví záchranu, Rytíři se po roce vracejí do Chance Ligy

Godla po sezoně kývl na nabídku Litvínova, na konci dubna si novou smlouvu vysloužil Brízgala a Cikánek o necelý týden později slyšel, že o něj na Kladně už není zájem.

„Prosil jsem sportovního manažera Čermáka, aby mi dal vědět, jestli se mnou počítají, nebo ne. Říkal jsem mu, že bych se to nerad dozvěděl z novin či internetu. Bohužel se ale přesně tohle stalo. Byl jsem tam sedmnáct let a chtěl jsem na Kladně svou kariéru taky dohrát. Tohle jednání mě každopádně zklamalo a můžu vám říct, že nejsem jediný, s kým se takhle jednalo. Samozřejmě, že to bylo i přes agenta, ale já byl domluvený s manažerem, že mi dá vědět osobně, známe se už dlouho. Nedal mi vědět tři měsíce. V mém věku je už pak těžké shánět si 3. května práci,“ vyznal se pro hokej.cz rozladěný Cikánek a pokračoval.

Brankář Lukáš Cikánek už dres Kladna nenavlékne. • Foto Michal Beránek / Sport

„Nikdo se mnou prakticky nejednal a pak z nás ještě dělají blbce, když všude říkají, že jsme se vlastně nedohodli. Jinak si na Kladno nemůžu stěžovat, je to moje srdcovka. Ale bohužel, stalo se.“

Dres Kladna oblékal 185 centimetrů vysoký gólman od roku 2003, kdy lapal za výběr do 18 let. V ročníku 2014/15 si odskočil do EBEL, kde odchytal pět utkání za Znojmo, a daný rok si vyzkoušel i své jediné zahraniční angažmá. Daleko pro něj nemusel, na Slovensku navlékal dres Nových Zámků. Jinak Kladno a zase jen Kladno, s malou výpomocí Mladé Boleslavi na play off v roce 2016, kde kryl místo zraněného Martina Růžička záda Davidu Rittichovi.

V uplynulé sezoně nastoupil za Kladno jen do 13 duelů (4,12, 87,9%). „Denis Godla byl fantastický, lepšího jsme si přát nemohli a stejně se to nezachránilo. Pro mě je hlavní dobro mužstva. Samozřejmě, že bych rád chytal víc, ale sezona mi od začátku nevyšla. Tak jsem prostě ustoupil a sedl si na tu střídačku. Klukům jsem fandil alespoň odtud, aby to udrželi,“ řekl Cikánek, kterého přibrzdila i operace kolene, s bolestmi chytal už v baráži.

Na Kladně si hokejista moc peněz nevydělá

Brankářský tandem společně s Brízgalou utvořil v Jágrově týmu Godlův parťák ze slovenského nároďáku, Andrej Košarišťan z Košic. „Na českém trhu nebyly na postu brankáře příliš zajímavé možnosti. O Andreje jsme ale měli zájem už dříve. To bylo dva roky zpět, když chytal za Nové Zámky. Vloni strávil sezonu v Košicích a měl skvělá čísla a chytal i za reprezentaci,“ chválil si na klubovém webu novou posilu sportovní manažer Čermák.

O svém dalším angažmá nemá Cikánek zatím jasno. Připravuje se individuálně a se svým tatínkem chodí pracovat jako malíř pokojů.

„Chodil jsem s ním na brigády každý rok, protože hokejem tady na Kladně si člověk nijak závratně nevydělá. Ale baví mě to, nemám nic proti práci rukama. Nabídky mi nějaké přišly, jenže zatím to není nic, co by mě oslovilo. Je mi dvaatřicet, mám rodinu, dcera půjde do školy, chtěl bych proto něco blízko, abych nemusel moc cestovat. Nechci trajdat někde v Polsku a podobně, to pro mě není.“

„Štvou mě lidi, kteří si myslí, že každý hokejista nutně bere miliony. Není to pravda. Navíc v podstatě nemáme za celý rok volno. Hokej je taková fabrika. Musíte se tomu věnovat od rána do večera. Na světě jsou mnohem důležitější věci než hokej. Proto si ani moc nedělám z toho, když bych nikde místo nesehnal. Prostě půjdu malovat, nějakou korunu za to dostanu a taky mě to baví,“ zakončil povídání vášnivý rybář.