Slavia má novou identitu. Odkazuje na hrdost, dresy už nebudou sešívané | iSport.cz

Už pět let se plahočí mimo extraligu. Do šesté prvoligové sezony v řadě Slavia vlétne s novým spolumajitelem, zvučnými posilami a jinou vizuální identitou, kterou klub odhalil ve čtvrtek. Jaroslav Bednář a spol. budou v nadcházejícím ročníku oblékat dresy s novým logem, které se výrazně podobá tomu, se kterým „sešivání“ v roce 2003 slavili svůj první extraligový titul.

„Hluboko kořeny, vysoko cíl.“

Tak zní nové motto klubu, který se od roku 2015 marně snaží dostat zpátky mezi extraligovou smetánku. Heslo má vyjadřovat hrdost na bohatou minulost, na níž navazuje poctivá práce současnosti, která by měla vést ke splnění dlouhodobých vysokých cílů.

Nové logo má odkazovat na tradiční slávistické hodnoty a výrazně se podobá tomu, které klub používal až do roku 2007, což potvrzuje i prohlášení na klubovém webu. „Inspirací bylo logo z nedávné minulosti, se kterým sešívání dosáhli na první extraligové úspěchy, ovšem s cílem ještě více se přiblížit tradiční slávistické značce.“

Slavia k uvedení nového loga připravila speciální video, ve kterém promluvila řada slavných odchovanců či současných opor. „Logo se mi moc líbí. Pamatuju si, když jsem začínal v áčku, tak bylo dost podobné. Doufám, že se v něm bude Slavii dařit,“ zmínil Roman Červenka, který aktuálně působí ve švýcarském Rapperswilu.

Dominik Furch zase v nové identitě vidí paralelu s logem fotbalové Slavie. „Když jsem ho viděl poprvé, tak mi to připomnělo to fotbalové. Tak doufám, že se té hokejové bude dařit tak jako v poslední době té fotbalové,“ přeje si gólman, který v létě zamířil ze švédského Örebro do Dinama Minsk.

Nový znak se líbí i Jaroslavu Bednářovi, který se do mateřského klubu vrací po pěti letech. „Gratuluju tomu, kdo to vymyslel. Vracíme se zpátky do původní Slavie a doufám, že se to bude líbit fanouškům stejně tak jako mně. Že se nám v nich bude dařit a Slavia půjde zase nahoru.“

Se změnou identity navíc prozatím končí éra sešívaných dresů. Slavia bude oblékat čistě bílé a červené. V nadcházející sezoně bude pražský klub rovněž používat speciální logo, kterým si připomene 120. výročí od založení.

