Čaloun: Nejde vzít hráčům půlku mzdy. COVID zasahuje do kariér mladých

Počítali, zda by si mohli dovolit dojíždět z Ústí za tréninky do sousedního Německa. Mohli. Jenže pak by peníze chyběly jinde. Na výplaty. A do toho prvoligový Slovan odmítl jít. „Nemůžeme klukům z dvacetitisícové mzdy sebrat polovinu,“ reaguje Jan Čaloun, sportovní jednatel klubu a člen zlaté naganské party. Pro iSport Premium vypráví o dopadech vládní závory na chod tradičního účastníka Chance ligy.

Brigády jako kolegové v Jihlavě si ústečtí hráči neshání. Ale vyskakovat si v tomto skromném celku nemohou. To ani Jan Čaloun, byť by chtěl sebevíc. „V cizině o sportu víc přemýšlí a diskutují. A taky proto hrají. Na rozdíl od nás,“ srovnává olympijský šampion z Nagana.

Jak bojujete s tím, co se na tuzemské hokejové kluby valí?

„Valí se to na nás ze všech stran. Čekalo se na příchod druhé vlny koronaviru, jen nikdo netušil, jak krutá bude. Na jaře se to zvládlo velmi slušně, teď je to úplně jiný soupeř. Strašně mě mrzí a vadí, jak moc to ovlivňuje celý náš klub, všechny naše hráče napříč kategoriemi. Celé je to zastavené a nikdo neví, kdy se to rozeběhne. Spekulovali jsme nad možností cestovat na tréninky za hranice do Německa, jenže pro náš klub by to bylo finančně nezvladatelné.“

Na kolik by výjezd za čáru přišel?

„Uvažovalo se o Drážďanech, ale tam je to přeplněné. Šance trénovat byla v Geisingu, ve vesničce u Altenbergu, kam je to z Ústí asi třicet kilometrů. Sportovní ředitel Litvínova Pavel Hynek nám volal, zkoušeli jsme nastavit podmínky, za jakých by nás tam fungovalo víc týmů. Led by přišel zhruba na tisíc eur denně, asi 27 tisíc korun, hledalo se víc klubů. Zvažovali jsme pro a proti, ale odpískali jsme to.“

Protože by peníze chyběly jinde?

„Ano. V klubu jsme si dali jako prioritu dostát závazkům vůči našim hráčům. A to plníme. Jsme nízkonákladový klub, takže kdybychom podobně jako jinde vzali hráčům padesát procent, když mnozí mají okolo dvaceti tisíc, zůstali by na deseti tisících měsíčně. A k tomu se uchýlit rozhodně nechceme. Klukům jsme schopni dál zajišťovat základní výplatu, aby měli na živobytí. Trénink v omezeném režimu pokračuje, v žádném případě to však nenahradí klasickou přípravu na ledě. Dokud to bylo možné, s dorostem jsme trénovali v šesti, teď se netrénuje vůbec, jen individuálně.“

Jak vyšlo najevo, hráči konkurenční Jihlavy si shání brigádu, protože v klubu došly peníze. Ve finále jste na tom relativně líp…