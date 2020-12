Vampola: Duda? To jméno už nechci nikdy slyšet! Šlo o Rachůnka (†32)

Těch pár diváků na tribuně nechápalo, co se děje. A i hráči na ledě byli paf. Sobotní duel Chance ligy mezi Benátkami nad Jizerou a Slavií (3:4) přerušil nevídaný konflikt mezi útočníkem hostů Petrem Vampolou a Radkem Dudou, trenérem z liberecké organizace, pod níž benátecká farma spadá. „Budeme to řešit,“ reagoval Josef Řezníček, předseda disciplinární komise ČSLH.

Neuvěřitelné. Bizarní. Tak popisují očití svědci ostrou slovní přestřelku dvou bývalých reprezentantů. Jeden z aktérů utkání pro iSport.cz potvrdil, že mezi dvěma kohouty létalo jméno tragicky zahynulého Karla Rachůnka.

Běží 39. minuta mistráku v Benátkách, kdy domácí Jan Šír sekne protihráče Václava Vebera, za pár vteřin už má Šír shozené rukavice, sápe se na Vebera a u obou střídaček dochází ke strkanici. Do hloučku přijíždí Petr Vampola a v rozmíšce dvou hráčů se snaží benáteckého útočníka holí nenápadně rozhodit. Mela běží v plném proudu.

A to už jsou slyšet výčitky Radka Dudy, dovednostního kouče Benátek, jenž se na plošině schůdek za plexisklem naklání a pořvává na Vampolu. U východu z plochy pak konflikt bobtná. V tu chvílí dělí Dudu a Vampolu jen pár metrů a průhledná výplň. Hádka se přiostřuje, podle svědků z úst Radka Dudy padá jméno Karla Rachůnka, vyčítavým tónem vůči Vampolovi.

Bývalý reprezentační obránce tragicky zemřel při pádu letadla týmu Jaroslavle v září 2011, Petr Vampola byl jeho blízký kamarád. Pár let po tragédii začal žít s vdovou Kateřinou, spolu vychovávají dvě Rachůnkovy děti a jedno společné.

Nedůstojná výměna názorů trvala zhruba půl minuty. Vampola byl evidentně vytočený, podle gest to vypadalo, že si chce s Dudou vyřídit účty osobně a ideálně hned, nejdéle pak po zápase u stadionu. Sudí se mistra světa z roku 2010 nažili držet co nejdál od Dudy, dařilo se jim to však se střídavými úspěchy. Vampola se do Dudovy blízkosti neustále dostával a vracel mu i slovní výpady.

Nezvyklý incident skončil až ve chvíli, kdy benáteckého trenéra začal odvádět od plochy pořadatel ve žluté vestě. Vampola incident ještě dlouho rozdýchával, kroužil po ledě. Nečekaně vygradovaný duel nedohrál s postihem do konce utkání. Šír s Veberem se zkraje třetího dějství vrátili k rozehrané bitce a doboxovali ji. Slavia vyhrála 4:3.

Radek Duda ani pár hodin po utkání nechtěl hádku vysvětlit a odkázal na generálního manažera Benátek Bartoloměje Salanského. Sdílný nebyl ani on. „Nechci se k tomu vyjadřovat, omlouvám se,“ pravil v neděli dopoledne.

Petr Vampola pouze napsal: „To jméno už nechci nikdy slyšet. Opravdu ne.“

Jisté je, že sobotní případ bude mít dohru u disciplinární komise svazu. „Přišlo to v poznámkách zápisu o utkání, takže určitě po víkendu,“ napsal Sportu její předseda Josef Řezníček. Tahle kauza tedy bude ještě nějaký čas žít.