Jágr rozjel misi za kladenským postupem. Už by měl hrát pravidelně

V kariéře zažil nespočet výzev. Teď, pár týdnů před 49. narozeninami, má Jaromír Jágr další. Před prázdnými tribunami a v nejisté době, kdy COVID-19 ještě dlouho bude brnkat na nervy nejenom sportovcům, se pouští zpátky na led s jasným cílem: vyhrát první ligu a dotáhnout Kladno zpátky do extraligy. Ve středu večer veterán nastoupil v Kolíně a pomohl k výhře 2:1. Nadále by měl hrát pravidelně.

284. Po tolika dnech 16. prosince nastoupil doma proti Jihlavě. V zápasovém dresu se objevil po více než devíti měsících. Comeback v posledním utkání v minulém roce zvolil hlavně proto, že Rytíře decimovala marodka.

Tehdy se tedy Jágr pasoval do role pomocníka, jenž naskakoval ve čtvrté lajně. Marodka se během vánoční pauzy vyprázdnila, takže jeho pozice se vrací k normálu – zase má být klíčovým mužem, jenž svůj klub potáhne za vytouženou metou: návratem mezi elitu.

„Na tom se nic nemění. To je náš hlavní cíl,“ opakuje hvězdný majitel. Dá se tedy očekávat, že by odteď už měl nastupovat pravidelně. Tak, aby naladil formu na nejdůležitější fázi sezony. Na play off. Vítěz první ligy má totiž podle stávajících pravidel zajištěný postup nahoru.

Tedy pokud se neujme utajovaná snaha extraligových klubů, o níž nedávno informoval deník Sport. Některé z nich totiž tlačí na to, aby nejlepší zástupce Chance ligy nepostupoval. Ovšem to se zdá být nereálné, ostře se proti tomu ohradil i hokejový šéf Tomáš Král. I proto Kladno upíná veškeré síly k tomu, aby se po roční přestávce vyhouplo mezi vyvolené.

I v době, kdy ekonomiky sportovních klubů kosí COVID-19, se Jágrovi podařilo získat generálního partnera (Kaufland). Už tohle byl zřejmý signál, že to s postupem myslí vážně. Zkraje ročníku Jágra trápilo zranění, návrat na led nechtěl uspěchat. Ale pokud se v následujících dnech a týdnech nestane nic mimořádného, měl by podle informací Sportu hrát už pravidelně.

V Kolíně se představil ve druhé formaci vedle Marosze a Račuka a souhra jim fungovala solidně. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu byl na ledě u prvního gólu v přesilovce, kdy po přesné ráně od modré skóroval další veterán Tomáš Plekanec. Jinak to ale byl boj. Soupeř, v minulé sezoně hrající druhou ligu, si počínal srdnatě. Stejně jako v předešlém vzájemném souboji.

„Máme tři body, ale bylo to utrápené vítězství. Hlavně ve druhé třetině jsme měli několik přečíslení, které jsme nevyřešili dobře. Proto byl stav těsný a strachovali jsme se až do konce o výhru,“ reagoval kladenský kouč David Čermák.

Jágr odehrál 13 minut a 39 sekund. Dá se očekávat, že s přibývající důležitostí utkání vzroste i vytížení útočníka s číslem 68. Až půjde do tuhého, měli by vytvořit dvojku s Tomášem Plekancem. Právě tihle dva mohykáni dotáhli před dvěma lety skrz zrádnou baráž Kladno zpátky do extraligy. V ní ovšem Jágr a spol. vydrželi jediný rok. Teď začíná boj o návrat. Opět se zaručenou dvojicí Jágr – Plekanec.

V souvislosti se slavným majitelem se mluvilo i o možnosti střídavých startů v extralize. Padaly kluby jako Sparta nebo Pardubice, ale podle zdrojů Sportu se to nezdá být reálné. Jágr chce všechny síly upínat ke Kladnu a k návratu mezi elitu.

Tak, aby padesáté narozeniny, které oslaví za rok v únoru, oslavil opět v extraligovém dresu. Další z jeho náročných misí se rozjíždí naplno. I když bez fanfár a vyprodaných stadionů.

„Připadám si jako na tréninku. Ale trénuju rád, takže mi to nevadí,“ glosoval to s nadhledem legendární útočník. I tak poznává na stará hokejová kolena něco nepoznaného…

