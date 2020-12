Tajný plán extraligových klubů: Nechceme postup vítěze první ligy!

Byla to zjitřená debata. Plná emocí. Když se v týdnu sešli představitelé Asociace profesionálních klubů (APK), na přetřes přišly choulostivé ekonomické otázky. Jak zvládneme příští sezonu? Kdy přijdou slibované peníze z dotačního programu? Přežijeme vůbec?

I proto se kluby dohodly, že se pokusí prosadit, aby vítěz Chance ligy nepostupoval!



Přitom podle současných pravidel by tomu tak mělo být. Hokejové kostky jsou rozdány jasně: z tohoto ročníku nikdo nesestupuje, naopak vítěz první ligy rovnou zamíří o patro výš. V ročníku 2021/22 tedy extraligu bude hrát patnáct týmů. Patnáctý pak sestoupí přímo, celky na 11. až 14. místě mezi sebou sehrají play down a nejslabší půjde do baráže s vítězem Chance ligy. A od dalšího ročníku, 2022/23, se v nejvyšší soutěži opět objeví čtrnáct týmů.

Ovšem znáte to. Co bylo schválené, podle čeho se teď všichni řídí, nakonec tak dopadnout nemusí… Což je přání extraligy. Důvod? Podle zdrojů Sportu se kluby děsí představy, že by v příští sezoně, v níž teprve na všechny dopadnou následky covidu, měly sestupovat dva týmy (jeden automaticky, druhý z baráže).

Proto tahle hurá akce. „Jsou za tím ekonomické důvody. Nikdo nechce, aby v době, kdy se z toho všichni budeme horko těžko vyhrabávat, padaly dva týmy,“ řekl anonymně jeden z představitelů klubu. Oficiálně to nikdo nechtěl komentovat. Podle očekávání. Je to hodně citlivé...

Zazníval i argument, proč by měl jít nahoru někdo z první ligy, když její ročník je zkrácený. Že to nebude plnohodnotný vítěz.



„Taky máme obavy, jak to bude s penězi od BPA. Máme všichni přislíbený nějaký balík. Tak proč se o to ještě dělit s někým dalším?“ anonymně potvrdil jiný extraligový funkcionář. Kluby se obávají i toho, že když fanoušci nebudou moct chodit ještě další týdny, permanentky se jim přesunou do příštího ročníku. A v něm tedy z nich nebudou mít do rozpočtu žádný příjem. Což bude další mimořádná finanční rána.

Hlasování mezi kluby dopadlo jasně ve prospěch návrhu, aby nikdo z první ligy nepřibyl. Pouze tři z nich se měly vyjádřit, že tento návrh nepodpoří a vítěz první ligy by měl normálně extraligu doplnit (podle zdrojů Sportu to byly Pardubice, Sparta a Třinec).

Kluby dopředu avizovaly, že návrh bude těžko průchodný přes svazového šéfa Tomáše Krále. Ten to i včera potvrdil. „Za sebe říkám, že je to absolutně nepřijatelné. Nedovedu si představit, že by se na tom něco v rozběhnuté sezoně měnilo,“ reagoval prezident Českého hokeje.

Na stole ovšem oficiální stanovisko zatím nemá. „Až se tak stane, budeme se jím zabývat. Pokud by mělo jít vyloženě o to, aby se zrušil postup z první ligy, to se nedovedu představit,“ dodal Král.

Rozčarování to vyvolalo i u prvoligových klubů. Všechny hokejové příznivce hned napadne: odnesl by to i Jaromír Jágr, majitel Kladna, který jasně vyhlásil, že cílem je vítězství v lize a postup nahoru. Podobné ambice mají i ostatní, třeba Jihlava, Vsetín, Poruba. I v nejisté době hrnou do kádru peníze, postup chtějí urvat. A teď by měla přijít stopka? Ne, s tímhle na ně nechoďte.

Sport zkoušel oslovit i přímo Jágra, ten ovšem nebyl k zastižení. V dřívějším rozhovoru pro Sport se ale jednoznačně vyjádřil, že postup je prioritou. „Určitě se chceme vrátit nahoru. Kdybychom si jenom stěžovali a řešili, co nemůžeme ovlivnit, nepomůže nám to. Musíme to brát jako realitu a snažit se z toho vytěžit maximum,“ uvedl na téma nejisté doby.

Pokud by návrh náhodou přešel přes výkonný výbor, což se ovšem nedá předpokládat, mohlo by dojít i k tomu, že prvoligové podají žalobu.

Není ovšem vyloučené, že si kluby prosadí alespoň to, aby v nadcházející sezoně nesestupovaly dva týmy, jak se předpokládalo. Ale aby soutěž mohlo hrát šestnáct týmů. Každopádně kolem toho ještě bude spousta debat.



Ani současný kvapný návrh extraligových klubů by ale neměl znamenat stopku pro vítěze první ligy. Nejen Jágr si musel oddychnout...





