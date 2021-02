Z Dynama si Machalu vytáhl Jágr, nyní musí zabrat: Jinak jsem tam k h***u

Útočníka Ondřeje Machalu (vlevo) si do Kladna vytáhl sám Jaromír Jágr a vzal si ho i sobě do lajny • facebook.com/@RytiriKladno

Středočeši prohrou na půdě jedenáctého týmu tabulky odmítli možnost osamostatnit se na čele a dál zůstávají třetí. O skóre za Vrchlabím a Jihlavou.

Zatímco v sobotu jste celkem v klidu přehráli doma Frýdek-Místek, v neděli jste překvapivě, ale zaslouženě prohráli v Ústí 1:2. V čem jste viděl největší rozdíly v obou utkáních z vaší strany?

„V důrazu, pohybu a koncovce. Domácí byli mnohem důraznější. Nám ale dělá největší problémy zakončení. Na těchto věcech musíme teď ve volném týdnu zapracovat.“

Rytíři se už delší dobu trápí v koncovce. Cítíte, že to je opravdu velký problém směrem k blížícímu se play off?

„Na sobě to pociťuji už několik let. Jel jsem sám na bránu, proti Frýdku dvakrát. Na zakončení ale musím mít víc klidu, dál k tomu zachovat klidnou hlavu a začít šance proměňovat. Těch příležitostí, kterých jsem jenom za ty dva zápasy nedal, bylo strašně moc. Je to obrovská chyba. Pociťuji ji na sobě a musím na tom hodně, ale hodně zapracovat.“

Narážíte určitě na šanci z konce první třetiny, kdy jste za stavu 0:0 jel sám na Hamalčíka...

„Nezachoval jsem klidnou hlavu a jenom jsem plácnul do puku. Chtěl jsem zakončit mezi betony, ale nic jsem nenaznačil. Jinak všechno proběhlo v pohodě. Zpracování, i dost času jsem měl.“

Po zápase s Frýdkem jste se nechal slyšet, že jste ze začátku nechápal styl hry Jaromíra Jágra . Co vám nešlo do hlavy?

„Nebyl jsem zvyklý takhle hrát s pukem u sebe. Teď si myslím, že nám to klape. Hlavně musíme zlepšit důraz do brány. Máme spoustu šancí. Musím víc trénovat zakončení, protože to je u mě teď šílené.“

Jaromír Jágr si vás vzal k sobě do lajny kvůli rychlosti. Je přímý tah na branku přesně to, co vyžaduje?

„Myslím si, že ano. On mi parádně buď odstaví hráče, nebo mě dokáže najít, akorát toho musím víc využívat. Jinak jsem tam k hovnu, když to řeknu takhle na rovinu.“

