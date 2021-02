Dědek detailně o posilách Pardubic, Jágrovi i drogách: Klub testy nezabalí

Je majitelem, který se o dění ve svém klubu zajímá velmi aktivně. Petr Dědek třeba zavolal Tomáši Zohornovi, když ho klub lákal k návratu před play off domů. Byl to jeden z klíčových faktorů, proč útočník na nabídku nakonec kývl. Teď si užívá, když vidí první formaci Kousal-Zohorna-Camara. Věří, že Dynamo může jít pro medaili.

Co se týká posilování týmu před koncem sezony, Pardubice i podle deníku Sport našlapaly tým nejvíc. Jste sám spokojený s tím, co se vám povedlo?

„Nevím, jestli jsme byli nejlepší, každý nějak posiloval. My jsme hlavně doplňovali kádr proto, že máme hráče dlouhodobě na marodce nebo mimo sestavu. Zranění jsou v útoku Vondrka, Anděl, Koffer, mimo je Mandát, čtyři hráči nám chybí. Nezbývalo než kádr doplnit. Posilu jsme samozřejmě chtěli. Ale třeba Kosticyn přišel proto, že jsme měli díru v sestavě na konkrétní pozici a doma hráči prostě nejsou.“

Největší kalibr je Tomáš Zohorna. Je i z vašeho pohledu eso pro konec sezony?

„Rozhodně, on je hokejista, který by byl pro každý tým hrozně důležitý, je to rozdílový hráč. O něm vám přesně řeknu, že je posila, Tomáš je přesně hokejista, kterého jsem chtěl mít v týmu. Jsem opravdu moc rád, že se to povedlo.“

Přišlo mi, že si docela vážil toho, že jste mu osobně volal a nešlo jen o nabídku přes agenta.

„Bez toho by Tomáš k nám asi nepřišel. Na tohle jsem připravený vždycky, když něco dělám, jsem u toho blízko. Nechci se vézt ve vleku, hodně věcí si pohlídám v klubu sám a vždycky si je budu hlídat.“

Jak na vás při rozhovoru zapůsobil?

„Zkušený matador, velký profesionál. Mám radost, že číslo 79 zase jezdí po pardubickém ledě.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 5:2. Zohorna ozdobil vítězný návrat dvěma body

Kosticyna jste už nakousl, ale můžete trochu přiblížit, proč jste se nakonec rozhodli přivést běloruského veterána?

„Měli jsme špatné přesilovky, i když jsme jich hráli poměrně dost, nevycházely nám. Víme, že Andrej není žádný rychlík, je to už starší hráč. Ale pořád může být klíčový a velmi důležitý, pomůže nám zkušenostmi v play off. Tam se vám mladí kluci někdy podělají, on se nepodělá. Vzali jsme si ho kvůli určité práci, kterou splní.“

Kterou asi není skládání soupeřů ve středním pásmu jako proti Olomouci, že ne?

„Jednoznačně to byl zbytečný faul. Projížděl jsem si schválně pak na youtube některé starší věci, které se staly v extralize, našel jsem i daleko horší zákroky. Andrej dostal sedm zápasů stop... Vždycky záleží na úhlu pohledu, kolikrát i na maličkosti, která všechno změní.“

Martin Erat dostal před dvěma lety za podobnou věc šest utkání, byť po odvolání trest klesl na pětizápasovou stopku. Trend disciplinární komise pod vedením Viktora Ujčíka je, že údery na hlavu se trestají tvrdě.

„Vždycky je potřeba posuzovat všechny okolnosti zákroku, každý faul je jiný. Kosticyn měl obě brusle na ledě, nezdvihal ruce, hrál tělem. Adam Rutar je menší, bohužel byl ohnutý, čímž neomlouvám faul, který zbytečný byl. Jen tam zkrátka byly další okolnosti, které pak následky bohužel pro soupeře zhoršily. Někdy vidíte takový zákrok a je to čisté, protože netrefíte hlavu, tady se to bohužel blbě sešlo. A samozřejmě mě mrzí, jak to pro Adama Rutara dopadlo. Každopádně je důležité, aby tresty za podobné prohřešky potom nelétaly ve škále, že jednou jeden zápas stop, pak sedm.“

A když ještě probereme nákup brankáře Barulina? První brankář v extralize z Ruska, to zní docela exoticky.

„Nevidím to jako něco exotického. Sháňka po gólmanech je obrovská, Konstantin Barulin má velké zkušenosti. Rus do týmu pro nás není vůbec problém, protože hodně kluků bylo v KHL a rusky mluví. Z Kanady jsme nikoho nechtěli, protože to by byl brankář, který dlouho nechytal. Zároveň jsme chtěli ale někoho, kdo má zkušenosti s velkými zápasy. Barulin sem přesně sedí. Stanovili jsme si nějakou koncepci pro závěr sezony a on nám tam pasuje. Stejně jako Andrej Kosticyn, který v přesilovce neztratí puk. Každý má mít v týmu svoji úlohu a my si do branky vybrali kluka z Ruska, který je absolutní profík. Věřím, že svoje kvality ukáže.“

Když to pak ale sečtu, ve výsledku jste kádr nedoplnili. Posílili jste ho. Přišla jména, od kterých rozdíl čekáte. Jsou Pardubice tým, který už má udělat třeba semifinále?

„Od začátku jsme se netajili tím, že bychom rádi medaili. Takže ano, chtěli bychom hrát semifinále. Ale taky máme respekt k ostatním týmům, bude těžké se tam dostat. My máme široký kádr, což je přesně, co jsme chtěli. Tuhle sezonu dost ovlivnil covid, nyní máme v kádru velkou konkurenci a jsme připraveni na různé varianty. Máme čtyři brankáře, jedenáct obránců a šest sedm lajn, všechny hráče držíme v pohotovosti, někdo hraje ve Vrchlabí. Jsme připraveni na všechno, protože se pořád může stát cokoliv. Chceme v akci vydržet co nejdéle.“

Sondovali jste situaci kolem brankáře Dominika Frodla, nebyli jste jediní. Přivést gólmana z extraligy šance nebyla?

„Každý chce uspět v play off. Na českém trhu jsme