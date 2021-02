Kladno uspělo v Kadani, ve formě je i Přerov. Play off má jisté už deset týmů

Jihlava promarnila možnost dostat se do čela Chance ligy • Facebook.com/vhk.vsetin

Hokejisté Kladna vyhráli v 31. kole první ligy na ledě poslední Kadaně 3:2 a drží v čele tabulky stále jednobodový náskok před Přerovem. Zubři zvítězili v Ústí nad Labem 6:4 a připsali si sedmou výhru za sebou. Postup do play off si zajistily Litoměřice, Vsetín, Sokolov i Slavia, které doplnily Kladno, Přerov, Jihlavu, Vrchlabí, Třebíč a Porubu.

V dresu Kladna poprvé po třech zápasech, v kterých si připsal sedm bodů za gól a šest asistencí, vyšel naprázdno devětačtyřicetiletý majitel Jaromír Jágr. Rytíři ale i bez jeho příspěvku vyhráli počtvrté v řadě.

V Kadani je dostal v 3. minutě do vedení v oslabení Ondřej Machala a ve druhé třetině zvýšil dvěma góly Tomáš Guman. Trhači dokázali v závěrečném dějství zdramatizovat duel díky Matyáši Svobodovi a Tomáši Koblížkovi, který v 53. minutě využil přesilovku. Nakonec ale Kadaň pošesté za sebou nebodovala.

Přerov dotáhl k úspěchu na ledě dvanáctého Ústí nad Labem hattrickem Vlastimil Dostálek. Domácí Slovan, který bojuje o pojistku postupu do play off, šel dvakrát do vedení (1:0 a 3:2), ale i soupeři se povedl dvakrát obrat. Domácí ještě srovnali krok, ale ve 49. a 51. minutě využil početní výhody Dostálek a rozhodl.

Litoměřice zpečetily účast ve vyřazovací části díky výhře na ledě třináctého Frýdku-Místku 5:1. Bylo to pro ně osmé vítězství z posledních devíti utkání. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Matěj Beran a dvěma trefami Marek Berka. Domácí se prosadili až za stavu 0:5, nenavázali na sérii tří výher a za Ústím nad Labem zaostávají o dva body.

Vsetín vyhrál v Benátkách nad Jizerou 4:1 a o pátém vítězství z uplynulých šesti duelu rozhodl ve druhé třetině i díky dvěma využitým přesilovkám. Domácí klesli po páté prohře bez jediného zisku na 15. místo a stále ztrácejí na postupovou pozici čtyři body.

Sokolov vyhrál nad Vrchlabím 6:4 a uspěl potřetí z posledních čtyř utkání. Baník v 17. minutě vedl už 3:0, potom měl dvakrát i čtyřbrankový náskok. Tři body za dvě branky a jednu asistenci si připsal Patrik Prymula. Vrchlabí nebyl nic platný hattrick Ondřej Matýse a kleslo ze třetího místa na čtvrté.

Stejně tak uspěla potřetí ze čtyř duelů Slavia, která vyhrála v Třebíči 3:1. Zařídil to dvěma góly čtyřiačtyřicetiletý Jaroslav Bednář, který v polovině utkání z trestného střílení získal Pražanům vedení 2:1 a v 50. minutě zpečetil výsledek.

Zaváhání Vrchlabí využila k posunu v tabulce Jihlava, která zdolala Porubu 5:2 a zvítězila potřetí v řadě. Dvěma góly pomohl k úspěchu Dukly Jiří Fronk. Ostravané prohráli počtvrté za sebou.

Zajistit si účast v předkole nedokázal jedenáctý Prostějov, který podlehl doma Havířovu 1:4. Jestřábům chybí k jistotě bod. Havířov se posunul na 14. pozici o čtyři body za Ústím nad Labem.

V souboji nováčků prohrál Kolín na hřišti předposledního Šumperku 2:5 a z 16. místa má stále pětibodové manko na postup do play off.

Chance liga - 31. kolo:

Benátky nad Jizerou - Vsetín 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Branky: 59. Štibingr - 21. Březina, 27. Klímek, 31. Bartko, 44. L. Bednář. Rozhodčí: Čáp, Jechoutek - Podrazil, Polonyi. Vyloučení: 5:3, navíc Jiruš (Benátky nad Jizerou) 10 min. Využití: 0:2. Bez diváků.

Ústí nad Labem - Přerov 4:6 (2:2, 2:2, 0:2)

Branky: 7. D. Sklenář, 16. Vrdlovec, 25. Costa, 39. O. Bláha - 15., 49. a 51. Dostálek, 8. a 33. Číp, 35. Jakub Svoboda. Rozhodčí: Grech, Kostourek - Baxa, Juránek. Vyloučení: 5:5, navíc M. Voženílek (Ústí nad Labem) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:3. Bez diváků.

Třebíč - Slavia Praha 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky: 27. Šťovíček - 30. z trestného střílení a 50. Jaroslav Bednář, 21. P. Kafka. Rozhodčí: R. Čech, Skopal - Kleprlík, Vašíček. Vyloučení: 3:6, navíc Veber (Slavia) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Kadaň - Kladno 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky: 43. Matyáš Svoboda, 53. T. Koblížek - 23. a 33. Guman, 3. O. Machala. Rozhodčí: Hucl, Valenta - Tvrdík, Belko. Vyloučení: 1:7, navíc Funk (Kladno) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek - Litoměřice 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky: 54. Haman - 2. a 43. Berka, 21. M. Beran, 25. J. Konečný, 52. Martin Procházka. Rozhodčí: Ondráček, Marek - Gančarčík, Zedník. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Prostějov - Havířov 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 17. Matěj Novák - 44. a 54. Prokeš, 7. J. Doktor, 21. Kachyňa. Rozhodčí: Souček, Jaroš - Měkýš, O. Polák. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sokolov - Vrchlabí 6:4 (3:1, 1:0, 2:3)

Branky: 37. a 56. Prymula, 3. Křemen, 9. D. Zeman, 17. V. Kropáček, 51. Přindiš - 20., 58. a 60. Matýs, 54. D. Chalupa. Rozhodčí: Zubzanda, Bejček - Flegl, Beneš. Vyloučení: 7:3. Využití: 1:4. Bez diváků.

Šumperk - Kolín 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky: 15. a 19. z trestného střílení Jaroš, 47. J. Kučera, 50. Bernovský, 57. Záruba - 4. a 46. Jankovský. Rozhodčí: Kašík, Šudoma - J. Novák, Blažek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Jihlava - Poruba 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Branky: 12. a 35. Fronk, 8. Skořepa, 11. Illéš, 33. T. Harkabus - 25. Korkiakoski, 54. Hotěk. Rozhodčí: Barek, Květoň - Špringl, Roischel. Vyloučení: 6:5, navíc Pastor (Poruba) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.