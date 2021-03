Souboj veteránů! Bednář (44) o Jágrovi (49): Snad mu ještě ujedu…

Hokejový matador Jaroslav Bednář (vlevo) je ve Slavii obklopen mladíky, které by rád posunul tak, aby jednou mohli pražský tým vrátit do extraligy • Michal Beránek / Sport

Padli si do noty. Oba mají rádi humor, baví fanoušky a obelhávají věk. Váleli spolu v Omsku. Teď si ve čtvrtfinále play off první ligy zahrají proti sobě. Z dvojice matadorů vychází slávistický útočník Jaroslav Bednář (44) jako mladík… „Na sedmdesátiletýho Džegra nemám,“ směje se populární „Bedýnka“, který proti Kladnu v čele s Jaromírem Jágrem (49) nastoupí už v pátek od 18 hodin na ledě Rytířů.

Pražský tým prožil turbulentní základní část. V předkole ale parta kolem veteránů Bednáře nebo kapitána Jana Nováka vyřadila Třebíč, a teď vyzve Kladno. Jde o hodně. Triumfátor play off Chance ligy má zaručený postup do extraligy. Což pochopitelně láká…. „Uděláme maximum,“ hlásí Bednář, jenž s Jágrem v roce 2005 vyhráli v dresu Omsku tehdy prestižní Super Six (Pohár mistrů). Teď se potkají jako soupeři.

Přitom to s vámi v základní části vypadalo všelijak, že?

„Nebyla dobrá, měli jsme obrovské výkyvy. O to větší máme radost, že se nám podařilo dát dohromady a v předkole jsme podali výkony, které jsme očekávali i předtím. Ale naštěstí to naskočilo v pravý čas, máme z toho dobrý pocit. Můžeme být spokojení.“

Jaká může být série s Kladnem?

„Čekáme, že to bude hokejovější a útočnější než předkolo. Že budou chtít hrát hokej. Mohlo by to být super. Jak pro nás starší, tak pro mladší kluky. Všichni víme, proti komu hrajeme, jaké má Kladno ambice. Moc se těšíme!“

Asi jste si už neříkal, že si na stará hokejová kolena ještě zahrajete proti Jágrovi…

(směje se) „No, to ne. Takhle se to sešlo, určitě je to něco speciálního. Ale nemůžeme mluvit jenom o něm, jde o to, abychom odehráli všechny zápasy na maximum a snažili se postoupit.“

Jak se cítíte vy osobně? V základní části jste si držel průměr bodu na zápas, dařilo se vámi i v předkole.

„Jsem hlavně spokojený, že jsme sérii s Třebíčí otočili, ukázalo se, že naše mužstvo má v sobě sílu a dokáže hrát s každým. Na individuální statistiky se moc nedívám. Bodoval jsem při přesilovkách, což se ode mě, myslím, čeká. Rychlejší už nebudu, takže nebudu nikomu ujíždět… Ale jsem rád, že naše lajna nedostávala góly, naopak pomohla nějaké dát v početních výhodách. Takže to je příjemný. Ale týmový úspěch je vždycky důležitější.“

Říkáte, že nebudete nikomu ujíždět… Ale o pět let staršímu Jágrovi byste mohl, ne?

„Tak to je snad jasný, ne? O tom se ani nemusíme bavit! (směje se) Ale ne, to myslím ze srandy. Klobouk dolů před jeho kariérou. Neuvěřitelné.“

Prázdné tribuny už člověk ani nevnímá

Oba jste toho hodně zažili…

„No to jo. Vždycky s ním byla velká sranda.“

Vnímáte, že i pro vás je to speciální?

„Těším se, ale to i ostatní hráči. Víme, co je to za hokejistu. Je úžasné, že se ještě v sedmdesáti letech dokáže namotivovat a hrát s mladými… (směje se) Je to speciální pro všechny. Hlavně pro mladý kluky, kteří si proti němu ještě nezahráli, teď to bude poprvé. Budou si moct říct, že se jim to podařilo. To je asi to nejvíc. Je to obrovská ikona.“

Hlavně na jeho spojení s Tomášem Plekancem si budete muset dát pozor…

„Všichni víme, co spolu dokážou. Takže to je jasná věc. Ale nejde jenom o ně, mají třeba i Račuka nebo další hráče. Nemají úplně špatnou obranu. Celkově mají kvalitní mužstvo. Víme, že určitě nejsme favorité, ale o to víc se na to těšíme. Zahrajeme si s mužstvem, které má extraligové parametry. Budeme si to užívat.“

Tradiční otázka – na to, že se hraje bez fanoušků, už jste si zvykl?

„Co nám zbývá…. Je to pro všechny stejný. Celá sezona je taková. Člověk si na to zvykne, už mu to ani nepřijde. Musíme to brát jako realitu.“

Vy stejně jako Jágr lidi dokážete bavit, nechybí vám potlesk o to víc?

„Pochopitelně by to bylo lepší. Jenže ochozy jsou prázdné, museli jsme se tomu psychicky přizpůsobit. Už to člověk ani nevnímá. Kdyby tam teď najednou lidi byli, byl by to pro nás obrovský hnací motor. Ale třeba by z toho někdo mohl být až přemotivovaný… Každopádně se moc těším. Věřím, že to bude skvělá série.“

Vítěz první ligy postupuje přímo do extraligy. O to větší je to motivace? Myslíte na to?

„Tohle je otázka na vedení, jestli plánuje postoupit, jestli na to má finance. My hráči to bereme postupnými kroky, každopádně necháme na ledě všechno. Pak se uvidí. Ale pochopitelně nikdo nechce prohrát, chceme jít dál! To je logický.“

