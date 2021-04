Plekanec před finále: Machy je náš malý Jára. Jágr bude hrát do šedesáti

Kapitán Kladna Tomáš Plekanec se raduje z gólu, kterým Rytíře poslal do finále play off první ligy • ČTK / Ožana Jaroslav

Tomáš Plekanec překonává gólmana Poruby a zajišťuje tak Rytířům postup do finále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Před dvěma lety to klaplo. Hokejové Kladno se prokousalo zpátky do extraligy skrz nevyzpytatelnou baráž. Teď „stačí“ čtyřikrát porazit ve finále Chance ligy Jihlavu. „Může to tak vypadat, ale i tak to bude hrozně těžký,“ uvědomuje si 38letý centr Tomáš Plekanec, kapitán Rytířů. Stejně jako tehdy mužstvo táhne s nestárnoucím nestorem Jaromírem Jágrem. Pokud misi zvládnou, za rok si budou moct opět zahrát mezi elitou. Padesátník se čtyřicátníkem….