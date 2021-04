Ostře sledovaný Ujčík se radoval z „daru“. Hořavu teď komentovat nechtěl

Je aktuálně ostře sledovaným chlapíkem. Viktor Ujčík vede jako hlavní kouč Jihlavu ve finále první ligy a bojovná armáda si v Kladně připsala první skalp favorita. Ovšem někdejší kanonýr je v centru zájmu i kvůli roli šéfa disciplinární komise. Odcházející sparťanský kouč Miloslav Hořava ho obvinil, že je schválně poškodil. Co na to Ujčík? Po utkání s Kladnem to nechtěl komentovat. „K tomu se teď nebudu vyjadřovat,“ omluvil se poté, co Jihlava vyhrála nad Rytíři 4:3 v prodloužení .

Byla to silná slova, která volil Miloslav Hořava. V hokejovém dění to vzbudilo vášnivé reakce. „Byl v tom úmysl. Ujčík je kámoš s Augustou,“ zaútočil trenérský bard. Na mysli měl to, že disciplinární komise v čele s Ujčíkem potrestala před klíčovým sedmým utkáním semifinále s Libercem obránce Davida Němečka.

„Byl v tom úmysl. Tohle jsem neskousnul a hodně dlouho neskousnu,“ mračil se v rozhovoru pro Sport.

Ujčík, trojnásobný mistr světa, se objevil na Kladně ve druhé své roli. Jako jihlavský kouč. Zápas prožíval hodně emotivně, hráče povzbuzoval. Když skórovali, zaťal pěst jako výmluvné gesto: My se jen tak snadno nedáme!

Na tiskové konferenci si při promluvě nasadil respirátor, i když bylo jasné, že tohle není zrovna to, co miluje… „Nechte mě ještě chvíli nadechnout,“ pousmál se.

I když se v zákulisí v posledních dnech propíralo, jestli vůbec chce Dukla postoupit do extraligy, výkon v prvním finále dal přesvědčivou odpověď. Chce! Situaci ohledně ne(chutě) na oficiálních klubových stránkách musel hasit i šéf Bedřich Ščerban, jenž vzkázal: „Pokud se nám podaří vyhrát čtyři zápasy finále a postoupit, tak příští rok budeme prostě extraligu hrát. Tak to bude,“ odmítl spekulace.

Aktuálně je blíž postupu právě Jihlava. Vede v sérii 1:0, k návratu mezi elitu potřebuje vyhrát ještě třikrát. Kladno čtyřikrát.

Právě finálová série je tím, co teď chce jihlavský trenér řešit. Proto se po utkání omluvil, že výroky sparťanského trenéra nechá zatím bez komentáře. „Teď k tomu nechci nic říkat, nezlobte se,“ řekl Ujčík krátce iSportu po tiskové konferenci.

Na ní ocenil hlavně bojovnost Dukly. „Myslím si, že za tu bojovnost a nasazení jsme dostali nějakým způsobem dar, že jsme zápas vyhráli,“ vykládal kouč týmu, který uspěl poosmé v řadě. Od té doby, co ve čtvrtfinále otočila sérii s Litoměřicemi, je Jihlava na vítězné vlně.

Vždycky nemusí vyhrát lepší

Proti Kladnu ale zažívala perné chvilky, soupeř Duklu jednoznačně přestřílel 49:25. „Chvílemi to byl fičák, ale nemusí vždycky vyhrát lepší tým. Je to prostě play off,“ uvedl Ujčík, jenž chvíli před utkáním řešil nečekaný problém.

Chvíli před ním totiž realizační tým zjistil, že nemůže nastoupit Joshua James Mácha. Nestihl za Jihlavu odehrát 15 utkání, takže nemohl jít do hry. Kdyby do ní zasáhl, znamenalo by to kontumaci.

„Z naší strany je to chyba, která by se neměla stávat,“ musel uznat Ujčík. Narychlo tedy z jednoho beka udělal útočníka a zařadil ho do čtvrté lajny. Byl to zásah opravdu last minute, protože ještě v zápisu, který měli před utkáním k dispozici novináři, tenhle devatenáctiletý česko-kanadský útočník figuroval.

Dukla se s tím ale dokázala srovnat. Stejně jako s kladenským tlakem. Rytíři doplatili na chyby a poprvé od 16. září doma prohráli. Oklepou se? Další utkání je na řadě hned v neděli opět na ledě Jágrova týmu. Nebude u toho chybět ani Ujčík, ostře sledovaný muž dvou funkcí.