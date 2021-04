Kat Kladna ukázal play off účes: Emoce si užívám, přeci nejsme bábovky

Hned na úvod boje o postup do extraligy si dokázali, že budou partě Jaromíra Jágra víc než vyrovnaným soupeřem. I když Jihlava v první bitvě musela čelit hned 49 kladenských střelám a dvakrát dotahovat skóre, Rytíře dokázala porazit 4:3 v prodloužení a získat skvělé povzbuzení do dalších bitev. O vedení 1:0 v sérii se vítězným gólem postaral slovenský útočník Peter Lichanec (28), jenž si pro závěr sezony nechal udělat speciální play off sestřih v barvách Dukly. „Je třeba si to finále taky užívat,“ usmíval se rodák z Prievidzy. K veledůležité trefě přidal i asistenci.

Vybojovaná výhra na úvod finále nad Kladnem určitě významně povzbudí, že ano?

„Určitě nám to dodá hodně pozitivní energie do dalších zápasů a velkou motivaci, že Kladno dokážeme porazit i na jeho hřišti. Není to soupeř, který by se nedal porazit. Od začátku víme, že můžeme hrát s každým. Není třeba se toho bát. Musíme být vždy do zápasu připravení tak, abychom už na začátku ten zápas ovládli.“

Kladno přitom mělo výraznou střeleckou převahu 49:25, dvakrát i vedlo, ale vy jste vždy dokázali srovnat. Herně byl zápas spíše vyrovnaný, viďte?

„Převaha… ta střelecká tam určitě byla, ale hodně střel padlo z větší dálky. Nebyly tedy až tak nebezpečné, že by to bylo ze slotu. To jsme si celkem dobře pohlídali, takže převaha byla taková optická, ale vyhráli jsme a to je důležité.“

Do příštího utkání si ale určitě musíte dát větší pozor na kladenské přesilovky a buly, že ano?

„Máte pravdu, ale především nesmíme být tolik vylučovaní. To se lehko říká, ale mnohem hůř provede. Oslabení jsme měli dobré, ale dvakrát nám to tam padlo. Teď to musíme hlavně hodit za hlavu a jet dál. Na buly mají dobré hráče. Musíme se jim v tomhle vyrovnat a najít na ně recept. Asi si pustíme nějaké video. Ve druhém zápase to bude určitě lepší.“

Sehráli podle vás v zápase klíčovou roli brankáři?

„Rozhodně to bylo i o gólmanech. My máme skvělého brankáře (Maxima Žukova). Pak to bylo především o tom být úspěšnější o jeden gól, což jsme naštěstí byli.“

Určitě si nešlo nevšimnout, že finálová série je hned od začátku dost vypjatá. Souhlasíte?

„To k hokeji patří. Přeci nejsme bábovky. A když si na ledě něco řekneme, tak hrajeme dál, jsme přeci chlapi. Nebudeme tu přece plakat, že tenhle mě bouchnul a já jeho. Prostě si to vyřídíme mezi sebou a jedeme dál.“

Užíváte si emotivnější zápasy?

„Tak užívat... Ano, každý hráč dělá pro tým všechno, co může. Občas tam je i sekera, ale úplně si neužívám, že bych někomu mohl ublížit. Co se ale týká emocí, tak jasně. Užívám si to. Je to vypjaté, žijeme s tím zápasem.“

Vy jste si dokonce nechal udělat play off sestřih. Můžete se s ním pochlubit?

(sundává si čepici) „Dal jsem si dukláckou barvu. Doufám, že nám to přinese štěstí. Je třeba si to finále taky užít a hlavně vyhrát. (směje se)

V takových okamžicích chybí fanoušci nejvíc, viďte?

„No jasně. To by byl plný dům v Jihlavě. Už v semifinále proti Vsetínu by to bylo peklo. Škoda, chybí nám, ale takový je život, taková jsou nařízení. Musíme se s tím vyrovnat.“