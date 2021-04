Pekr táhne Duklu proti Kladnu: Žukov? Není to klasický Rusák. Cení obětavost

Před třemi roky bojoval o extraligu za Kladno. Vzpomínky na angažmá u Rytířů už ale s útočníkem Matějem Pekrem nijak necloumají. Nyní se jako opora Jihlavy pokouší svůj bývalý tým skolit ve finále play off první ligy a dostat mužstvo z Vysočiny zpět mezi elitu. "Spousta střel, které dává Kladno, je blokovaných a to nám dodává strašnou sílu. Určitě nechceme nic přeceňovat, ale už musíme myslet na středu," řeklo zkušené pravé křídlo po vítězství 4:1. Za druhý triumf vděčil především obrovské obětavosti při blokování kladenského kulometu.

Po prvních dvou utkáních má Dukla za stavu 2:0 skvěle nakročeno a to i díky velkému přispění třiatřicetiletého rodák z Uničova, jenž si ve druhém zápase v Kladně připsal gól a dvě asistence.

Z Kladna si odvážíte vedení 2:0 v sérii. Gratuluji. Co podle vás vedlo ke druhému vítězství?

„Díky za gratulace. Jako v sobotu jsme chtěli hodně střílet. Celkem se nám to podařilo, ale úplně nejvíc chci vypíchnout naší obětavost, kterou předvádíme. To je něco neskutečného, jak všichni spoluhráči blokují. Chci jim za to strašně poděkovat.“

V play off jste si již připsali devátou výhru v řadě, což jistě jen přidává na sebevědomí, viďte?

„My se na to takhle nedíváme. Na začátku jsme měli těžkou sérii s Litoměřicemi, ale pak i se Vsetínem. Od nějakého momentu jsme si řekli, že takhle ne. Určitě teď hrajeme daleko lepší hokej. Ty střely, které dává Kladno… Spousta z nich je blokovaných a to nám dodává strašnou sílu. Gólman, jak nás drží, to je taky super. Nechceme to přeceňovat, vážíme si toho, po neděli jsme jistě spokojení s výkonem, ale musíme už myslet na středu a na třetí zápas, kde chceme navázat na předchozí výkony.“

Před třemi roky jste o extraligu bojoval v dresu Kladna. Berete nynější finálovou sérii ještě o něco víc pikantní?

„Ani ne, už tam moc hráčů neznám. Neřekl bych tedy, že to je pro mě nějak pikantní. Samozřejmě vím, že jsem tady hrál, ale teď chci Kladno porazit. To je jasné.“

Rivalita mezi oběma týmy je ale víc než zřejmá. Určitě potěší, když jste v Kladně nyní dvakrát vyhráli, že ano?

„On to možná nikdo nečekal, ale já jsem věřil ve dvě výhry, nebo že odvezeme alespoň jednu. Budu se opakovat, ale ten náš obětavý výkon je opravdu neuvěřitelný. Věřím, že v tom budeme pokračovat, neusneme na vavřínech a pojedeme dál. Vést 2:0 je samozřejmě výhoda, ale zdaleka není nic rozhodnuto.“

Takže jste věřil, ale nečekal jste v tak úspěšný začátek finále?

„Přesně tak. Přeci jen jet do Kladna s tím, že budete prohrávat, je blbost. Takže já jsem věřil a moje víra se jen potvrdila.“ (usmívá se)

Ať si Kladno střílí, my budeme dávat góly

V prvním utkání vás Rytíři přestříleli 49 střelami, ve druhém až 57. Kladenský kulomet se však díky vaší skvělé defenzivě trefil jen čtyřikrát.

„Je střela a střela. Jsou rozdílné. Jedna je nebezpečná, druhá může být od obrané modré. Takže k těm střelám můžeme brát nějaký ohled, ale ve finále se hokej hraje na skóre, které tentokrát bylo 4:1 pro nás. Jsme za to strašně rádi. Ať si Kladno střílí, jak chce, my budeme dávat góly.“

Každopádně předpokládám, že Maxim Žukov v brance je pro vás velkou jistotou, viďte?

„To bez debat. V play off nás opravdu drží. Možná si teď vybral jeden blbý moment, ale ve finále mu Kladno nedalo gól, když nebudeme počítat tu trefu z rohu. Musím říct, že dlouhou dobu jsem v zádech neměl takovou jistotu, jako je Max.“

Pět měsíců musel čekat, než se k vám kvůli průtahům s vízem dostal. Podle trenéra Viktora Ujčíka byl jako Jára Cimrman. Všichni o něm slyšeli, ale nikdo ho nikdy neviděl. Nyní však Žukov více než dobře dokazuje svojí existenci, že ano?

„Je hodně vidět. Je to náš základní kámen. Asi přijel odpočatý. Dorazil vlastně na tu nejdůležitější část sezony. Možná, že už jsme trošku unavení, ale Max je pořádně odpočatý. Jde znát, že ho to i baví a umí to. Samozřejmě hraje velkou roli psychika. On si věří a my věříme jemu.“

A jaký je v kabině?

„Není to klasický Rusák.“ (směje se)

Proč myslíte?

„Takový spíš Evropan. Je to normální mladý kluk. Dá se s ním normálně bavit. Pivo si s námi taky dá, takže do kabiny zapadl úplně bez problému. Doufáme, že se na něj budeme ještě moc spolehnout, a že to dotáhneme, kam si všichni přejeme.“

Vracíte se do Jihlavy. Myslíte, že na vašem větším hřišti bude série vypadat jinak?

„Určitě. V současné době se mažou nějaké výhody domácího prostředí, nejsou fanoušci. Teď mě to opravdu mrzí, protože vezeme dvě výhry z Kladna. Nedokážu si ani představit, co by se dělo v Jihlavě. Atmosféra by byla neskutečná. Je mi to líto, ale nedá se nic dělat. Jediné, co u nás můžeme ještě zlepšit, je dát gól v přesilovce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:53. Š. Jelínek Hosté: 04:37. Bukač, 18:34. Pekr, 38:35. Jiránek, 49:46. T. Havránek Sestavy Domácí: Brízgala (Košarišťan) – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk – Machala, Plekanec (C), Jágr (A) – Marosz, Filip, Račuk (A) – Melka, Pitule, Hlava – Š. Jelínek, Machač, Kubík – Bílek. Hosté: Žukov (Jan Brož) – D. Kolář (A), Bukač, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, A. Dvořák – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský (C), Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož. Rozhodčí Zubzanda, Šindel – Maštalíř, Bohuněk Stadion ČEZ stadion, Kladno

