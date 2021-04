Plekanec velel Rytířům u výhry: Zatím není důvod k velkému optimismu

Tomáš Plekanec překonává gólmana Poruby a zajišťuje tak Rytířům postup do finále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Kapitán Kladna Tomáš Plekanec se raduje z gólu, kterým Rytíře poslal do finále play off první ligy • ČTK / Ožana Jaroslav

Bylo něco jinak než ve dvou partiích doma na Kladně?

„Povedlo se nám dát víc gólů. A výborný výkon podal náš brankář. Udělali jsme nějaké změny v sestavě, které se trenérům vydařily. Ale výkon pořád může být lepší. Jsou tam chyby.“

Zažil jste důležité bitvy v NHL, v reprezentaci. Hrajete finále Chance ligy bez tlaku?

„Pro Kladno je to samozřejmě strašně důležité finále. Jde o postup zpátky mezi elitu. Ale jak jste říkal, člověk má za sebou spoustu takových sérií. V Americe, na mistrovství světa. Těžko se to porovnává. Ale pro existenci klubu je to hodně důležité. I třeba pro budoucnost mladých hráčů, kteří můžou postoupit a hrát na nejvyšší úrovni.“

Řekl jste si, že budete víc střílet? V přesilových hrách jste bránu hodně ostřeloval.

„To ani ne. Když to jde, snažím se střílet každý zápas, dávat to na bránu. I v minulém zápase jsem měl pár dobrých střel. Jsem rád, že to tam jednou padlo.“

Zapůsobil na vás ruský gólman soupeře Maxim Žukov?

„To se ptáte na špatné adrese, já nejsem brankářský expert. (smích) Ale četl jsem, že byl draftovaný. Něco určitě musí umět. I dnes chytal dobře. Měl spoustu těžkých zákroků.“

Co jste si říkal poté, co jste inkasovali gól hned v první minutě?

„Že zbývá do konce ještě devětapadesát minut…(úsměv) Začátky musíme zlepšit. V play off jsou taky hrozně důležité. A nám se nedaří. Na druhou stranu je dobré, že se můžeme pořád zlepšovat. Ještě jsme nepodali žádný perfektní výkon. Jihlava hraje dobře. Je to organizovaný mančaft, má nebezpečné protiútoky a v kádru pár šikovných hráčů, kteří vždycky můžou zahrozit. Prohráváme 1:2, zatím není důvod k velkému optimismu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:58. Lichanec, 28:03. Pekr Hosté: 10:35. Melka, 19:41. Machala, 27:34. Plekanec, 35:22. Marosz, 50:06. Marosz Sestavy Domácí: Žukov (Jan Brož) – D. Kolář, Bukač, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož. Hosté: Košarišťan (Brízgala) – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec (C), Jágr (A) – Kubík, Marosz, Hlava – Melka, Pitule, Račuk (A) – Š. Jelínek, Machač, Bílek. Rozhodčí Pešina, Čech – Hanzlík, Zídek Stadion CZ LOKO Aréna, Jihlava

