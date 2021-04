Dukle sedí hřiště v Kladně. Sedmý zápas už ale nechceme, říká Jiránek

Hokejisté Jihlavy by v případě postupu do extraligy mohli hrát příští sezonu ve své stávající aréně • ČTK

Ve správnou chvíli na správném místě máchl ideálně hokejkou a poslal tak Jihlavu do trháku. Radost z gólu útočníka Tomáše Jiránka, který milimetrovou tečí rozhodl o vítězství 2:1 nad Kladnem v pátém finále play off první ligy, Dukle málem vzal videorozhodčí, branka ale padla zcela regulérně. „Věřil jsem hned, že platí. Člověk nad tím moc nepřemýšlí, snaží se do toho šáhnout, aby puk tečoval,“ řekl zkušený centr. Mužstvo z Vysočiny tak dělí jediná výhra od postupu do extraligy, o kterém může rozhodnout již v úterý.