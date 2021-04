Bilčík o Jihlavě a postupu: Nemáme hvězdy, ale chceme porazit nadlidi

Hokejisté Jihlavy by v případě postupu do extraligy mohli hrát příští sezonu ve své stávající aréně • ČTK

V ročníku 2014/15 se už Vlastimil Bilčík v extralize mihnul, při marodce mezi beky zapsal tři starty za mateřskou Kometu. „Podíval jsem se tam, naskočil a viděl. To už je historie,“ usměje se brněnský rodák. Před třemi lety sice pomohl do nejvyšší soutěže Jihlavě, jenže pak odešel do polského Gdaňsku. Když se na Vysočinu loni vrátil, nečekal, že bude mít na konci dubna s týmem postupový mečbol ve finálové sérii s Jágrem a spol.

Jihlavu trápí ekonomická situace, dosluhující stadion. Přesto sahá po extralize. Máte do ní otevřenou cestu od vedení?

„Postup určitě zakázaný nemáme. Bedřich Ščerban (jednatel Dukly) už prohlásil, že by se to nějak udělalo. Přibyli by sponzoři, finance by se sehnaly. Takhle to vnímáme. Já v tom problém nevidím.“

Stačí vám „maličkost“, vyhrát jeden ze dvou zápasů. Zvládnete to?

„Ještě je před námi strašně daleká cesta. Vypadá to, že je to jenom jeden zápas, ale Kladno do toho dá všechno. Bude to moc těžké. My už ale samozřejmě chceme zlomit tradici, že ve finále domácí tým nevyhrává. Chceme to urvat, zlomit. Hrajeme týmově, obětavě. Nemáme žádné hvězdy.“

Kromě ruského brankáře Maxima Žukova, ne?

„Ten má na tom všem velkou zásluhu. Chytá fakt výborně. Spoustu střel mu zblokujeme a co má chytit, to chytí. Při prvních trénincích jsem nějak nevnímal, že přišel nový gólman. Pak dostal šanci, odchytal víc zápasů po sobě. Poznal jsem, že bude dobrej a může nám v play off hodně pomoct.“

Dáváte mu góly aspoň na tréninku?

„On je spíš zápasový kůň. Nechci říct, že chytá na tréninku špatně. Ale v zápase je ještě lepší.“

Jste hodně obouchaní?

„Nebudu mluvit za kluky, ale já jsem hrál i pod injekcemi, se zlomeným prstem. Možná bych s ním hrál i v základní části. Jsem takový blázen…Naštěstí je to už lepší. V play off se jde na krev.“

Proč vyhrávají v sérii zatím pouze hosté?

„Nám možná trošku víc vyhovuje jejich menší hřiště. Jsme blíž u sebe, není tam tolik prostoru. Já nejsem žádný extra bruslař, takže mi to na Kladně určitě sedí víc. Ale kvůli mně ho v Jihlavě asi nezmenší.“ (úsměv)

Je pro vás šok, jak daleko jste se dostali?

„Určitě je to překvapení. Už ve čtvrtfinále s Litoměřicemi jsme byli jednou nohou venku (Jihlava prohrávala v sérii 1:3 na zápasy). Celá sezona nebyla po všech stránkách jednoduchá. A kdo by řekl, že povedeme ve finále 3:2 s Kladnem? Pro nás je to určitě úspěch. Teď bychom chtěli tu třešničku na dortu. Bude to o hlavě. Musíme si pohlídat začátek a udělat míň chyb než soupeř. Kladno na nás určitě vletí.“

Co říkáte na trenéra Viktora Ujčíka?

„Dává do toho své hráčské zkušenosti. To, jak byl dobrý hokejista, si přenesl i do trenérské kariéry. Ví, jak se hráči cítí, co potřebují. Je dobré, že máme takového kouče.“

Jak na vás působí Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem, esa soupeře?

„Máme vůči nim samozřejmě respekt. Ale jsou to taky jenom lidi. Teda možná jsou to nadlidi. (úsměv) Ale my je chceme porazit. Bylo by hezký říct si, že jsme porazili Jágra s Plekancem.“

Nepijí vám na ledě krev?

„Každý se na ně dívá tak, že hráli NHL a nemůžou jim ujet nervy. Ale tohle je play off, stát se to může každému. Někteří lidé píšou, že se třeba Jágr zbláznil a podobně. Já si to nemyslím. V kabině ani nezaznělo, že bychom na ně měli hrát nějak osobně.“

Jsou pořád rozdílovými borci?

„V rukách a v hlavě to pořád mají, vidět je to hlavně v přesilovkách. V nich nám dali spoustu gólů. Tam je největší rozdíl. Je znát, že oba hráli celý život nejlepší soutěž na světě.“

Máte sen o návratu do Komety?

„To už je pryč. Když vidím, jaké tam berou hráče, hvězdy… To je pro mě asi zavřené. Ale v Jihlavě bych si samozřejmě chtěl extraligu zahrát. Jinak Kometě fandím. Přeju jí to nejlepší. Hrál jsem v ní finále juniorky, které jsme s Chomutovem prohráli.“

