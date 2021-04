Jágr slaví extraligu! Objetí od lásky Dominiky na ledě i stížnost na vlasy

V sezoně si dali jediný úkol, a ten do puntíku splnili! Kladenští hokejisté se po roce stráveném v první lize vracejí zpět do Tipsport extraligy! O postupu rozhodli ve finále proti Jihlavě, kterou porazili 4:3 na zápasy. Rytíře Jaromíra Jágra při rozhodujícím sedmém duelu o všechno hnala na tribuně i hrstka fanoušků. Legendární majitel, který přispěl k výhře 5:2 jednou asistencí, si na ledě užíval velkou euforii, nechyběla ani gratulace od přítelkyně Dominiky Branišové (27).

Díky udělené výjimce od ministerstva zdravotnictví mohlo být přítomno 250 diváků, příznivci Středočechů i Dukly vytvořili v čase prázdných stadionů nádhernou atmosféru. Byli to domácí fans, kteří si na ochozech po klíčové výhře 5:2 užili radostné momenty z návratu mezi českou elitu.

Pozornost přitahoval téměř padesátiletý matador. Legenda a nezmar, který se stále prohání na ledě s o generaci mladšími hráči, aby pomohl týmu k návratu mezi elitu. Po splnění mise si užil báječné chvilky, s gratulacemi přispěchala i Jágrova přítelkyně Dominika. „Na tlak jsem zvyklý snad celých padesát let. Už mi skoro padají vlasy,“ smál se legendární útočník a jeden z nejlepších českých sportovců všech dob.

O posledním postupu Rytířů do extraligy v dubnu 2019 rozhodl Jaromír Jágr neuvěřitelným čtyřgólovým představením v Českých Budějovicích, nyní o návratu Kladna do nejvyšší hokejové soutěže rozhodly čtyři vstřelené góly (dva z nich dal Rostislav Marosz, Jágr 0+1) do jihlavské brány během první třetiny. Klíčem k úspěchu ve finále play off bylo zlomení nepřejícnosti domácího prostředí, které v sérii vždy pomohlo hostům. Kladnu se to povedlo i díky fanouškům, kteří získali omezený počet vstupenek a vstoupili do tamního zimáku po předložení negativního PCR testu na COVID-19.

Své příznivce v sektoru hostů měla i Dukla. Přes dvacet fanoušků v žlutočervených barvách, kterým bylo umožněno si rovněž pořídit vstupné, se pokoušeli hnát Jihlavu k senzačnímu postupu. Po drtivém nástupu Rytířů namotivovali mužstvo z Vysočiny ke zdramatizování bitvy o extraligu. Jihlavští do poloviny zápasu snížili na 2:4. Víc branek už jim ale slovenský brankář Andrej Košarišťan nedovolil.

Po druhé třetině došlo i na provokace s jihlavským rivalem. Na kapitána Dukly Tomáše Čachotského, který do kabiny po druhé dvacetiminutovce odcházel jako poslední, začali příznivci Rytířů pokřikovat: „Čachotský, ty jsi hovado!“ Veterán hostů si však škádlení užíval a gesty naznačoval domácím, ať ještě přidají.

A taky přidali. S hlasitým pokřikem „Hoši bojovat!“, nebo „Poldi Kladno!“ dotáhli Rytíře k triumfu v náročné sérii, kterou rozhodla zlepšená ofenziva kvalitního a zkušeného kladenského kádru. Tečku za postupem mohl udělat nestárnoucí matador s číslem 68 na zádech, který se sám řítil na Žukova. Brankář Dukly si však s Jágrovým nájezdem dokázal poradit.

Neproměněná šance však Jágra nemusela mrzet. Aktivní boss pomohl na ledě svému mužstvu k postupu, který společně oslavil na ledové ploše s parťákem Tomášem Plekanec a dalšími hráči. Po závěrečné siréně radující se Rytíři okamžitě naskákali na gólmana Košarišťana a začaly postupové oslavy.

Fanoušci slavili i před stadionem, když většina z nich ještě přímo k ledové ploše nemůže. Tam ale nechyběla například známá zpěvačka a příznivkyně Rytířů Olga Lounová.