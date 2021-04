Čachotský po prohře Jihlavy: Když jsme byli tak blízko, strašně to bolí...

Trápení favorita až do úplného konce bylo pro Jihlavu hodně nad plán. Když už ale hokejisté Dukly došli tak daleko a o návrat do extraligy válčili s Kladnem v rozhodujícím sedmém zápase, porážka ve finále je ohromně bolí. V klíčové bitvě mužstvo z Vysočiny nedokázalo udržet v šachu ofenzivní mašinu Rytířů jako doposud a po prohře 2:5 tak nadále zůstane v první lize. „I když to teď strašně bolí, tak jsme dokázali velkou věc,“ hledal slova útěchy kapitán Tomáš Čachotský, zatímco několik metrů vedle slavili Středočeši návrat mezi elitu.

Proč podle vás nevyšla Jihlavě čtvrtá výhra v Kladně a nedotáhla postup do extraligy?

„Asi jsme se v hlavách s tím sedmým zápasem nevypořádali, někteří se možná zalekli. Spousta kluků s takovým utkáním ani nemá zkušenosti, nejspíš to na ně dolehlo. Prvních dvacet minut to byl od nás hrozný výpadek. I když jsme pak ukázali obrovskou vůli a bojovnost, tak s takovým zkušeným mančaftem jako je Kladno, se to už těžko otáčí. Neproměnili jsme naše šance. Myslím si, že jsme jich měli celkem dost, ale Kladno tentokrát bylo efektivní, téměř z každé šance dalo gól. Po zásluze vyhráli.“

Myslíte, že vás k udělání posledního kroku přibrzdila i početná marodka?

„Bohužel nemáme tak široký kádr jako Kladno. Chytili jsme spoustu zranění, někteří i dohrávali se zraněními. Nechceme se na to vymlouvat, ale prostě v tomhle jsme byli trošku znevýhodnění.“

TŘI důvody postupu Kladna: Přesilovky, Plekanec, charakter

Řekli vám trenéři něco po zápase?

„Trenéři nám poděkovali za celou sezonu, protože jsme odvedli podle mého názoru obrovský kus práce. I když to teď strašně bolí, tak jsme dokázali vzdorovat Kladnu až do posledního zápasu, prošli jsme celým play off. Jsme stoprocentně hrdý na tým. Dokázali jsme velkou věc, s Kladnem jsme si to rozdali na férovku. Dali jsme do toho všechno.“

Cestu, kterou jste dokázali ujít, by určitě málokdo čekal na začátku sezony, kdy jste si při hokejové stopce museli i shánět práci.

„V půlce října jsme ani nevěděli, jestli budeme moct pokračovat a dostali jsme se až sem. Na druhou stranu, když už jsme byli tak strašně blízko, tak nás to strašně bolí. S odstupem času asi budeme sezonu hodnotit pozitivně, ale teď vám to nedokážu říct. Teď jsme smutný a Kladno slaví.“

Čemu především podle vás vděčíte za tak dlouhou sezonu?

„Tak daleko jsme došli díky týmovému duchu, soudržnosti, soutěživosti a určitě Maxovi v brance. Byl vynikající, patřil do týmu. Všichni jsme byli tým. Nevím, kolik hráčů zůstane a jak se vedení podaří poskládat mančaft do další sezony. Každopádně doufám, že se uvidíme příští sezonu už všichni s fanoušky na tribunách a už to nebude takový smutný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:00. Hlava, 08:24. Marosz, 11:48. Marosz, 18:31. Račuk, 59:14. S. Zacharčuk Hosté: 19:25. Fronk, 26:01. Lichanec Sestavy Domácí: Košarišťan (Brízgala) – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk – Machala, Plekanec (C), Jágr (A) – Hlava, Marosz, Kubík – Račuk (A), Pitule, Melka – Š. Jelínek, Machač, Guman – Bílek. Hosté: Žukov (Jan Brož) – Dundáček, Eliáš, T. Černý, Mareš, Bilčík (A), Strejček, Bukač – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský (C), Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož. Rozhodčí Pešina, Hradil, Hlavatý, Lederer Stadion ČEZ stadion, Kladno

