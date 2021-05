Konec legendy! Novák mohl ve Slavii zůstat jinak, ale ještě chce dál hrát

Pro Slavii dýchal a bezpochyby bude dýchat i nadále, už ale ne jako stabilní pilíř týmu svého srdce. Nestárnoucí matador Jan Novák, který i po čtyřicítce parádními výkony dokazoval, že věk je jenom číslo, si bude hledat jiné angažmá.

Pražské mužstvo pod vedením trenéra Jiřího Vebera chce dát šanci mladším hráčům. Už dříve tak v týmu skončili útočníci Jaroslav Bednář (bude spolupracovat s obchodním oddělením Slavie) a Marek Tomica (stal se kondičním trenérem týmu a asistentem u 4. třídy). Ani rodák z Havlíčkova Brodu, jenž v červenobílém dresu odmakal 17 sezon, už nezapadal do budoucích plánů, alespoň ne na ledě.

Novák dostal od Slavie nabídku, aby v klubu nadále fungoval, ale na jiné než hráčské pozici. „Moc si vážíme Honzova přínosu pro klub. Srdcaře jako on Slavia potřebuje nejen na ledě v mistrovských zápasech, proto jsme projevili zájem, aby v našem klubu pokračoval a stal se jeho pevnou součásti i do budoucna. Jsme přesvědčeni o jeho schopnostech a o tom, že dokáže nasbírané zkušenosti předat dál, Honza nám ale po čase na rozmyšlenou oznámil, že by ještě rád pokračoval v hráčské kariéře,” prozradili za vedení Stanislav Tichý a Jiří Vlasák pro klubový web.

Kde bude někdejší reprezentant pokračovat v bohaté kariéře, zatím není známo. Hokejový nezmar má každopádně pořád obrovskou chuť pokračovat. Už nyní je ale jisté, že se Slavií se nerozchází ve zlém. Přeci jen v Edenu stále funguje jako asistent trenéra u 7. třídy.

A až jednou Novák skončí, klub by pro týmovou legendu rád uspořádal rozlučkový zápas, který si bez debat zaslouží. Zkušený borec, který v roce 2017 přišel sešívaným na pomoc v době, kdy se Pražané zmítali v obrovské krizi, se nesmazatelně zapsal do klubové historie.

Vítěz dvou extraligových titulů v roce 2003 a 2008 odehrál za Slavii 846 zápasů, čímž se dostal na historické třetí místo za druhého Petra Kadlece (1013) a prvního Pavla Kolaříka (1122). V sešívaném dresu si připsal celkem 324 kanadských bodů za 82 gólů a 242 asistencí.