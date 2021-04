Bednář i Tomica končí. Kapitán Slavie Novák měl slyšet: Už není zájem!

Byla to svatá slávistická trojice. Veteráni, srdcaři, extraligoví mistři, kteří se do klubu vrátili, i když se ocitl v nesnázích. Dva z nich, útočníci Jaroslav Bednář a Marek Tomica, už kariéry zabalili, a co bude s třetím do party? Kapitánem a klíčovým obráncem Janem Novákem? Podle informací Sportu měl slyšet, že už o něj není zájem. Není tedy vyloučené, že pražský klub, jenž zakončil Chance ligu ve čtvrtfinále play off, naskočí do nové sezony bez něj.

Ve 44 letech ještě na ledě ukazoval, že je platný. Neztratil se. Pracoval nejenom jako mentor v kabině, ale i ofenzivní síla. Teď je po všem. I jeho, hokejového šikulu, jenž vždycky fanoušky bavil, dohnal věk.

„Teď už si střihnu jedině nějakou rekreačku, abych moc nepřibral,“ pousmál se útočník Jaroslav Bednář, který se Slavií slavil titul v roce 2008, kdy vytvořil nepolapitelnou dvojici s Romanem Červenkou. Ligové zlato má i z Ruska a Švýcarska. Naposledy v základní části odehrál 21 zápasů, ve kterých pobral 21 bodů (7+14). Možná symbolicky, protože právě s číslem 21 spojil svoji slávistickou éru.

„Moc mu děkujeme za to, co pro Slavii odvedl. Pořád byl platný. Ale věk nejde zastavit. Hokej už není jako dřív, je to rychlejší, náročnější, Jarda už měl problémy se zády, s koleny. Navíc je sám soudný,“ říká o něm kouč Jiří Veber.

Podobně je na tom další symbol pražského klubu. Marek Tomica. Nenápadný dříč, jenž by pro tým udělal cokoliv. Se Slavií ještě za éry Vladimíra Růžičky získal oba tituly (2003 a 2008), po štaci v Chomutově se do mužstva před sezonou vrátil. Jenže stejně jako v minulých ročnících ho i tentokrát provázely zdravotní potíže.

Kolik on schytá ran… Do všeho jde po hlavě. Ovšem odnáší to právě zdraví. „Pro mužstvo by vždycky vypustil duši. I jemu patří velký dík. Hrát už nebude, ale jsme domluveni, že pro naši organizaci bude pracovat dál,“ uvedl Veber, který v minulých dvou sezonách v klubu působil jako sportovní manažer.

A jak to bude dál s další klubovou ikonou a kapitánem Janem Novákem? Jeho případ je zahalený tajemstvím. Podle informací Sportu měl od trenéra Vebera nedávno slyšet, že už s ním jako s hráčem nepočítá. Což by se mohlo zdát jako překvapivé, protože i ve 42 letech byl kovaný slávista pořád platný i produktivní. Jak v základní části tak potom v play off vyhrál bodování beků. V plné síle absolvoval celou sezonu. A rád by hrál dál.

„Nezlobte se, zatím se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl na toto téma kouč Veber. Víc to nechtěl komentovat s tím, že klub k tomu v nejbližších dnech vydá stanovisko. Klub se chce dát na cestu omlazování. Což je obvyklý trend. Podle informací Sportu s ním počítají v jiné než hráčské roli.

Novák je po návratu do Slavie před čtyřmi lety celou dobu kapitánem, navíc klíčovým zadákem. Odehrál v základní části i v play off za tu dobu 249 zápasů s bilancí 120 bodů (23+97). Na beka mimořádně slušný počin.

Sám hokejista po konci sezony veřejně mluvil o tom, jak chce hrát dál, že má ještě chuť i motivaci za Slavii bojovat. A jak se opět těší na zaplněné tribuny, před kterými si zahraje v tom nejkrásnějším dresu… Tak zněla jeho slova.

Ovšem měl slyšet od trenéra jasné ne. iSport.cz se snažil kontaktovat přímo hráče, ale ten je aktuálně mimo Česko a jenom vzkázal, že to nechce komentovat. Telefon pak nezvedal.

Podle svého Instagramu je na dovolené v Dubaji, kde si byl dokonce zabruslit v tamní hale. Aby se udržel fit. Příspěvek, na kterém byl ve slávistickém tričku, doprovodil textem: Pořád si jdu za svým cílem! I z toho je cítit, že by rád hrál dál.

Novák s pražským klubem vyhrál oba tituly (2003 a 2008), zůstal mu věrný i v době, kdy se ocitl ve velkých nesnázích, a ostatní hráči se rozprchli. Poslední čtyři ročníky byl kapitánem. Podle zdrojů Sportu byl poté, co mu bylo suše sděleno, že už o něj není v hráčské pozici zájem, zklamaný. Táhne ho to pořád na led a jinde hrát nechce. Možná i proto se k tomu na dovolené nechtěl vyjadřovat, i když jindy je velmi vstřícný.

Klubová legenda je neodmyslitelnou duší týmu, jenž se finančně zkonsolidoval a chce se časem dopracovat zpátky mezi elitu. Novák, jenž dlouhé roky drží týmovou kasu, je oblíbený i mezi fanoušky, svůj klub nikdy nenechal ve štychu. Navíc platí i za muže do nepohody.

Teď se zdá, že už si na ledě za něj nezahraje a ve 42 letech skončí. Nebo ještě dojde k dohodě?

