Růžička proti Slavii: debakl 1:6! Kolaps hráče v Benátkách, chyběla sanitka

Třebíč v Šumperku získala do 17. minuty dvoubrankový náskok. Po 153 sekundách hry otevřel skóre Martin Dočekal a ve vlastním oslabení zvýšil Václav Krliš. Za domácí snížil v čase 27:37 v přesilové hře pěti proti třem Lukáš Žálčík a ve 32. minutě hosté opět odskočili díky brance Silvestera Kuska. Za 100 sekund sice vrátil Draky na kontakt v početní výhodě Tomáš Drtil, ale hosté těsný náskok udrželi.

Na střídačce Kadaně se poprvé postavil proti Slavii bývalý reprezentační kouč Vladimír Růžička, který ji vedl v letech 2000 až 2014 a získal s ní oba mistrovské tituly (2003 a 2008). Poslední tým tabulky ale s favoritem utrpěl debakl.

V 6. minutě poslal Pražany do vedení Jiří Doležal a ve druhé třetině skórovali Tomáš Pšenička, Petr Kafka v přesilovce a Tomáš Knotek, v závěrečné dějství pojistili náskok už na 6:0 Lukáš Žejdl a v oslabení Tomáš Duda. Gólmanovi Romanu Málkovi sebral v 57. minutě čisté konto Miroslav Hradecký.

Litoměřice i v šestém zápase sezony bodovaly a popáté vyhrály. V první třetině Stadionu získali v Jihlavě dvougólový náskok Lukáš Pajer a Fin Riku Sihvonen, který využil přesilovou hru. Ve 23. minutě upravil Martin Berka už na 3:0.

Duklu vrátili do hry ještě ve druhé třetině Filip Seman s Tomášem Havránkem, který snížil na 2:3 ve vlastním oslabení. Náskok hostů ale ve třetí třetině zvýraznili opět Sihvonen a Lukáš Válek. Dukla, která ještě zkorigovala výsledek v přesilovce díky Anttimu Kauppilovi, si v pátém duelu připsala druhou prohru.

Vsetín zdolal Vrchlabí 4:2 a naplno bodoval i potřetí doma. Na úvodní gól jednačtyřicetiletého Radima Kucharczyka sice odpověděl ve 25. minutě v početní výhodě Tomáš Kaut, ale Valachům vrátil v čase 26:34 vedení z trestného střílení David Březina a ještě ve druhé části ho navýšil v přesilovce Roman Půček. Ve třetí třetině na změně stavu Ondřeje Matýse odpověděl v přesilovce Roman Vlach.

Zaváhání Vrchlabí využil Sokolov a po výhře v Kolíně 3:2 v prodloužení se posunul na 4. místo. Kozlové dvakrát vedli, ale nakonec prohráli pátý ze šesti duelů v sezoně. Na gól Štěpána Matějčka v oslabení z 29. minuty odpověděl v pokračující přesilovce Radek Pořízek a po trefě Jana Veselého z početní výhody vynutil 48 sekund před koncem třetí třetiny nastavení Tomáš Rohan. Po 74 vteřinách dokonal obrat Jan Pohl.

Jediné vítězství má nadále také Frýdek-Místek, který doma podlehl Ústí nad Labem 3:4 v prodloužení. Domácím pomohl k bodu dvěma brankami a jednou asistencí David Klimša, o úspěchu Slovanu rozhodl po 34 sekundách nastavení svým druhým gólem v utkání David Tůma.

Poruba zdolala Přerov 6:5 v prodloužení díky brance Pavla Jenyše v čase 62:53. Dvě branky Ostravanů dal Petr Stloukal a tři asistence si připsal Michal Houdek. Za Zubry zaznamenali po třech bodech Tomáš Doležal (2+1) a Roman Pšurný (1+2).

Bez bodu zůstaly stejně jako Kadaň Benátky nad Jizerou, které podlehly doma Prostějovu 1:4. Jestřábi i na svou třetí výhru v sezoně z celkem pěti zápasů dosáhli venku. V úvodu jim získal vedení Patrik Husák a ve druhé třetině zvýšili David Vala s Tomášem Jáchymem, jenž se prosadil v přesilovce. Brankáře Ondřeje Bláhu připravil o nulu Adam Dlouhý a za Prostějov skóroval ještě tři sekundy před koncem Jakub Babka.

Duel v Benátkách byl necelých sedm minut před koncem přerušen při zranění prostějovského obránce Petra Krejčího. „Zaprvé si člověk uvědomí, že je něco více než hokej. Měli jsme zranění, když Petr Krejčí zkolaboval, ale je stabilizovaný a bude v pořádku. Na každém utkání má být sanita a tady se čekalo pětadvacet minut na záchranku, což nechápu,“ řekl klubovému webu trenér Jestřábů Aleš Totter.

„Přijela jen nosítka. V profesionální soutěži to není možné. To mě mrzí a jsem na to zvědavý. Domácí argumentovali, že mají nějakou výjimku. Jestli svaz bude dělat podobné výjimky, než někdo zemře na ledě... To mě strašně mrzí,“ dodal Totter.

Chance liga - 6. kolo:

Vsetín - Vrchlabí 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky: 17. Kucharczyk, 27. D. Březina, 38. R. Půček, 55. Roman Vlach - 25. T. Kaut, 44. Matýs. Rozhodčí: Bejček, Micka - Měkýš, Blažek. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. Diváci: 2020.

Jihlava - Litoměřice 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Branky: 32. F. Seman, 37. T. Havránek, 59. Kauppila - 12. a 49. Sihvonen, 9. Pajer, 28. Berka, 52. Válek. Rozhodčí: Horák, Skopal - Jindra, Polák. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 957.

Kadaň - Slavia Praha 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Branky: 57. Hradecký - 6. J. Doležal, 23. T. Pšenička, 24. P. Kafka, 34. T. Knotek, 49. Žejdl, 52. T. Duda. Rozhodčí: Kostourek, Zubzanda - Coubal, Hnát. Vyloučení: 3:6, navíc K. Heffernan - R. Havel oba 5 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 322.

Benátky nad Jizerou - Prostějov 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 48. A. Dlouhý - 4. Husák, 22. Vala, 35. T. Jáchym, 60. Babka. Rozhodčí: Jaroš, Wagner - Juránek, Štofa. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 169.

Frýdek-Místek - Ústí nad Labem 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 7. a 49. Klimša, 38. Komorski - 9. a 61. D. Tůma, 8. Jouza, 51. Ouřada. Rozhodčí: Čech, Marek - Zídek, Hanzlík. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 334.

Kolín - Sokolov 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 29. Matějček, 46. J. Veselý - 30. Pořízek, 60. T. Rohan, 62. J. Pohl. Rozhodčí: Úlehla, Jechoutek - Beneš, Maštalíř. Vyloučení: 6:2, navíc Štohanzl - J. Pohl oba 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 743.

Šumperk - Třebíč 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Branky: 28. Žálčík, 34. Drtil - 3. Dočekal, 16. Krliš, 32. Kusko. Rozhodčí: Veselý, Šudoma - Hranoš, Grančařík. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1048.

Poruba - Přerov 6:5 v prodl. (1:1, 4:2, 0:2 - 1:0)

Branky: 29. a 38. Stloukal, 12. R. Toman, 21. M. Špaček, 25. L. Kozák, 63. Jenyš - 3. a 33. T. Doležal, 32. Tadeáš Král, 43. R. Pšurný, 60. Matěj Svoboda. Rozhodčí: Koziol, Ondráček - Konvička, Kučera. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 680.

TABULKA

1. Třebíč 6 6 0 0 0 23:9 18 2. Slavia Praha 6 5 0 0 1 33:18 15 3. Litoměřice 6 4 1 1 0 25:16 15 4. Sokolov 6 3 1 1 1 17:15 12 5. Vrchlabí 6 2 2 1 1 17:14 11 6. Vsetín 5 3 0 1 1 20:12 10 7. Prostějov 5 3 0 0 2 17:12 9 8. Přerov 6 2 1 1 2 20:16 9 9. Poruba 5 2 1 1 1 15:17 9 10. Jihlava 5 2 1 0 2 13:11 8 11. Ústí nad Labem 5 2 1 0 2 16:15 8 12. Šumperk 6 1 2 1 2 17:17 8 13. Frýdek-Místek 6 1 0 2 3 17:25 5 14. Kolín 6 1 0 2 3 14:24 5 15. Havířov 5 0 1 0 4 13:24 2 16. Benátky nad Jizerou 6 0 0 0 6 7:20 0 17. Kadaň 6 0 0 0 6 11:30 0

Další program:

Sobota 2. října - 7. kolo:

16:00 Ústí nad Labem - Benátky nad Jizerou,

17:00 Vrchlabí - Poruba, Litoměřice - Vsetín, Slavia Praha - Jihlava, Sokolov - Šumperk, Havířov - Frýdek-Místek,

17:30 Třebíč - Kadaň,

18:00 Prostějov - Kolín.