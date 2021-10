Réway chce být lídr, při rozhovoru klopil oči: Kondice? Mám co dohánět

První dotek s pukem, gólová přihrávka. Slovenský útočník Martin Réway (26) se v dresu RT TORAX Poruba bodově uvedl hned po 26 vteřinách na ledě. Hokejovou šikovnost rozhodně ukázal. Také však bylo znát, že musí dohnat fyzickou kondici. Poruba s Litoměřicemi v 8. kole Chance ligy padla 2:3. „Co se týká kondice a bruslení, mám co dohánět. Asistence a bod potěší, ale radši bych bral tři do tabulky.“

Geniální hokejista s velmi trnitou kariérou. Martin Réway dostává po předčasném konci v Košicích další šanci. V prvoligové Porubě, které by měl pomoct v avizovaném útoku na extraligu. Mise to nebude snadná, tým Jiřího Šejby má ze sedmi zápasů pouze devět bodů a je na jedenáctém místě Chance ligy.

V premiéře proti Litoměřicím naskočil Réway v prvním útoku s Michalem Vachovcem a Markusem Korkiakoskim. Tahle formace zařídila oba góly, Réway měl pohotově asistenci hned při prvním střídání. Díky šikovným rukám udržel hromady puků, hodně jich vybojoval. Řada jeho dalších přihrávek do šancí ještě nebyla pochopená, souhra bude chtít čas. A problémem byla kondice.

„Co se týká kondice a bruslení, mám co dohánět,“ hlásil sebekriticky pro klubový web. „Čekal jsem to trochu horší, ale dobrý týmový výkon. Škoda první třetiny, kdy jsme obdrželi dva zbytečné a podobné góly. To je věc, co by se nám neměla stávat, tohle je o herní disciplíně. Každý by měl vědět, co tam má udělat. Myslím, že kdybychom si tyhle situace víc postrážili, tak to máme pod kontrolou.“

17:57 Tolik času strávil Martin Réway na ledě při premiéře za RT TORAX Poruba. V přesilovce hrál 3:45 minut, připsal si bod za asistenci, na bránu nevystřelil. Vyhrál všechna tři vhazování.

Při rozhovoru mluvil Martin Réway takřka čistou češtinou, jako rodák z Prahy ji má stále velmi dobře zažitou. Při povídání klopil oči. Bylo znát, že tuhle pozornost nevyhledává zrovna rád. A otevřeně přiznal, že na kondici musí ještě zapracovat. „Soustředil jsem se na to, abych zvládl zápas,“ popisoval. „Dlouho jsem nebyl na ledě. Tréninky jsou sice jedna věc, ale zápasové tempo a střídaní jsou těžší. Jsem rád, že jsem zvládl odehrát celý zápas, měl jsem tam nějaká střídání, kdy jsem si pak musel odpočinout. Trochu jsem střídání přetáhl a pak jsem to cítil až do konce třetiny. Je to složité. Ale věřím, že každodenním tréninkem kondici naberu. Věřím, že to bude lepší a lepší.“

Réway nečekaně skončil v Košicích na začátku září. Do Ostravy dorazil před dvěma týdny, minulý týden úspěšně absolvoval vstupní lékařské vyšetření. „Měl jsem herní deficit, chvíli trvalo, než jsem se do toho dostal a věřil si, že zápas zvládnu,“ líčil útočník. „Nechtěl jsem naskočit dřív, abych týmu spíš neuškodil. To by nepomohlo týmu, ani mně psychicky. Když jsem cítil, že to zvládnu, tak jsem nastoupil. A taky bylo potřeba ještě udělat i nějaké testy, čekali jsme na termín.“

Postupně se chce v trénincích a zápasech dostávat nahoru i fyzicky. Klíčové pro něj bude, aby týmu pomohl v bitvách před play off. „A pak hlavně v play off. Takový je plán a doufám, že to vyjde.“ V Porubě se cítí dobře. A věří, že by časem mohl být i lídrem, jak si od něho slibuje generální manažer klubu Pavel Hinner. „Samozřejmě bych chtěl být lídrem, až kluky trošku poznám. Vím, že ke mně trošku vzhlížejí, vážím si toho. A budu se jim to snažit oplatit na ledě, i mimo led.“

S adaptací mu nejvíc pomáhá slovenský obránce Lukáš Kozák, se kterým se zná z dřívějších angažmá. „Znám ho dlouho, z repre i klubů. Ale znám tady víc kluků, jsou v pohodě. Nebyl jsem nikde, kde by parta nebyla dobrá nebo vyloženě zlá. Kluci jsou v pohodě, snaží se mi pomoct, já jim za to děkuju. Budu se snažit jim to vrátit na ledě,“ dodal Martin Réway.

Chance liga - 8. kolo:

Poruba - Litoměřice 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky: 1. Korkiakoski (Réway), 26. Vachovec - 10. Válek, 13. O. Procházka, 47. P. Svoboda. Rozhodčí: Cabák, Marek - Gančarčík, Hranoš. Vyloučení: 1:4, navíc Výtisk (Litoměřice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 670.