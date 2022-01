Litoměřice vyhrály na ledě Poruby, Třebíč uspěla v derby s Jihlavou

Litoměřice, které po sérii 15 výher ve středu podlehly doma Vsetínu 1:3, otevřely skóre v čase 23:59 díky Lukáši Válkovi a přesně za tři minuty zvýšil Jaroslav Kracík. Ve 44. minutě zařídil Stadionu už tříbrankový náskok Josef Jícha. Za 66 sekund sice snížili Tomáš Gřeš, ale druhou prohru za sebou po předchozí šňůře pěti vítězství už Ostravané neodvrátili. Naopak ještě sekundu před koncem při power play do prázdné branky zvýšil Michal Rouha.

Třebíč se vrací do formy a po třech prohrách v řadě dokázala podruhé za sebou vyhrát, navíc ukončila pětizápasovou domácí vítěznou šňůru Dukly. Na první gól se čekalo až do 27. minuty a postaral se o něj Václav Krliš. Hosté pojistili výhru v závěru. Jihlava v oslabení sáhla k power play a v čase 59:29 skóroval do prázdné branky David Michálek. Výsledek dovršil ještě 12 sekund před koncem v přesilovce Michal Vodný. Gólman Pavel Jekel udržel popáté v sezoně čisté konto.

Vsetín po dvou porážkách podruhé uspěl. Proti Slavii poslal Valachy v 7. minutě do vedení dvaačtyřicetiletý veterán Radim Kucharczyk, ale v závěru první třetiny vyrovnal Radek Havel a ve 28. minutě otočil stav Daniil Petrov. Hned za 32 sekund ale odpověděl Vít Jonák, v 50. minutě zajistil Vsetínu vedení Roman Půček a náskok ještě pojistili Luboš Rob a druhu brankou v zápase Půček. Pražané potřetí za sebou nebodovali.

Vrchlabí vyhrálo v Přerově 2:1 po samostatných nájezdech a posunulo se ze sedmého místa na šesté. Hosty sice dostal ve 32. minutě do vedení Marek Sloboda, ale v čase 45:11 vyrovnal Patrik Urban. V rozstřelu se prosadil jako jediný specialista Tomáš Zeman, který si připsal už pátý vítězný nájezd v sezoně. Zubři prohráli počtvrté za sebou.

Šumperk zdolal doma Prostějov 4:3 po nájezdech a oslavil třetí výhru v řadě. Draci začali dobře a po 106 sekundách jim v přesilové hře získal vedení Lukáš Žálčík, ale od 22. do 37. minuty otočili stav Tomáš Jiránek, Tomáš Jáchym a Šimon Jelínek. Draky dostal 17 sekund před koncem druhé třetiny v další početní výhodě na kontakt Petr Kratochvíl a v 55. minutě vynutil prodloužení Aleš Furch. V rozstřelu si připsal vítěznou branku v páté sérii Kratochvíl.

Patnácté Benátky nad Jizerou dávají zapomenout na šestizápasovou sérii porážek bez jediného zisku a v boji o únik ze sestupové pozice podruhé za sebou naplno bodovaly. Šestnáctý Havířov doma zdolaly 5:2 a na čtrnácté Ústí nad Labem stále ztrácejí devět bodů.

V čase 11:32 Středočechy dostal do vedení Jiří Průžek a ve 27. minutě zvýšil Sebastián Čederle v přesilovce. Za 20 sekund se sice hosté radovali díky Jakubu Doktorovi, ale ještě ve druhé třetině po další trefě Průžka a gólu Lukáše Pabišky vedli domácí už 4:1. Po 25 sekundách třetí třetiny se domácí opět radovali díky Antonínu Duškovi a výsledek zkorigoval 10 sekund před koncem Eduards Hugo Jansons.

Ústí nad Labem vyhrálo v Kolíně 4:3 a uspělo teprve podruhé z uplynulých šesti zápasů. Slovan vedl nad Kozly 2:0 i 3:2, ale domácí dvakrát odpověděli. Skóre otevřel až v úvodu druhé části Jakub Trefný a za 63 sekund zvýšil Tomáš Urban. Kolín smazal ztrátu díky gólům Vojtěch Síly a Jana Veselého, který využil početní výhodu pěti proti třem. Ještě stále v prostřední třetině vrátil hostům vedení Štěpán Bláha a stav 3:3 zařídil druhým gólem v utkání Veselý. V čase 47:31 rozhodl Daniel Vrdlovec.

42. kolo první hokejové Chance ligy:

Poruba - Litoměřice 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky: 45. Gřeš - 24. Válek, 27. Kracík, 44. Jícha, 60. Rouha. Rozhodčí: Cabák, Šudona - Hranoš, Blažek. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 625.

Vsetín - Slavia Praha 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 50. a 59. R. Půček, 7. Kucharczyk, 28. Jonák, 57. Rob - 19. R. Havel, 28. Petrov. Rozhodčí: Koziol, Ondráček - Hanzlík, Kráľ. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Kolín - Ústí nad Labem 3:4 (0:0, 3:3, 0:1)

Branky: 37. a 39. J. Veselý, 28. Síla - 22. Trefný, 23. T. Urban, 39. Š. Bláha, 48. Vrdlovec. Rozhodčí: Petružálek, Sýkora - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 922.

Benátky nad Jizerou - Havířov 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky: 12. a 35. Průžek, 27. Čederle, 37. L. Pabiška, 41. Dušek - 28. J. Doktor, 60. E. H. Jansons. Rozhodčí: Zavřel, Zubzanda - Belko, Horažďovský. Vyloučení: 8:6. Využití: 2:1. Diváci: 180.

Šumperk - Prostějov 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 2., 40. a rozhodující sam. nájezd P. Kratochvíl, 55. A. Furch - 22. Jiránek, 24. T. Jáchym, 37. Š. Jelínek. Rozhodčí: Wagner, Micka - Štofa, Maštalíř. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Jihlava - Třebíč 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 27. Krliš, 60. D. Michálek, 60. Vodný. Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš - Jindra, Polák. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:2. Diváci: 1000 (omezený počet).

Přerov - Vrchlabí 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 32. M. Sloboda - 46. P. Urban, rozhodující sam. nájezd T. Zeman. Rozhodčí: Květoň, Vrba - Komínek, Otáhal. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 692.

Kadaň - Sokolov 0:5 kontumačně.

Z V VP PP P Skóre B 1. Litoměřice 38 28 3 1 6 151:90 91 2. Třebíč 37 22 5 2 8 112:72 78 3. Vsetín 36 24 0 3 9 136:85 75 4. Jihlava 38 22 2 2 12 138:106 72 5. Sokolov 35 18 4 2 11 118:87 64 6. Prostějov 36 18 2 3 13 123:101 61 7. Vrchlabí 37 14 8 2 13 108:101 60 8. Slavia 38 17 4 0 17 125:113 59 9. Kolín 38 16 3 2 17 109:115 56 10. Šumperk 37 13 5 6 13 128:116 55 11. Frýdek-M. 37 15 2 6 14 115:116 55 12. Poruba 2011 36 13 4 6 13 111:103 53 13. Ústí n. Labem 38 13 4 6 15 106:124 53 14. Přerov 35 14 3 4 14 99:81 52 15. Benátky n. Jizerou 38 14 0 2 22 90:105 44 16. Havířov 38 7 3 5 23 86:127 32 17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0

Poznámka: Kadaň odstoupila ze soutěže kvůli finančním potížím, je prvním sestupujícím a ve všech zápasech od 20. kola si připisuje kontumační porážku 0:5.

Další program:

Pondělí 31. ledna - 43. kolo:

17:30 Litoměřice - Přerov, Třebíč - Vsetín, Havířov - Kolín,

18:00 Slavia Praha - Poruba, Ústí nad Labem - Šumperk, Frýdek-Místek - Benátky nad Jizerou.