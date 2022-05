Hamrla koupil licenci pro Vyškov a zase řeší Zlín. Chce se hlásit na GM

Překvapení. Robert Hamrla se vrací do hry o hokejový Zlín. Bývalý extraligový brankář vážně zvažuje, že se přihlásí do výběrového řízení na pozici generálního manažera Beranů. Uzávěrka je v pátek. Pětačtyřicetiletý podnikatel zároveň odkoupil licenci na druhou ligu od Hodonína a bude ji provozovat ve Vyškově. Oba kluby by měly v případě jeho zvolení úzce spolupracovat.

Když po sestupové sezoně Robert Hamrla nabízel, že majetkově vstoupí do klubu a zajistí mu tři roky po sobě pět milionů korun do rozpočtu, jeho návrh vyšuměl. Neřešil se. Svou snahu však nevzdává a nejspíš se stane jedním z uchazečů o volné místo generálního manažera. „Když vidím, v jak složité ekonomické situaci se Zlín nachází, s investory kolem mě zvažujeme, že mu zkusíme pomoct,“ uvedl majitel společnosti Hamr Marketing.

Když Hamrlovi nevyšel vstup do zlínského klubu, který ho vychoval, zaměřil se na druhou ligu. Od SHK Hodonín odkoupil licenci a převedl ji do Vyškova. „Paní Gajošová (šéfka Hodonína) měla podmínku, aby soutěž zůstala na jižní Moravě. To jsme splnili. Ona se teď chce soustředit na práci v dozorčí radě svazu. Upřednostnila nás před jinými zájemci, kterých bylo hodně,“ podotkl podnikatel. Na novém útulném zimáku ve Vyškově nyní staví mužstvo pro třetí nejvyšší soutěž. Bude ji hrát pod názvem Hokej Vyškov, hlavním partnerem je stavební společnost Staeg.

Pokud by se někdejší gólman stal generálním manažerem Beranů, z Vyškova by mohla být jejich farma. „Celý život se motám kolem hokeje, hrají ho oba mí synové. Vidím v tom životní náplň mít svůj klub,“ vysvětlil, proč se pustil do tohoto dobrodružství. Souběžně s činností ve Vyškově by si troufnul i na funkci GM ve Zlíně, který se hodlá po roce vrátit do extraligy. „Na tuto variantu jsem připraven. S Vyškovem by mi pomohl táta,“ zmínil Vladislava Hamrlu, bývalého pořadatele prestižní ankety Zlatá hokejka.

Jeho majetkový vstup do organizace momentálně, pár měsíců před volbami, ve hře není. Přesto ho práce pro mateřský klub láká. „Důležitá je podpora města,“ zdůraznil Hamrla, jenž oceňuje poslední postoje primátora Jiřího Korce. „Velmi mile mě překvapil, jak bouchnul do stolu a představil svou vizi. Ať už z výběrového řízení vzejde kdokoliv, přeju zlínskému hokeji to nejlepší,“ dodal.

