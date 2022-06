Vrchlabí končí v první lize. Vznikají Pardubice B, manažerem Rolinek

Hokejisté Vrchlabí po dvou letech končí v první Chance lize a vracejí se do druhé ligy. Stadion po vzájemné dohodě ukončil spolupráci s extraligovým Dynamem Pardubice a kluby si přenechaly svá práva na druhou a třetí nejvyšší soutěž. V první lize tak bude místo Vrchlabí nově působit Dynamo Pardubice B, které bude hrát v Chrudimi.

Vrchlabí s Pardubicemi začalo spolupracovat právě po svém postupu do první ligy v roce 2020, kdy se do ní vrátilo po devíti letech. „Pro HC Stadion Vrchlabí byly dva roky ve vyšší soutěži obrovskou zkušeností a spolupráci jsme vnímali velice pozitivně. Silný extraligový partner byl pro takové fungování nezbytný a to jsme si i po celou dobu dobře uvědomovali. Aktuálně tedy takového partnera nemáme a budeme hrát II. ligu,“ uvedl na klubovém webu jednatel Vrchlabí Jiří Jakubec.

„Pro náš klub to znamená, že se okamžitě a intenzivně začínáme připravovat na II. ligu. Povedeme jednání se všemi partnery a kmenovými hráči a věříme, že v našem týmu bude působit velké množství vrchlabských odchovanců, z nichž někteří jsou obohaceni o prvoligové zkušenosti,“ podotkl Jakubec.

Dynamu přenechal licenci na druhou ligu Dvůr Králové nad Labem, který ve třetí nejvyšší soutěži skončil. Sportovním manažerem pardubického „béčka“ bude bývalý útočník a kapitán mistrů světa z roku 2010 Tomáš Rolinek.

„Z dlouhodobého hlediska je to nejlepší řešení pro oba kluby. První ligu budeme mít pár kilometrů od Pardubic, ve Vrchlabí dostanou ve druhé lize prostor odchovanci,“ uvedl na stránkách Dynama jeho majitel Petr Dědek.

Vrchlabí v sezoně 2020/21 skončilo po základní části čtvrté a v play off vypadlo ve čtvrtfinále se Vsetínem po porážce 2:4 na zápasy. V uplynulém ročníku bylo v dlouhodobé části jedenácté a do desetičlenného play off nepostoupilo.