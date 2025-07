Vítkovice trénovaly poprvé kompletní, další posily Varaďa nevylučuje. Jak zlákal Kňažka?

Jako první se na ledě objevili gólmani Lukáš Klimeš s Dominikem Hrachovinou, které si vzal do parády trenér brankářů Martin Falter. O zhruba patnáct minut později už na hrací ploše kroužili i hráči. Makali a jezdili na doraz. Ani byste nepoznali, že do startu extraligy zbývá víc než měsíc. „Myslím si, že hráči udělali v letní přípravě kus práce,“ těší Václava Varaďu, jenž všechna cvičení řídil se svým asistentem Alešem Krátoškou. Většina jeho svěřenců měla modré a bílé dresy, pouze Jan Bambula navlékl červený mundúr.

Je to pozůstatek jeho zranění z konce sezony?

„Honza má po plastice křížového vazu, ale už je to nějaký čas. Od doktora má zelenou k tréninkům na ledě. Zatím to ještě není do plného kontaktu, ale vypadá velmi slibně a nestěžuje si na žádné problémy. Věříme, že začátek sezony stihne. Během srpna se určitě v přípravných zápasech objeví, pokud bude koleno na zátěž dobře odpovídat.“

Červený dres měl teda proto, aby ho spoluhráči poznali?

„Cvičení jsou zatím hodně proudové. Asi jste sami viděli, že se jezdilo nahoru dolů. Teď je to spíš takové. V příštím týdnu už bychom se chtěli adaptovat na hru do těla a malinko tam strčit cvičení, která jsou bojovnější. Chceme, aby hráči byli připraveni na přípravná utkání v dalším týdnu. Prostě aby nebyli překvapeni, že náhodou budou dohráni v nějakém fyzickém kontaktu. Takhle je to normálně běžné.“

Trénoval i Patrik Zdráhal, jenž závěr sezony vynechal kvůli zlomené noze. Je už stoprocentně fit?

„Nestěžoval si na nic. Letní přípravu odpracoval dobře a věřím tomu, že žádné omezení tam už není.“

Jak jste zatím spokojen s tím, jak mančaft celkově pracuje?

„Myslím si, že hráči udělali v letní přípravě kus práce. Ve čtvrtek jsme měli kompletní tým, což je taky poprvé. Jsme za to rádi. A jelikož nás je spousta a v tomto týdnu bylo nějaké testování, kompletní mužstvo jsme měli až teď. Kluci k tomu přistupují parádně, už teď se těším na další dny.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

V létě přišlo osm nových hráčů, jedenáct jich odešlo. Jak zatím dáváte z části nový tým dohromady?

„Je to dost, ale spousta hráčů tady nepokračovala z důvodu, že jim končily smlouvy a my jsme se rozhodli jít jiným směrem. To je ve sportu normální. Dorazili hráči, ve které věříme a vidíme v nich potenciál, že naplní roli, kterou jim svěříme.“

Posílení mužstva proběhlo podle vašich představ?

„Samozřejmě většina týmů má podepsané hráče už daleko dřív než někdy na konci ledna nebo během února. Hráčský trh byl malinko okleštěnější, ale myslím si, že jsme z toho dostali maximum. Týmu, který tady je, věříme.“

Hledáte ještě někoho?

„Tak kdo by nehledal a nechtěl svůj tým zlepšit, že? Na možnosti, které tady jsou, se samozřejmě budeme dívat. Nechci nic přivolávat, ale v letní přípravě přicházejí i zranění. Může se stát také něco výjimečného. A my chceme do začátku sezony dobře vstoupit.“

Když už budete někoho shánět, předpokládám, že prioritou je post obránce, že?

„I to je pozice, kterou bychom rádi posílili, ale když bude k mání někdo, kdo také dopředu bude splňovat naše požadavky, můžeme se dívat i tam.“

Je komplikací, že v obraně máte jen jediného praváka Vojtěcha Porta?

„Pořád tady máme Chada Yetmana, který je pravák. Věřím tomu, že by v obraně mohl zaskočit taky, kdybychom šikovného praváčka potřebovali. Ale i to se stává. Hráči jsou schopni se na druhou stranu obrany adaptovat, na tom až tak nezáleží. Záleží spíše na tom, jak k tomu přistupují a jestli jsou schopní svým hráčským myšlením tuto roli plnit.“

Pravděpodobně stěžejní roli v defenzivě chystáte pro Samuela Kňažka. Co podle vás Vítkovicím přinese?

„Někoho na přesilovou hru jsme hledali, ale v Samuelovi hlavně vidíme velký potenciál. Myslím si, že to pro něj není v uvozovkách konečná, protože věřím, že se z našeho angažmá odrazí do zahraniční ligy. Na svůj věk je velice talentovaný, ve hře má přehled a je správně odvážný. To se mi na něm líbí. Jsme rádi, že ho tady máme a věříme, že ve Vítkovicích bude mít skvělé roky.“

Čím jste ho přesvědčili, aby šel k vám?

„Mezi námi samozřejmě proběhlo pár telefonátů a potom jsme se setkali. Hovořil jsem i s jeho agentem, což je běžná praxe, kterou mám nastavenou. Následně jsme se dohodli v podstatě velmi rychle, nabralo to parádní spád. Jenom jsme čekali a dali mu prostor, protože stále ještě zvažoval možnost pokračování v Americe. My jsme ale rádi, že nakonec bude u nás. Snad naplní naše očekávání.“

Sledujete i posilování ostatních týmů? Je nějaký mančaft, který vás vyloženě překvapil?

„Ani tak nějak ne. Samozřejmě vnímám, jaké hráče ostatní týmy podepisují, ale soustředíme se na sebe. Všechno se ukáže až na ledě.“

Jak náročný bude začátek soutěže vzhledem k tomu, že v únoru přijde olympiáda? Čeká vás nahuštěný program, budete hrát tři zápasy týdně. Přizpůsobili jste tomu přípravu?

„Určitě to bude nahuštěné. Co si vzpomínám, hlavně v září se hrávalo jenom pátky a neděle, úterky tam až tolik nebyly. My ale na druhou stranu máme v rámci haly okleštěné podmínky, musíme totiž reagovat na akce, které tady jsou a budou hlavně do konce kalendářního roku. Proto jsme některé zápasy, které se měly hrát později, museli přesunout do září. Nicméně si myslím, že ostatní týmy to budou mít hodně podobné. Každý bude chtít start sezony zachytit, aby si udělal nějaký polštář. My se budeme snažit nebýt týmem, který tahá za kratší konec.“

Aktuální kádr

Post Hráči Brankáři Dominik Hrachovina, Lukáš Klimeš Obránci Joe Leahy, Patrik Brůna, Matyáš Man, Patrik Demel, Samuel Kňažko, Matěj Prčík, Vojtěch Port, Ralfs Freibergs, Vojtěch Budík, Yohann Auvitu Útočníci Marek Kalus, Sebastian Glas, František Řehák, Anthony Nellis, Chad Yetman, Šimon Fasner, Vojtěch Lednický, Jindřich Abdul, Patrik Zdráhal, Marek Hrivík, Krzysztof Macias, Jan Hladonik, Jan Bambula, Martin Hanzl, Matěj Přibyl, Maxim Vehovský, Petr Hauser

Příchody před sezonou

Jméno Post, věk Předešlý klub Patrik Brůna O, 21 let HC Slavia Praha Vojtěch Budík O, 27 let Bílí Tygři Liberec Ralfs Freibergs O, 34 let Mountfield HK Krzysztof Macias Ú, 21 let Moose Jaw Warriors František Řehák Ú, 25 let EHC Olten Marek Hrivík Ú, 33 let Leksands IF Vojtěch Port O, 19 let Lethbridge Hurricanes Samuel Kňažko O, 22 let Cleveland Monsters

Odchody před sezonou

Jméno Post, věk Nový klub Lukáš Pařík B, 24 let HC RT TORAX Poruba 2011 Juraj Mikuš O, 36 let HC Dukla Trenčín Jan Košťálek O, 30 let HC Dynamo Pardubice Lukáš Kovář O, 33 let Mountfield HK Stuart Percy O, 32 let HC Škoda Plzeň Petr Hašek Ú, 23 let Mountfield HK Rihards Bukarts Ú, 29 let ??? Jan Eberle Ú, 35 let HC Stadion Litoměřice Robert Říčka Ú, 36 let RI Okna Berani Zlín Marcel Barinka Ú, 24 let Rytíři Kladno Roberts Bukarts Ú, 35 let ???

